Tesla Model Y 2024: come comprarla a 28.940€ con gli incentivi

La Nuova Tesla Model Y 2024 è ora compatibile con gli incentivi statali. Questa è la principale novità dell’aggiornamento del listino che la casa americana ha appena ufficializzato per la sua Model Y che è appena conquistato il titolo di auto elettrica più venduta in Italia nel 2023, con oltre 8.000 immatricolazioni. Il nuovo listino prezzi della Tesla Model Y 2024 abbassa i prezzi di tutte e tre le versioni e, soprattutto, riduce il prezzo d’accesso alla gamma. Il modello “base” si posiziona ora la di sotto del tetto massimo di spesa prevista per l’accesso agli incentivi auto 2024 per le auto elettriche.

TESLA MODEL Y 2024: IL NUOVO LISTINO PREZZI

La gamma della Nuova Tesla Model Y 2024 continua a essere costituita da tre varianti. Cambiano, però, i prezzi con l’introduzione di un nuovo listino:

Tesla Model Y passa da 46.990 euro a 42.690 euro

passa da 46.990 euro a Tesla Model Y Long Range passa da 53.990 euro a 49.990 euro

passa da 53.990 euro a Tesla Model Y Performance passa da 59.990 euro a 55.990 euro

Per tutte e tre le varianti c’è un taglio di 4.000 euro sul listino con il modello base che, però, registra un ulteriore taglio, con 300 euro in meno, che permette a questa variante di rispettare i requisiti per l’accesso all’ecobonus. Per le auto elettriche, infatti, è previsto un tetto massimo di 35.000 euro + IVA, pari a 42.700 euro, per l’accesso all’agevolazione statale. Le versioni Long Range e Performance non sono compatibili con gli incentivi.

Non ci sono novità per quanto riguarda il comparto tecnico: la versione d’accesso alla gamma della Nuova Tesla Model Y 2024 continua ad avere un’autonomia di 455 chilometri (nel ciclo WLTP), con una velocità massima di 217 km/h e uno 0-100 km/h completato in 6,9 secondi. Il modello ha trazione posteriore e un singolo motore elettrico. Da notare che i prezzi indicati si riferiscono al modello in Bianco Perla Micalizzato oppure in Nero Pastello, uniche colorazioni disponibili di serie per la Model Y.

TESLA MODEL Y 2024: QUANTO COSTA CON GLI INCENTIVI

Gli incentivi auto 2024 non sono ancora disponibili e bisognerà attendere il decreto attuativo che renderà accessibile il nuovo schema dell’ecobonus. Quando gli incentivi saranno effettivamente accessibili agli automobilisti, grazie al nuovo listino appena introdotto, sarà possibile acquistare la Tesla Model Y beneficiando di uno sconto pari a:

6.000 euro senza rottamazione

senza rottamazione fino a 11.000 euro con rottamazione (l’importo effettivo varia in base al tipo di veicolo rottamato; il bonus massimo è disponibile con la rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

Calcolatrice alla mano, quindi, ricorrendo agli incentivi, sarà possibile acquistare la Nuova Tesla Model Y e, in particolare, il modello base con un prezzo di listino di 42.690 euro con una spesa di:

36.690 euro senza rottamazione

senza rottamazione fino a 31.690 euro con rottamazione (lo sconto massimo è disponibile in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0-1-2)

TESLA MODEL Y 2024: SCONTO AGGIUNTIVO CON ISEE

Il nuovo schema degli incentivi auto 2024 prevede uno sconto extra per gli automobilisti con ISEE inferiore a 30.000 euro. Solo in questo caso, l’ecobonus può raggiungere un importo di:

7.500 euro senza rottamazione

senza rottamazione fino a 13.750 euro con rottamazione (il bonus massimo è disponibile con la rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

Per effetto dello sconto extra previsto per chi ha ISEE inferiore a 30.000 euro, sarà possibile acquistare la Nuova Tesla Model Y 2024 con una spesa di:

35.190 euro senza rottamazione

senza rottamazione fino a 28.940 euro con rottamazione (lo sconto massimo è disponibile in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0-1-2)

Per l’accesso ai prezzi indicati, naturalmente, sarà necessario attendere il via effettivo per l’ecobonus 2024.