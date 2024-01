BYD vara la prima nave per trasporto marittimo di auto elettriche

Il 9 gennaio BYD ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo dell’industria auto cinese, con il varo ufficiale della prima nave di una flotta espressamente progettata per il trasporto delle auto cinesi, anche elettriche, e dei camion prodotti in Cina destinati ai mercati internazionali. Ecco cosa cambia per BYD, da primo Costruttore di auto in Cina a Brand in cerca di traguardi a livello globale.

BYD SI FA LA SUA FLOTTA DI NAVI PER TRASPORTARE LE AUTO CINESI NEL MONDO

Si chiama BYD EXPLORER NO.1, la nave salpata dal porto di Yantai, segnando il debutto del Costruttore cinese nel settore del trasporto marittimo. La notizia rivela l’ambiziosa strategia di espansione aziendale in un settore che negli ultimi mesi è finito sotto i riflettori per gli incendi delle navi cargo, che hanno spinto gli armatori a mettere dei paletti e pensare a navi da trasporto progettate per i veicoli elettrici. BYD ci ha pensato da sola, costruendosi così la sua flotta di navi progettate per trasportare fino a 7.700 veicoli ciascuna.

LA NAVE BYD EXPLORER NO.1 VA A GNL

La BYD EXPLORER NO.1 è stata commissionata dall’operatore internazionale di trasporti Zodiac Maritime, costruita dal cantiere cinese CIMC Raffles e noleggiata per l’uso esclusivo di BYD. È una nave imponente con una lunghezza di 199,9 metri, una larghezza di 38 metri e un pescaggio di 8,6 metri. Con una velocità di progetto di 19 nodi e una capacità di carico di circa 7.000 veicoli. Bisogna ricordare che gran parte delle esportazioni di auto dalla Cina sono ICE con motore a combustione, destinate a Paesi come Russia e Messico, oltre anche all’Europa, dove BYD inizia a marcare quote di mercato per superare Tesla.

IL PIANO STRATEGICO DI BYD NEL TRASPORTO AUTO VIA MARE

Una curiosità non da poco è che la nave costruita secondo le richieste di BYD è dotata di serbatoi di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) che è impiegato come combustibile primario, per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e zolfo dal trasporto via mare. L’autonomia di crociera massima dichiarata è 15.800 miglia nautiche, equivalenti a oltre 29 mila km. BYD aveva pianificato l’acquisto di otto navi ro-ro (rollon-rolloff) con un investimento stimato di quasi 5 miliardi di yuan (circa 700 milioni di dollari), come riporta CarNewsChina. E’ così che l’industria Automobilistica cinese, dopo aver superato il Giappone nelle esportazioni, punta alla conquista dei mercati in tutto il mondo. I Costruttori storici lo hanno capito e infatti la guerra dei prezzi continua, vedi il prezzo della Tesla Model Y a meno di 30 mila euro (con le agevolazioni fiscali).