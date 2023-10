Bonus colonnine elettriche 2023 al via dal 19/10: come richiederlo

Si è finalmente sbloccata la questione del bonus colonnine elettriche. Come molti ricorderanno il DPCM 4 agosto 2022 aveva introdotto un ricco contributo per installare punti di ricarica per auto elettriche nelle case private e nei condomini, con sconti fino all’80% sulla spesa prevista. Gli incentivi potevano contare su un fondo di 80 milioni di euro per due anni e sarebbero dovuti partire l’anno scorso, tuttavia la misura non era ancora diventata operativa. Adesso però il MIMIT ha rimediato pubblicando i necessari decreti attuativi, per cui molto presto partiranno le domande per il Bonus colonnine domestiche 2022 e 2023. Ecco come richiederlo.

Aggiornamento del 4 ottobre 2023 con le modalità per richiedere il Bonus colonnine elettriche e la data di avvio delle richieste.



BONUS COLONNINE DOMESTICHE PER PRIVATI E CONDOMINI: COME FUNZIONA

L’agevolazione, così come descritta dall’articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 e dal successivo decreto Milleproroghe 2023 (art. 12 comma 3), prevede che negli anni 2022 e 2023, per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture nuove di fabbrica e di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (come colonnine e wallbox) da parte di utenti domestici, venga riconosciuto un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente (residente in Italia). Il limite di spesa diventa di 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Quindi ricapitolando:

80% di sconto , fino a un massimo di 1.500 euro a persona, per l’acquisto di infrastrutture di ricarica domestiche;

, fino a un massimo di a persona, per l’acquisto di infrastrutture di ricarica domestiche; 80% di sconto, fino a un massimo di 8.000 euro a condominio, per l’acquisto di infrastrutture di ricarica condominiali.

Lo sconto può applicarsi solamente sulle installazioni effettuate dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022 e poi per tutto il 2023, salvo precoce esaurimento dei fondi, di infrastrutture nuove di fabbrica e di potenza standard (minori di 22 kW). Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda.

Le risorse a disposizione per il 2022 e 2023 sono pari a 80 milioni di euro, 40 milioni per ciascun anno.



BONUS COLONNINE ELETTRICHE 2022 – 2023: QUANDO PARTE?

Come anticipavamo, dopo un’attesa lunga quasi un anno sono stati finalmente pubblicati i decreti direttoriali attuativi degli incentivi per l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, dedicati a privati e condomini.

La misura prevede due diversi momenti per la presentazione delle domande:

dal 19 ottobre al 2 novembre 2023 per le installazioni effettuate nel 2022 (nel solo periodo che va dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022);

per le installazioni effettuate nel 2022 (nel solo periodo che va dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022); i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023, saranno invece comunicati con successivi avvisi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (probabilmente nei primi mesi del 2024).

INCENTIVI COLONNINE DI RICARICA DOMESTICHE: COME SI RICHIEDONO

Gli interessati dovranno presentare la domanda tramite la piattaforma online messa a disposizione dal MIMIT, il cui indirizzo sarà indicato alla vigilia della data di apertura del 19 ottobre. Non appena conosceremo l’indirizzo, provvederemo a pubblicarlo su questa pagina.

L’accesso alla piattaforma sarà possibile solo tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Dati e documenti necessari per la compilazione della domanda (utenti privati):

– codice fiscale e documento d’identità del richiedente;

– copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

– estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;

– relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;

– idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;

– dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Dati e documenti necessari per la compilazione della domanda (condomini):

– codice fiscale del condominio ed estremi del documento d’identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge (o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti);

– delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni, con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata;

– copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

– estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;

– relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;

– idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;

– dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Al termine della compilazione corretta della domanda, il sistema informatico rilascerà una ricevuta di registrazione.

In seguito, entro 90 giorni dalla data di chiusura della piattaforma (2 novembre per le domande relative al 2022), il MIMIT emanerà il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande, fino a eventuale esaurimento dei fondi. Successivamente sarà effettuato l’accreditamento del contributo sul conto corrente dei soggetti beneficiari.





INCENTIVI COLONNINE ELETTRICHE: ALTRE COSE DA SAPERE

Questi incentivi sono riservati a persone fisiche residenti in Italia e condomìni. Non figurano pertanto tra i soggetti beneficiari del bonus i titolari di ditte individuale e le società . Per imprese e PA saranno previste, nell’ambito del PNRR, altre forme di incentivazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Il rimborso avviene in un’unica soluzione tramite accreditamento sul conto corrente indicato alla presentazione della domanda.

Le spese ammissibili al contributo riguardano l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, i costi per la connessione alla rete elettrica tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Il contributo è previsto per l’acquisto e posa: il solo acquisto non è sufficiente per richiedere il contributo.

Non si può chiedere il contributo prima di sostenere la spesa: il bonus colonnine elettriche è previsto solo per gli acquisti e la messa in posa già effettuati.

Per accedere al contributo, tutte le spese devono essere documentate ed effettuate con pagamento tracciabile. No contanti.

Una volta installate, le infrastrutture di ricarica domestiche che beneficeranno del bonus devono essere a esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico. Anche nel caso di condomini, le colonnine devono essere destinate all’utilizzo collettivo da parte dei condòmini e sempre non accessibili al pubblico.

Per ulteriori informazioni consultare l’apposita sezione Bonus colonnine domestiche sul sito del MIMIT e le FAQ con le risposte a tutti i quesiti.



COLONNINE ELETTRICHE NEI CONDOMINI E NELLE CASE

In attesa dell’apertura delle domande, ricordiamo che l’installazione di colonnine di ricarica nei condomini e nelle abitazioni private deve rispondere a determinati requisiti di sicurezza. In genere per montare una wallbox o un punto di ricarica in un giardino o box di proprietà non servono particolari autorizzazioni, mentre l’installazione in un’area comune, come possono essere il cortile o il parcheggio condominiali, ha bisogno dell’approvazione dell’assemblea di condominio. Per ulteriori dettagli leggi le nostre guide su come installare colonnine elettriche nei condomini e come installare colonnine di ricarica elettriche a casa.