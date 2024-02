Dacia Spring 2024: novità, dimensioni e prezzo

Dacia ha svelato, ufficialmente, la Nuova Dacia Spring 2024. Si tratta del restyling di una delle auto elettriche più vendute in Europa oltre che di uno dei modelli a zero emissioni più economici. La Spring, una delle auto elettriche per neopatentati oltre che una delle auto elettriche più economiche con gli incentivi, si presenta sul mercato in una veste rinnovata, sia nel design che nei contenuti e si prepara all’apertura degli ordini programmata per la prossima primavera. Vediamo le novità per l’elettrica di Dacia.

GLI ESTERNI DELLA NUOVA DACIA SPRING 2024

La Nuova Dacia Spring 2024 introduce diverse novità rispetto al modello precedente. Il restyling, infatti, si traduce in un nuovo frontale che ricorda, molto da vicino, lo stile proposto dalla Nuova Dacia Duster 2024 svelata dal brand qualche mese fa. Da notare anche l’uscita di scena delle barre sul tetto. Da segnalare anche un aggiornamento del posteriore, con una nuova striscia nera orizzontale che racchiude il brand Dacia. A completare le novità del restyling ci sono due nuove colorazioni Safari Beige e Brick Red, che portano a 6 il totale di varianti cromatiche dell’elettrica. Cambiano anche le dimensioni della Dacia Spring 2024 rispetto al modello precedente:

la lunghezza si riduce da 3,73 metri a 3,7 metri

la larghezza è di 1,58 metri

l’altezza è di 1,51 metri

il passo è di 2,42 metri

cresce del 6% la capacità di carico che arriva a 308 litri oppure 1.004 litri abbattendo i sedili

GLI INTERNI DELLA NUOVA DACIA SPRING 2024

La Dacia Spring 2024 si aggiorna anche all’interno dell’abitacolo proponendo:

la strumentazione digitale con display da 7 pollici

il sistema di infotainment con display da 10 pollici (non disponibile sulla versione base che ha il supporto per lo smartphone)

con da (non disponibile sulla versione base che ha il supporto per lo smartphone) nuove opzioni per rivestimenti e colorazioni

GLI ADAS DELLA NUOVA DACIA SPRING 2024

L’aggiornamento alla versione 2024 è anche l’occasione per la Dacia Spring di migliorare la sicurezza, proponendo ora una dotazione di ADAS ancora più completa e in linea con le normative europee. L’elettrica di Dacia proporrà:

frenata automatica d’emergenza (urbana / periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto)

riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità

rear parking assist

segnale di frenata d’emergenza

avviso di superamento della corsia (LDWS)

assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente

chiamata d’emergenza (eCall)

La vettura integra anche il nuovo pulsante My Safety che consente agli utenti di accedere in modo rapido alla configurazione preferita degli ADAS di bordo.

DACIA SPRING 2024: MOTORE E AUTONOMIA

La Dacia Spring 2024 sarà disponibile in due versioni per quanto riguarda il motore:

motore da 45 CV e 113 Nm , con 0-100 km/h completato in 19,1 secondi

, con 0-100 km/h completato in 19,1 secondi motore da 65 CV e 125 Nm, con 0-100 km/h completato in 13,7 secondi

Per quanto riguarda batteria e autonomia, invece, l’elettrica propone (per entrambe le varianti):

una batteria da 27 kWh

ricarica da 7KW in corrente alternata oppure da 30 kW in corrente continua (optional)

un consumo di 14,6 kWh/100 km

autonomia nel ciclo WLTP pari a circa 220 chilometri

ALLESTIMENTI DACIA SPRING 2024

La gamma della Nuova Dacia Spring 2024 si articolerà, almeno in un primo momento, in due allestimenti:

Expression con una dotazione che comprende, tra le altre cose, quadro strumenti digitale da 7 pollici, volante a 3 razze regolabile in altezza, sistema Media Contro con presa USB, climatizzatore manuale, comandi radio al volante, cerchi da 15 pollici, chiusura centralizzata, sensori di parcheggio posteriori

con una dotazione che comprende, tra le altre cose, quadro strumenti digitale da 7 pollici, volante a 3 razze regolabile in altezza, sistema Media Contro con presa USB, climatizzatore manuale, comandi radio al volante, cerchi da 15 pollici, chiusura centralizzata, sensori di parcheggio posteriori Extreme che, oltre all’allestimento precedente, comprende finiture interne ed esterne esclusive, gli alzacristalli posteriori elettrici, il sistema Media Nav Live con display da 10 pollici, 2 prese USB, Apple CarPlay e Android Auto (wireless)

La Dacia Spring, nella variante 2024, sarà disponibile anche nella versione Cargo biposto oltre che con l’allestimento Business, riservato, però, alle flotte di car sharing.

DACIA SPRING 2024: I PREZZI

Il listino prezzi della Nuova Dacia Spring 2024, per il momento, non è ancora stato ufficializzato. Il brand prevede di aprire gli ordini per la nuova versione della sua elettrica nel corso della prossima primavera, con consegne programmate per l’estate. Il prezzo di partenza della Dacia Spring 2024 sarà inferiore ai 20.000 euro. Ne sapremo di più, di certo, nel corso delle prossime settimane.