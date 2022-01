Hyundai Ioniq 2022: test dell’alce al Top tra le elettriche

La Hyundai Ioniq 5 2022 nel test dell’alce mostra perché la frenata rigenerativa può rivelarsi un aiuto anche in situazioni di emergenza

La Hyundai Ioniq 5 2022 nel test dell’alce conferma che la frenata rigenerativa su un’auto elettrica si rivela di particolare utilità durante una manovra di evitamento ostacolo. Non basta solo un baricentro basso, per rendere l’auto più stabile, come è emerso dalle prove per verificare a quale velocità un ostacolo può mettere in difficoltà anche un guidatore esperto. Ecco di seguito il video del test dell’alce Hyundai Ioniq 2022 73 kWh RWD (trazione posteriore) realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Hyundai Ioniq 2022 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a una velocità media di 70 km/h (circa 10 km/h in più della velocità solitamente raggiunta nei test). In questo test la tendenza al rollio è molto esasperata (l’auto si corica lateralmente) fino a portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della Hyundai Ioniq 2022.

HYUNDAI IONIQ 5 2022: COME VA NEL TEST DELL’ALCE O MOOSE TEST

Nel test dell’alce la Hyundai Ioniq 2022 ha pneumatici Michelin Primacy 4 235/55 R19 e nonostante il baricentro basso, la velocità di 77 km/h – di riferimento in questa prova – diventa difficile da gestire. Secondo i collaudatori infatti la Ioniq reagisce bene nella prima fase del test (spostamento laterale per evitare l’ostacolo), ma la velocità residua è troppo alta. Con il più basso livello di recupero di energia l’auto si muove per inerzia: “è stato impossibile per me evitare i coni”, spiega il guidatore. Alzando il livello di recupero di energia (posizione 3 di 4) invece la Hyundai Ioniq è risultata controllabile anche a 80 km/h, una velocità difficilmente gestibile su un’auto tradizionale. “La carrozzeria oscilla notevolmente e si ha la sensazione di guidare un’auto pesante, ma le sospensioni riescono a gestire correttamente i movimenti. Nel complesso, c’è una bella sensazione di sicurezza e controllo”. La Ioniq trova il suo limite a 82 km/h, quando è meno semplice evitare un ostacolo senza abbattere qualche cono. La Tesla Model Y ha superato la prova spingendosi un po’ oltre.

HYUNDAI IONIQ 5 2022: MENO AGILE NELLO SLALOM

Per i colleghi spagnoli la Hyundai Ioniq 5 non è scattante nella prova dello slalom a 70 km/h, ma non è nemmeno impacciata. In questa prova viene valutato il rollio laterale innescato dai trasferimenti di carico consecutivi. Secondo il magazine spagnolo: “Si muove senza movimenti bruschi grazie alla corretta configurazione dell’ESC e il rollio è moderato”.