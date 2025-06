BMW i4: un piccolo incidente si trasforma in un salasso

L’innovazione automotive corre veloce e la sostenibilità è la parola d’ordine, quindi ci aspetteremmo una certa facilità anche nella gestione dei problemi che possono trovarsi ad affrontare le officine specializzate nella riparazione delle auto elettrificate. E invece, a volte, ci si scontra con realtà che sfidano il buon senso, trasformando un semplice inconveniente in un’odissea costosa e complessa. È il caso della BMW i4, finito sotto la lente d’ingrandimento degli specialisti di EVClinic, che hanno raccontato un retroscena a dir poco sorprendente sulle difficoltà che si possono affrontare, in caso di un incidente anche banale, se scattano i fusibili di sicurezza della batteria ad alta tensione.

IL “BLOCCO DI SICUREZZA” BMW ALLA BATTERIA ALTA TENSIONE

Immaginate la scena: un piccolo incidente, magari solo un tamponamento lieve. Niente di grave per la carrozzeria, ma l’elettronica dell’auto, come da prassi per la sicurezza, fa scattare i suoi meccanismi di protezione. Nel caso della BMW i4, però, questa “protezione” si rivela essere una vera e propria fortezza inaccessibile. Come spiega EVClinic, la vettura, infatti, innesca ben quattro fusibili – uno sul terminale della batteria da 12V e tre all’interno della batteria ad alto voltaggio – e un blocco software dell’intero sistema di gestione della batteria.

Fin qui, la sicurezza è fondamentale. Ma è il “come” si procede al ripristino che sorprende non per semplicità. I tre fusibili incriminati sono profondamente annidati all’interno del sistema Sbox. E qui arriva il bello (o il brutto, a seconda dei punti di vista): il design di questo sistema, “conforme all’omologazione” secondo BMW, richiede la sostituzione di tutti i moduli elettronici del sistema batteria. Non si sostituisce il fusibile, ma l’intero pacchetto di moduli.

BMW VS TESLA: CONFRONTO IMBARAZZANTE SULLA SOLUZIONE

E il costo? I prezzi ufficiali BMW riportati da EVClinic non sono bazzecole:

circa 1.800 € per i moduli ;

; 200 € per il terminale positivo ;

; 20 ore di manodopera;

Ma non finisce qui. Per completare il reset, tutti gli altri sistemi del veicolo devono essere perfettamente funzionanti, perché il sistema diagnostico BMW (ISTA) non tollera codici di errore presenti in memoria. E poi, scordatevi i componenti usati: si possono usare solo pezzi originali. Infine, è necessario disporre di attrezzature diagnostiche specifiche e originali, come l’ICOM originale e l’IMIB originale, che costano ben 25.000 €. Insomma, una procedura che, per un’officina indipendente, si trasforma in un investimento proibitivo o in un vero e proprio incubo burocratico, a meno di coinvolgere la rete ufficiale.

Per fare un paragone, EVClinic fa l’esempio di una Tesla Model 3/Y. “Per un problema analogo, la soluzione è decisamente più snella: circa 100 € di spesa e un’ora di lavoro. Si sostituisce semplicemente il fusibile e il sistema viene ripristinato online tramite lo strumento Toolbox3, con un cavo LAN standard e una tariffa di accesso di 20 € all’ora”.

EVCLINIC: “PREZIOSO SUPPORTO DI UN ESPERTO BMW”

Nonostante le difficoltà, EVClinic, grazie al prezioso supporto di un collega esperto BMW, è riuscita a riattivare il modulo SME e ad aggiornare il veicolo tramite il portale BMW ISTA AOS, garantendo che tutto fosse certificato e pronto per una visita in un centro assistenza ufficiale BMW.

A dimostrazione che, a volte, anche i più esperti dell’Independent Aftermarket hanno bisogno di un piccolo aiuto, quando i Costruttori sembrano privilegiare il ricorso alla rete ufficiale. Ma a parte questo, anche l’impossibilità di utilizzare moduli usati a prescindere dalla loro provenienza e garanzia di funzionamento, sembra una politica piuttosto divergente dai principi di sostenibilità.