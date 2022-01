Incentivi auto elettriche aziendali in Basilicata 2022

Stanziati nel 2022 nuovi incentivi auto elettriche aziendali in Basilicata a favore di tassisti, noleggiatori e imprese del settore ricettivo e turistico

Niente incentivi auto elettriche dallo Stato? E allora nel 2022 ci pensano gli enti locali: la Regione Basilicata, per esempio, stanzierà oltre 1 milione e 100 mila euro per agevolare l’acquisto di veicoli elettrici da parte di tassisti, noleggiatori e micro, piccole e medie imprese che nelle loro attività prevedono il trasporto passeggeri per brevissime distanze, con particolare riferimento alle aziende turistiche che offrono il servizio di navetta o di accompagnamento ai clienti per transfer ed escursioni.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE AZIENDALI BASILICATA 2022: COSA SI PUÒ ACQUISTARE

I “contributi per la mobilità elettrica in favore delle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore turistico della Basilicata”, finanziati con 1.114.918 euro, sono destinati all’acquisto di uno o più veicoli a motore esclusivamente elettrico, nuovi di fabbrica. Come anticipato, i beneficiari sono i titolari di taxi e noleggio auto, nonché i proprietari delle MPMI che nelle loro attività includono il trasporto passeggeri per brevissime distanze. Ossia villaggi turistici, alberghi, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, agriturismi, ristoranti e bar.

L’auto elettrica aziendale comprata con gli incentivi regionali 2022 dovrà servire al trasporto della clientela per mete specifiche, ad esempio una stazione ferroviaria o di bus, un porto, una spiaggia libera o attrezzata, un impianto sciistico, ecc. Se fuori dai confini del proprio Comune, la distanza da percorrere dovrà essere limitata e tale che il servizio non incida sui prezzi praticati alla clientela.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE AZIENDALI BASILICATA 2022: IMPORTO DEI CONTRIBUTI

Il contributo degli incentivi auto elettriche aziendali Basilicata 2022 è a fondo perduto e non potrà superare il 50% del totale dei costi ammissibili, con un massimo di 15.000 euro per veicolo. Sarà comunque possibile acquistare, anche con leasing, fino a cinque veicoli per impresa, per un importo massimo di contributi pari a 75.000 euro. In caso di acquisto di biciclette a pedalata assistita l’agevolazione non potrà superare 15.000 euro per impresa.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE AZIENDALI BASILICATA 2022: COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Il bando con tutti i dettagli sui contributi, e i relativi moduli per la richiesta, sarà pubblicato nelle prossime settimane sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Nell’ambito della definizione della graduatoria sarà riservato un punteggio più alto alle imprese localizzate nelle aree naturali protette, nelle aree di interesse naturalistico e nei poli attrattori (Comuni con più di 10.000 abitanti).