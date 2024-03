BMW anticipa il futuro con la Vision Neue Klasse X

Il domani non spaventa BMW, un costruttore che senza paura si sta proiettando verso le nuove sfide della mobilità. L’importante è non perdere la propria essenza e non tradire le aspettative di chi considera questo marchio il proprio faro all’interno del complesso universo delle quattro ruote. Dopo un anno da record, infatti il 2023 è stato decisamente positivo per il costruttore bavarese, è arrivato il momento di conoscere un importante concept: la Vision Neue Klasse X. Dietro a queste forme scolpite e moderne, ma dalle proporzioni tipicamente BMW, si nascondono una piattaforma e delle tecnologie utili per continuare a restare nell’olimpo dell’auto.

BMW VISION NEUE KLASSE X: I CAPISALDI

Il costruttore bavarese ha inciso in calce alla nuova concept Vision Neue Klasse X tre caposaldi: elettrica, digitale e circolare. Questo non è affatto strano, perché l’impegno e gli investimenti di BMW vanno in questa direzione. Tuttavia, molti si chiedono se il piacere di guida, da sempre fiore all’occhiello dei prodotti della Bayerische Motoren Werke, continuerà a restare nella sua posizione dominante.

Le conferme arrivano dalla stessa Casa teutonica, ma basta osservare le specifiche tecniche di questa vettura per capire che questo fattore non verrà sacrificato. Il telaio, tanto atteso e sviluppato appositamente per la Neue Klasse, insieme alla sesta generazione della tecnologia BMW eDrive, fanno ben sperare.

BWM VISION NEUE KLASSE X: LA PIATTAFORMA

I fanatici dell’endotermico dovranno mettersi il cuore in pace, salvo ripensamenti epocali da parte della politica, in Europa si viaggerà squisitamente in elettrico e a zero emissioni. La piattaforma alla base della BMW Vision Neue Klasse X (che segue quella della berlina) è stata concepita in questa direzione, per dominare la scena della trazione alla spina.

Gli ingegneri tedeschi sembrano aver fatto i bene i compiti per casa, perché dando un’occhiata attenta ai dati da loro forniti, si resta piacevolmente sbalorditi. Ecco che compaiono celle di batteria agli ioni di litio rotonde, con una densità energetica volumetrica superiore di oltre il 20% rispetto alle celle prismatiche utilizzate finora, senza contare il passaggio a un sistema a 800 volt, che migliorerà la velocità di ricarica fino al 30 %.

Inoltre, il rinnovato sistema eDrive garantisce fino al 30% in più di autonomia. In questa maniera, BMW cercherà di convincere anche il più reticente verso l’elettrico a dargli una chance. Le paure ataviche che circondano l’autonomia e i tempi di ricarica verranno quasi del tutto annullate.

BMW VISION NEUE KLASSE X: INTELLIGENZA SIGNIFICA SICUREZZA

BMW nel corso degli anni ci ha abituati a puntare più di un occhio nei confronti della sicurezza. Un altro dei punti fermi della produzione tedesca. Ovviamente, un concept che sarà la base dei futuri mezzi dell’azienda, non poteva essere esente dall’introduzione di novità in questa chiave. BMW ha realizzato in modo autonomo un nuovo software che consentirà una guida tanto fluida quanto intelligente.

Le auto che nasceranno sulla nuova piattaforma potranno fare affidamento su quattro super “cervelli”, che corrispondono a computer ad alte prestazioni che lavorano all’unisono. La premessa è che la prima metà di questi inciderà sull’intero gruppo propulsore, mentre l’altra si dedicherà anche alla guida automatizzata.

L’idea è quella di fornire al grande pubblico sia un’automobile ancora bella da guidare, sia un solido guscio nel quale il rischio di sinistri stradali dovrà essere ridotto. Il merito andrà attribuito all’intelligenza dei dispositivi al servizio, perché dove non arriva l’uomo interviene la tecnologia. Una missione avvincente e di grande valore da parte di BMW.

BMW VISION NEUE KLASSE X: IL PRIMO MODELLO

Per vedere i frutti della piattaforma che adopera la BMW Vision Neue Klasse X bisognerà attendere il 2025, quando uscirà dalle nuove catene di montaggio di Debrecen (Ungheria), il primo veicolo di serie di questa nuova generazione. In cantiere ce ne saranno altri 5, collocati in un arco temporale che esaurirà i propri effetti entro il 2027.