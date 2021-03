Fiat 500 elettrica: prezzi e condizioni del noleggio FCA

Ecco tutti i modi per guidare una Fiat 500 elettrica: costi, condizioni e differenze tra acquisto con finanziamento, noleggio lungo e breve

Se comprare una fiat 500 elettrica è una scelta troppo impegnativa, niente paura, perché all’ipotesi di acquisto e finanziamento, c’è il noleggio della Fiat 500 con formula tutto incluso. Ti stai chiedendo quanto costa noleggiare una Fiat 500 elettrica? Ecco i prezzi e le condizioni del noleggio a lungo termine. E chi vuole fare più di un semplice test drive può noleggiare la Fiat 500e per un weekend o una settimana.

FIAT 500 ELETTRICA: PREZZO E FINANZIAMENTO

Il noleggio a lungo termine della Fiat 500 elettrica è l’opzione che più si avvicina alla formula di acquisto. La differenza sostanziale è che nel primo caso si paga un canone fisso al mese (variabile in base alle condizioni che scriviamo sotto). Nel secondo caso, cioè comprare la Fiat 500 elettrica con finanziamento, comporta un impegno con cui si diventa proprietari. Partiamo proprio da qui in modo da evidenziare le differenze tra acquisto e noleggio Fiat 500 elettrica. Partiamo dal prezzo Fiat 500e che con gli ecoincentivi sull’acquisto di auto ibride ed elettriche, scende da 26.150 euro a 19.930 euro (o a 16.150 in caso di rottamazione di un’auto antecedente ad Euro 6). In caso di solo finanziamento Fiat 500 elettrica con FCA Bank GO EASY, bisogna considerare:

– L’anticipo di 6850 euro;

– 36 rate mensili di 99 euro (nell’importo sono inclusi spese istruttoria, bolli, servizio marchiatura cristalli, Polizza Pneumatici);

– Una spesa totale per il finanziamento di 16.200,56 euro di cui 2.416,01 come interessi, a cui sommare l’anticipo;

FIAT 500 ELETTRICA: QUANTO COSTA IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Noleggiare una Fiat 500 elettrica con Leasys (controllata di FCA Bank) invece comporta un costo diverso ma senza impegnarsi con l’acquisto dell’auto e le spese che derivano dal suo utilizzo. Attenzione quindi a non considerare solo il canone mensile del noleggio a lungo termine. Nel caso della Fiat 500 elettrica, infatti, la rata mensile sale a 299 euro senza anticipo, considerando però anche le condizioni e i servizi inclusi:

– La durata del noleggio a lungo Termine Fiat 500e con formula Business Opening Edition Electric è per 48 mesi e sono inclusi 1000 km;

– Dopo i primi 1000 km si paga un costo extra di 0,18 € per km;

I servizi inclusi con il noleggio a lungo termine sono:

– Copertura RCA con un massimale di 25 milioni di euro e risarcimento a terzi trasportati;

– Copertura riparazione danni in caso di urto accidentale, tentativo di furto o danneggiamento;

– Rischio furto e incendio;

– Manutenzione ordinaria e straordinaria;

– Assistenza stradale in caso di guasto o sinistro;

– Ricarica gratuita presso le stazioni Leasys Mobility Store;

FIAT 500E: OPZIONE NOLEGGIO BREVE O WEEKEND

La Fiat 500 elettrica si può guidare anche con noleggio breve, di una settimana o un solo weekend. La formula di noleggio Leasys si chiama Electric Experience, una promozione inizialmente attiva fino alla fine di marzo 2021. Si può guidare una Fiat 500 elettrica:

– Per un weekend a 29,99 euro al giorno;

– Per una settimana a 179 euro.