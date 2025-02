BAW1: la minicar Full Electric da 13.900 euro

Il numero di quadricicli elettrici è cresciuto vertiginosamente in Italia negli ultimi anni (lo abbiamo raccontato nel 4° Aftermarket Report). Un trend che conferma l’interesse in aumento degli italiani per forme di mobilità alternative alle due ruote (per gli adolescenti) e alle 4 ruote (per gli adulti). Tra le diverse proposte offerte dai vari brand, ce n’è una nuova sotto diversi punti di vista: la BAW1. Distribuita da TC8 srl, la BAW1 è una nuova minicar elettrica che spiazza la concorrenza, per i contenuti tecnologici innovativi a un prezzo molto vantaggioso. Scopritela con noi nei prossimi paragrafi.

BAW1: MINICAR ELETTRICA A 4 POSTI E 2 POSTI

Prima di analizzare questa novità, vediamo quali sono le aziende dietro la BAW1. Beijing Auto Works (BAW) è il Costruttore e la seconda impresa automobilistica su larga scala ad esser stata creata in Cina nel 1951. Mentre TC8 srl, è la società che si occupa della commercializzazione della gamma BAW International ed è tra i soci UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri).

La BAW1, appartenente alla categoria L7, è un quadriciclo guidabile a partire dai 16 anni ed è disponibile in tre configurazioni:

trasporto persone a 2 o 4 posti ;

; la versione VAN per il trasporto merci a 2 posti;

La versione a 4 posti colma un vuoto lasciato da molti Costruttori automobilistici che hanno progressivamente abbandonato il segmento A delle microcar. Mentre le configurazioni a 2 posti assicurano maggiore spazio di carico. In particolare, la BAW1 VAN per il trasporto merci si propone anche come un veicolo da lavoro efficiente, combinando praticità, spazio e costi operativi contenuti.

DESIGN COMPATTO ED INTELLIGENTE

Con una lunghezza di poco più di 3 metri e una larghezza e altezza di circa un metro e mezzo, la BAW1 offre un’abitabilità molto ampia. Il design minimal, pulito e geometrico, arricchito da protezioni laterali antiurto, la rende perfetta per il contesto urbano. La spaziosità interna – secondo il Costruttore – è da vettura di categoria superiore, con accesso facilitato tramite le due portiere laterali e un pratico portellone posteriore per il bagagliaio.

Sotto la carrozzeria, la BAW1 attinge a soluzioni e tecnologie derivate dalle autovetture, ad esempio è equipaggiata con sospensioni anteriori MacPherson e freni dischi/tamburo. La trazione è posteriore e la batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) ha una capacità di 13,7 kWh, garantendo un’autonomia ufficiale di 170 km con una velocità massima di 90 km/h. Per la versione VAN adibita al trasporto merci è disponibile una batteria potenziata da 17,2 kWh per un’autonomia ancora maggiore.

TECNOLOGIA E SICUREZZA ALL’AVANGUARDIA TRA I QUADRICICLI

Nonostante le dimensioni compatte, la BAW1 non scende a compromessi sulla tecnologia e la sicurezza. Ha di serie, radio, bluetooth, doppio display HD da 10,25 pollici, telecamera posteriore, monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS) e comando porte a distanza. Tra gli optional invece troviamo il climatizzatore e il pacchetto sicurezza con ABS, ESP, EBD e airbag.

COLORI, GARANZIA E PREZZI DI LANCIO BAW1

La BAW1 è disponibile in 5 combinazioni di colore, di cui quattro bicolor: rosso, verde acqua marina e grigio scuro con tetto bianco; bianco con tetto nero; e la versione “total black”. La configurazione base, senza sovrapprezzo, prevede il rosso con tetto bianco, mentre gli interni sono stati pensati per il mercato italiano con rivestimenti in tessuto nero.

Per il lancio, il prezzo della BAW1 in promozione parte da 13.900 euro IVA inclusa, con climatizzatore in omaggio. Inoltre, il veicolo gode di una garanzia di 3 anni o 100.000 km, mentre la batteria è coperta da 8 anni o 120.000 km.