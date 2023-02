Pneumatici C e CP: cosa cambia per Camper e VAN

Le differenze tra pneumatici C e CP sono fondamentali per la sicurezza di guida e la stabilità di veicoli concepiti per il trasporto di carichi importanti. In questo approfondimento vediamo cosa cambia per Camper e VAN e quali sono le gomme più adatte.

PNEUMATICI C E CP: DIFFERENZE TRA CAMPER E VAN

Camper, Autocaravan e VAN hanno molte componenti in comune sottopelle, ma tutto ciò che fa parte dell’allestimento è un peso aggiuntivo. Questo peso, sommato agli oggetti e ai bagagli stivati a bordo, gravano direttamente sugli pneumatici, omologati con un ben preciso indice di velocità e carico. Gli pneumatici di camper e autocaravan devono sopperire a situazioni stressanti come:

distribuzione irregolare del carico statico (ad es. serbatoio dell’acqua); aumento del carico nella parte posteriore (ad es. portabiciclette); fluttuazione del carico dovuta alla forza centrifuga e al centro di gravità (ad es. in curva).

Per questi motivi, come spiega Michelin, dal 2004 è stata recepita nel Regolamento UNECE n. 54, la raccomandazione dell’ E.T.R.T.O. (European Tyre e Rim Technical Organisation) che impone l’adozione di pneumatici con marcatura CP sul fianco per le nuove omologazioni dei camper al posto degli pneumatici C normalmente utilizzati per i VAN. L’E.T.R.T.O spiega che gli pneumatici per camper e autocaravan sono generalmente del tipo “trasporto leggero” (marcature “C” o “CP”). “Questa evoluzione è il risultato di uno studio che ha dimostrato che il sovraccarico era in genere la causa principale di danneggiamenti degli pneumatici, dato che questi veicoli trasportano spesso carichi eccessivi o mal ripartiti, superiori ai carichi ammessi dall’indice di carico del pneumatico, in particolare al posteriore”. Difatti, le differenze si possono riassumere così:

pneumatici CP sono sviluppati per sopportare carichi superiori e pressioni maggiori rispetto agli pneumatici C , in particolare nel montaggio in semplice al posteriore.

sono sviluppati , in particolare nel montaggio in semplice al posteriore. pneumatici CP hanno struttura e fianchi rinforzati per resistere meglio a stazionamenti prolungati, alle abrasioni e ai danneggiamenti

PNEUMATICI C E CP: QUALI GOMME CON ESEMPI DI CAMPER E AUTOCARAVAN

Per capire come scegliere tra pneumatici C e pneumatici CP, Michelin dà alcune precise indicazioni in base alla tipologia di veicolo. In particolare:

camper furgonato , come l’Adria Twin Plus 600 SPB, il Globe-Traveller Voyager XS e l’Adria Twin Supreme, pneumatici C ;

, come l’Adria Twin Plus 600 SPB, il Globe-Traveller Voyager XS e l’Adria Twin Supreme, ; camper mansardato , come il Ford Transit o l’Iveco Daily, pneumatici CP ;

, come il Ford Transit o l’Iveco Daily, ; camper semi integrale , come il Fiat Ducato, il Challenger Graphite 260, il Bürstner Ixeo T690G e il Chausson Titanium 640, pneumatici CP ;

, come il Fiat Ducato, il Challenger Graphite 260, il Bürstner Ixeo T690G e il Chausson Titanium 640, ; motorhome, il Dethleffs Pulse I 7051 DBM, il Carthago S Plus 64 o l’Hymer B-Klasse ModernComfort, pneumatici CP.

PRESSIONE PNEUMATICI CP PER CAMPER IN MONTAGGIO SEMPLICE E GEMELLATO

Il volume e la pressione dell’aria all’interno degli pneumatici per camper determinano il carico che possono sopportare. Ci sono però alcune precisazioni dell’E.T.R.T.O., sulla pressione pneumatici CP in montaggio semplice o gemellato. “La descrizione dell’indice di carico degli pneumatici tipo CP prevede un solo valore, che si riferisce alla normale utilizzazione su assi in semplice. Solo in questi casi, gli pneumatici posteriori devono essere gonfiati a 550 kPa (5.5 bar) per compensare condizioni severe quali ripartizione ineguale del carico, ma senza concessioni di aumento del carico massimo. Quando tali pneumatici sono montati in gemellato, nessun aumento di pressione è previsto, e la capacità di carico dell’asse corrisponde al 185% del carico per asse in semplice”. Vale comunque sempre la regola generale di controllare qual è la corretta pressione di gonfiaggio indicata nel manuale di uso e manutenzione del veicolo.