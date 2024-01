Kia EV9: nel test dell’alce è posseduta dall’ESC

Il test dell’alce non sembra mettere a loro agio i modelli più recenti Kia, a prescindere dall’alimentazione: vedi la Kia Niro 1.6 Hybrid. Il test della Kia EV9 ha contro anche il peso di oltre 2660 kg, ma ciononostante riesce a fare meglio della Mercedes EQS che ha la stessa stazza. Il test rivela a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra di evitamento ostacolo più nota al mondo. Ecco i risultati del test Kia EV9 nel video sotto, realizzato dal magazine spagnolo Km77 specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESC. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Kia EV9 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della Kia EV9 nel video qui sotto.

RISULTATI TEST ALCE KIA EV9: COME VA IL SUV ELETTRICO

Nel test dell’alce della Kia EV9 la funzione degli pneumatici diventa cruciale, visto il massiccio intervento dei controlli elettronici. Al momento della prova il SUV elettrico è equipaggiato con gomme estive Continental PremiumContact C 285/45 R21 (vedi qui cosa cambia con gli pneumatici C e CP). Il peso è elevato e la Kia EV9 non nasconde le sue debolezze fin dai primi tentativi a 77 km/h. “A questa velocità il sottosterzo è tremendo”. Per superare la prova senza abbattere coni, bisogna scendere alla velocità di 71 km/h (bassa ma superiore alla Mercedes EQS, 66 km/h).

“La sospensione della EV9 risulta più morbida rispetto allo slalom ma l’intervento del controllo di stabilità facilita le cose”. Altri tentativi non vanno a buon fine. “Con il recupero di energia equivalente alla decelerazione di un’auto ICE simile, emerge l’intervento eccessivo dell’ESC che blocca e fa slittare la ruota anteriore sinistra”, riporta il magazine.

PROVA DI SLALOM TRA I CONI CON LA KIA EV9

Lo scatto da fermo risulta adeguato a un’auto da quasi 3 tonnellate e gli effetti dinamici del peso sono ben visibili. “Il rollio c’è e i cambi di appoggio non sono rapidi, ma tutto rientra nei limiti attesi poiché i sistemi di assistenza alla guida non interferiscono in modo evidente”. “L’unica cosa più complicata è l’inversione a U date le dimensioni dell’auto”.