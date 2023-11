BMW lancia la guida autonoma L3: “farà tutto fino a 60 km/h”

La casa automobilistica tedesca BMW ha annunciato un passo significativo nell’evoluzione della guida autonoma con l’introduzione della guida altamente automatizzata di livello 3 sulla nuova Serie 7. Questa innovativa funzione, denominata BMW Personal Pilot L3, rappresenta un punto di svolta nel settore automobilistico, consentendo ai conducenti di distogliere temporaneamente l’attenzione dalla strada, poiché prende completamente il controllo del veicolo, come promette BMW, entro certi limiti. Va ricordato che anche Mercedes Benz ha ricevuto l’approvazione per la guida semi autonoma condizionata dalla supervisione del conducente. Ecco tutti i dettagli del sistema BMW Personal Pilot L3, che sarà legato ai servizi di connettività BMW.

GUIDA AUTONOMA DI LIVELLO 3 AVANZATO: UNA NUOVA ERA PER BMW

BMW ha presentato la sua guida altamente automatizzata di livello 3 pronta per il mercato. Il costruttore ha sottolineato che il BMW Personal Pilot L3 si distingue per la capacità di assumere l’intero compito di guida in determinate condizioni, consentendo ai conducenti di staccare le mani dal volante e concentrarsi su altre attività a bordo del veicolo. Questa tecnologia, conforme agli standard definiti dalla Society of Automotive Engineers (SAE), segna un passo avanti significativo rispetto alla guida parzialmente automatizzata di livello 2. Tra i vari livelli di guida autonoma, infatti, la supervisione del conducente diventa secondaria solo per i sistemi omologati L4-L5. Per il livello 5 non è neanche prevista la presenza dei comandi tradizionali (volante e pedali), ma attualmente queste tecnologie sono relegate solo ai test e a servizi di RoboTaxi annessi, non senza problemi e imprevisti, che hanno costretto Cruise a sospendere i test e le attività.

BMW PERSONAL PILOT L3: COME E DOVE FUNZIONA

Il BMW Personal Pilot L3 si basa su una tecnologia avanzata che integra una mappa HD live con percorsi precisi, localizzazione GPS estremamente accurata e un sistema di sensori a 360°. Questo pacchetto di tecnologie, supportato da software e un collegamento 5G al BMW Cloud, assicura il posizionamento preciso e il monitoraggio dell’area intorno al veicolo. “Grazie ai suoi sensori particolarmente sofisticati, è il primo sistema di questo tipo che può essere utilizzato anche al buio”, spiega il comunicato stampa ufficiale. Se il sistema lo richiede, il conducente deve comunque essere pronto a riprendere i comandi dell’auto.

“Questa tecnologia innovativa consente al conducente di concentrarsi su altre attività a bordo del veicolo quando viaggia fino a 60 km/h su autostrade con carreggiate strutturalmente separate”. Si tratta quindi di una soluzione pensata per sfruttare al massimo il tempo quando c’è molto traffico. “Durante il viaggio si potranno utilizzare i servizi digitali, ad esempio per lo streaming di video da vari provider sul display centrale. Ciò rende il nuovo BMW Personal Pilot L3 la soluzione ideale per sfruttare al meglio il tempo trascorso nel traffico lento o nelle code durante i tragitti autostradali quotidiani”.

BMW PERSONAL PILOT L3: SI PUÒ ORDINARE DA DICEMBRE 2023

Il BMW Personal Pilot L3 può essere ordinato per la nuova BMW Serie 7 a partire da dicembre 2023, ma sarà installato sui veicoli dal prossimo marzo 2024. È importante notare che questa funzione è disponibile esclusivamente in combinazione con i servizi BMW Connected Drive, il cui periodo di validità è di 2 anni, dopo i quali l’abbonamento andrà rinnovato.