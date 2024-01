Auto elettriche più economiche con gli incentivi 2024

Quali sono le auto elettriche più economiche sul mercato italiano sfruttando gli sconti degli incentivi 2024? Da pochi giorni è ripartito l’Ecobonus statale che per il momento ripropone lo stesso schema degli anni scorsi, con un contributo di 5.000 euro per gli acquisti con contestuale rottamazione di un mezzo inquinante o di 3.000 euro senza rottamazione. Tuttavia è già stata annunciata una rimodulazione degli incentivi che, a determinate condizioni, potrebbe portare lo sconto fino a quasi 14.000 euro. Insomma, questo potrebbe rivelarsi un buon periodo per comprare un’auto elettrica, scopriamo di seguito i modelli più economici e quanto si può risparmiare con l’Ecobonus.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2024: FONDI DISPONIBILI E SCONTI

Riepilogando, dallo scorso 23 gennaio 2024 si possono nuovamente prenotare gli incentivi auto: per l’acquisto, anche in leasing, di vetture 100% elettriche (fascia di emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km) sono disponibili 205 milioni di euro, di cui il 5% è riservato alle società che svolgono attività di car sharing e autonoleggio con finalità commerciali. Lo schema prevede la seguente tipologia di sconti per le persone fisiche:

5.000 euro con contestuale rottamazione di un’autovettura fino a Euro 4 compreso, che risulti intestata all’acquirente dell’auto elettrica (o a un suo familiare convivente) da almeno 12 mesi.

con contestuale rottamazione di un’autovettura fino a Euro 4 compreso, che risulti intestata all’acquirente dell’auto elettrica (o a un suo familiare convivente) da almeno 12 mesi. 3.000 euro senza rottamazione.

I contributi per le società di car sharing e autonoleggio sono dimezzati (2.500 e 1.500 euro).

È stato stabilito un tetto massimo di spesa che per le auto elettriche ammonta a 35.000 euro accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse, quindi all’incirca circa 42.500 euro. Quindi i modelli con prezzo di listino superiore a tale cifra non usufruiscono degli incentivi.

Stabilito in 270 giorni il termine massimo per immatricolare la vettura prenotata. Confermato infine l’obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato con gli incentivi 2024 per almeno 12 mesi.

AUTO ELETTRICHE PIÙ ECONOMICHE DA ACQUISTARE CON GLI INCENTIVI 2024

Dopo aver visto l’ammontare degli incentivi (che, ribadiamo, sono temporanei in attesa della ridefinizione dello schema dell’Ecobonus attesa nelle prossime settimane), scopriamo quanto costano in Italia le auto elettriche più economiche e quanto si può risparmiare beneficiando degli attuali sconti.

I prezzi sono quelli del listino ufficiale, aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo, si riferiscono all’allestimento base e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

Dacia Spring Essential Electric 45

Prezzo di listino: 21.450 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 16.450 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 18.450 euro.

Prezzo di listino: 21.450 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 16.450 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 18.450 euro. Renault Twingo Electric Equilibre

Prezzo di listino: 24.050 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 19.050 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 21.050 euro.

Prezzo di listino: 24.050 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 19.050 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 21.050 euro. Smart EQ ForTwo Pure

Prezzo di listino: 25.210 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 20.210 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 22.210 euro.

Prezzo di listino: 25.210 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 20.210 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 22.210 euro. DR 1.0 EV

Prezzo di listino: 26.900 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 21.900 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 23.900 euro.

Prezzo di listino: 26.900 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 21.900 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 23.900 euro. Fiat 500 Red Berlina 23,65 kWh

Prezzo di listino: 28.950 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 23.950 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 25.950 euro.

Prezzo di listino: 28.950 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 23.950 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 25.950 euro. BYD Dolphin 44,9 kWh Active

Prezzo di listino: 30.790 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 25.790 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 27.790 euro.

Prezzo di listino: 30.790 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 25.790 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 27.790 euro. MG4 Standard 51 Kwh

Prezzo di listino: 30.790 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 25.790 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 27.790 euro.

Prezzo di listino: 30.790 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 25.790 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 27.790 euro. Mini Cooper E Essential

Prezzo di listino: 32.305 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 27.305 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 29.305 euro.

Prezzo di listino: 32.305 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 27.305 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 29.305 euro. Renault Zoe Equilibre R110

Prezzo di listino: 33.500 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 28.500 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 30.500 euro.

Prezzo di listino: 33.500 euro Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 28.500 euro Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 30.500 euro. Nissan Leaf Acenta 40 kWh

Prezzo di listino: 34.200 euro

Prezzo con incentivo da 5.000 euro: 29.200 euro

Prezzo con incentivo da 3.000 euro: 31.200 euro.

Ricordiamo che esistono anche diversi incentivi locali, come quelli delle province di Trento e di Bolzano, cumulabili con l’Ecobonus statale, che permettono di ridurre ulteriormente il prezzo.

AUTO ELETTRICHE: QUANTO SI POTRÀ RISPARMIARE CON I NUOVI INCENTIVI?

Gli sconti appena descritti sono già interessanti, ma quelli nuovi, che saranno applicati quando verrà rimodulato lo schema degli incentivi auto 2024, si annunciano di gran lunga superiori. Al momento non c’è nulla di ufficiale (ne sapremo di più il 1° febbraio al termine del Tavolo Automotive tra ministero delle Imprese e aziende del settore), ma le anticipazioni sui nuovi importi sono ritenute altamente affidabili.

In pratica di parla di ridefinire i contributi applicando nuovi criteri legati anche al reddito dei richiedenti e al tipo di vettura rottamata, con quelle più inquinanti che beneficeranno di sconti maggiori. Per le auto elettriche il nuovo schema dovrebbe essere questo:

6.000 euro (senza rottamazione)

(senza rottamazione) 7.500 euro (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

(senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro) 9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

(con rottamazione di veicoli Euro 4) 10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

(con rottamazione di veicoli Euro 3) 11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

(con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2) 11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e ISEE sotto 30.000 euro)

(con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e ISEE sotto 30.000 euro) 12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e ISEE sotto 30.000 euro)

(con rottamazione di veicoli Euro 3 e ISEE sotto 30.000 euro) 13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e ISEE sotto 30.000 euro).

In pratica chi vanta (si fa per dire) un ISEE inferiore a 30.000 euro e può rottamare un’auto fino a Euro 2 potrà beneficiare di un super sconto di 13.750 euro. Significa teoricamente (poi bisognerà vedere se saranno introdotti dei limiti sullo sconto) che una Dacia Spring con prezzo di listino da 21.450 euro arriverà a costare solamente 7.700 euro. E una Fiat 500 elettrica 15.200 euro. Scopriremo a breve se queste succose anticipazioni si tramuteranno in realtà.