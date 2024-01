La Cina supera il Giappone: +58% di esportazioni auto nel mondo

La Cina ha messo a segno un altro traguardo a cui stava lavorando già da tempo: è primo Paese per esportazioni di auto, superando Giappone, Germania e Corea del Sud. Qualcosa che si prevedeva già con i dati del primo semestre 2023. Secondo i dati preliminari dell’Associazione dei Costruttori Auto Cinesi (CAAM), la Cina ha cavalcato gli effetti delle ultime crisi (economica, energetica, bellica), per presidiare sempre più da protagonista il mercato internazionale dell’auto. Secondo una recente elaborazione della Luiss Business School però, non è tutta farina del suo sacco e la Cina vince su un terreno di confronto che i Costruttori storici presidiano sempre meno: le auto a combustione. A dispetto dei numeri, la strategia cinese cambia profondamente se si va a guardare quante auto e con quale alimentazione prodotte in Cina sono esportate nel mondo.

GIAPPONE SUPERATO DALLA CINA NELLE ESPORTAZIONI

Per decenni, il Giappone ha dominato il panorama delle esportazioni, ma la Cina è ufficialmente primo esportatore di auto al mondo. I dati pubblicati dal Sole24Ore, affermano che nel 2023, il Giappone ha registrato un aumento del 15% nelle esportazioni, raggiungendo 3,99 milioni di veicoli. La Cina ha fatto meglio con 4,41 milioni di auto e +56% da gennaio a novembre 2023 rispetto all’anno precedente. Come avevamo già anticipato in questo articolo, con la fuga dei Costruttori dalla Russia, la Cina ha iniziato a tessere la sua tela spalleggiando il governo sovietico nei settori più in crisi. Il primato della Cina nelle esportazioni però si deve anche al Messico, insieme a una significativa crescita in Europa e Sud-est asiatico.

ESPORTAZIONI AUTO PRODOTTE IN CINA: IL RUOLO DI RUSSIA, MESSICO E ASIA

La Cina ha registrato un notevole aumento delle esportazioni di auto verso la Russia e il Messico nel 2023.

Le esportazioni auto cinesi in Russia hanno segnato un incremento di 7 volte rispetto al 2022, raggiungendo 000 veicoli tra gennaio e ottobre;

hanno segnato un incremento di 7 volte rispetto al 2022, raggiungendo tra gennaio e ottobre; Le esportazioni verso il Messico sono cresciute a 000 unità (+71%);

Le Case automobilistiche cinesi, come Chery e Great Wall Motor, stanno cercando di consolidare la loro presenza in molti mercati. Anche BYD, primo produttore di auto in Cina, ha annunciato la costruzione di una fabbrica in Ungheria. L’obiettivo comune è l’insediamento per evitare dazi di importazione e accedere più agevolmente anche agli incentivi riservati alla sola produzione locale (vedi l’Inflaction Reduction Act USA a cui si starebbe ispirando anche il MIMIT in Italia per la defiscalizzazione delle aziende).

ESPORTAZIONI AUTO DALLA CINA: IL 70% SONO AUTO ICE

Il settore dei veicoli elettrici ha contribuito significativamente al successo delle esportazioni automobilistiche cinesi. Nel 2023, il 30% di tutte le esportazioni di auto dalla Cina erano New Energy Vehicle. Tesla e BYD (secondo produttore mondiale di veicoli elettrici), hanno concentrato le loro esportazioni principalmente verso l’Europa e il Sud-Est asiatico. E qui torna molto utile l’elaborazione dell’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School su dati UNRAE, CAAM e GAAC, per comprendere meglio la consistenza delle esportazioni di auto cinesi: