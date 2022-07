Google Maps per auto elettriche e ibride: arrivano i percorsi consigliati

Google Maps introdurrà una funzionalità che consente agli utenti di ottenere percorsi consigliati per auto elettriche e ibride per massimizzare l'efficienza

Google Maps è, da tempo ormai, uno dei navigatori più utilizzati in assoluto, sia tramite Android Auto che, più semplicemente, tramite lo smartphone. L’integrazione del navigatore GPS nell’applicazione di mappe è uno dei punti di forza del servizio offerto da Google che, per il futuro, prepara un’interessante novità. Dopo aver introdotto la possibilità di scegliere un percorso alternativo, più efficiente anche se più lungo, l’applicazione di Google si prepara ad offrire un nuovo servizio. Google Maps per auto elettriche e ibride, infatti, offrirà percorsi consigliati personalizzati. L’applicazione, infatti, potrà contare su di una specifica ottimizzazione che punta ad offrire agli utenti una risorsa aggiuntiva per la navigazione. Oltre al percorso più breve, infatti, l’app sarà in grado di offrire una serie di percorsi consigliati sulla base dell’auto utilizzata dall’utente. In questo modo, la mobilità potrà diventare sempre più efficiente, seguendo il processo di elettrificazione del settore auto che, in Europa, si prepara allo stop alla vendita di auto benzina e diesel.

GOOGLE MAPS SUGGERIRÀ PERCORSI SPECIFICI PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE

La beta 11.39 di Google Maps ha introdotto una serie di novità molto importanti nel suo codice. Come evidenziato dal magazine specializzato nei servizi Google, 9to5google, infatti, la nuova versione della beta di Google Maps ha introdotto le basi per la possibilità di suggerire percorsi consigliati per auto elettriche e ibride. I riferimenti alla nuova funzionalità, in arrivo nel corso dei prossimi mesi con uno dei nuovi aggiornamenti dell’app, sono diversi. Il codice dell’applicazione ora include messaggi come:

– ottieni percorsi a basso consumo su misura per il tipo di motore del tuo veicolo;

– risparmia più carburante scegliendo il tipo di motore;

– queste informazioni aiutano Maps a trovare il percorso che ti farà risparmiare più carburante o energia.

Questi avvisi saranno visualizzati all’interno dell’applicazione di Google Maps per richiedere all’utente di inserire le specifiche della propria auto. Tra le impostazioni di Google Maps, infatti, ci sarà l’introduzione di due nuove voci:

– scegli il tipo di motore;

– cambia il tipo di motore.

Gli utenti, quindi, potranno fornire a Google Maps le informazioni relative al proprio veicolo in modo da garantire all’applicazione di calcolare i percorsi più efficienti con più precisione. Le auto che integrano Google Maps nel sistema di infotainment, inoltre, potrebbero inviare in automatico all’app queste informazioni per automatizzare il processo. Google Maps potrà, in questo modo, individuare i percorsi più efficienti per auto elettriche e ibride. Tra le varie funzioni di Google Maps che già sono integrate nell’app non c’è ancora un sistema in grado di premiare l’efficienza in base alla tipologia di veicolo. Il nuovo sistema andrà, quindi, a colmare un vuoto nel sistema di navigazione di Google.

A COSA SERVONO I PERCORSI CONSIGLIATI DI GOOGLE MAPS PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE

Il nuovo sistema di percorsi consigliati per auto elettriche e ibride di Google Maps potrebbe diventare una delle funzionalità più utili del navigatore GPS Google. L’applicazione sarà in grado di valutare il percorso da seguire considerando non solo il tempo di percorrenza ma anche la necessità di un eventuale rifornimento. In questo modo, l’applicazione potrà individuare i punti di sosta per il rifornimento (incrociando i dati con quelli già disponibili legati al posizionamento delle colonnine elettriche di ricarica ad esempio). Per auto elettriche e ibride, quindi, i consigli di Google Maps potrebbero fare la differenza, garantendo una migliore gestione dell’autonomia. Da notare, inoltre, che l’applicazione potrebbe consigliare anche i percorsi migliori considerando ZTL accessibili solo ad auto a zero emissioni. I dati sulla tipologia di veicolo utilizzato potranno essere utilizzati da Google Maps per definire il percorso migliore per auto elettriche e ibride in base a vari fattori e contesti di utilizzo. Con l’elettrificazione del settore auto ed il passaggio ad una mobilità a zero emissioni, quindi, questa funzione diventerà una delle più importanti del navigatore di Google.

I TEMPI DI RILASCIO DELLA NUOVA FUNZIONE PER PERCORSI CONSIGLIATI PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE DI GOOGLE MAPS

Al momento, la nuova funzione non è ancora entrata in fase di beta pubblica. Si tratta di un sistema che Google sta testando in modo privato ma i suoi elementi sono già stati integrati nel codice dell’applicazione. In sostanza, a breve, la funzione che introduce i percorsi consigliati in base alla tipologia di veicolo di Google Maps dovrebbe entrare in fase di beta test pubblico. Tutti gli utenti hanno la possibilità di diventare beta test di Google Maps e provare in anteprima la nuova funzione. Il sistema arriverà per tutte le versioni di Google Maps nel corso dei prossimi mesi. Per il momento, però, Google non ha ancora rilasciato informazioni precise in merito alle tempistiche di rilascio.