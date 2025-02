Auto elettriche: come funziona la pompa di calore

Le auto elettriche, a differenza di quelle con motore a combustione, non possono sfruttare il calore prodotto dal motore per riscaldare l’abitacolo. Questo implica la necessità di impiegare energia aggiuntiva per il riscaldamento, un fattore che incide sull’autonomia del veicolo, soprattutto in condizioni climatiche rigide, come quelle invernali. Una soluzione efficace a questo problema è rappresentata dalla pompa di calore, un sistema che permette di riscaldare l’ambiente interno in modo più efficiente, riducendo il consumo energetico della batteria. Vediamo quali sono le sue peculiarità.

POMPA DI CALORE AUTO ELETTRICHE, COME FUNZIONA

Il funzionamento della pompa di calore delle auto elettriche si basa su principi termodinamici. Un refrigerante liquido viene compresso ad alta pressione, generando calore che riscalda l’aria fredda che lo attraversa. Questo processo sfrutta la fisica dell’evaporazione e della condensazione: l’evaporazione di un liquido richiede energia, mentre la condensazione di un gas la rilascia. La batteria del veicolo elettrico, in questo caso, deve alimentare solo il compressore della pompa di calore, e non l’intero sistema di riscaldamento elettrico.

Questo si traduce in un minore dispendio di energia e in un incremento dell’autonomia del veicolo. Le pompe di calore di ultima generazione sono in grado di sfruttare anche l’energia dell’aria ambientale, riscaldandola ulteriormente con uno sforzo minimo.

POMPA DI CALORE AUTO ELETTRICHE, QUALI SONO I VANTAGGI

L’adozione della pompa di calore nelle auto elettriche (come quelle VW) comporta diversi vantaggi. Innanzitutto, un miglioramento della sostenibilità ambientale: il gas refrigerante R744 (anidride carbonica) utilizzato in questi sistemi ha un impatto ambientale inferiore rispetto ai refrigeranti fluorurati. In secondo luogo, si registra un incremento dell’efficienza energetica, specialmente a temperature inferiori a 0°C.

In queste condizioni, il fabbisogno energetico per riscaldare l’abitacolo è nettamente inferiore rispetto a quello richiesto da un’auto priva di pompa di calore. Infine, un vantaggio significativo è l’aumento dell’autonomia del veicolo. Il risparmio energetico si traduce in una minore richiesta di corrente dalla batteria, preservandone la capacità e consentendo di percorrere un numero maggiore di chilometri con una singola carica. L’effetto reale sull’autonomia, tuttavia, è influenzato anche dallo stile di guida individuale, come sempre quando si parla di automobili alla spina. In generale, più bassa è la velocità media, maggiore è l’incidenza del sistema di riscaldamento e quindi maggiore è il vantaggio in termini di autonomia ottenibile con la pompa di calore.

POMPE DI CALORE AUTO ELETTRICHE: L’EFFICACIA NELL’USO DI TUTTI I GIORNI

L’efficacia della pompa di calore si manifesta in particolare nell’uso quotidiano, specialmente nel traffico urbano. In queste condizioni, i frequenti stop-and-go e le basse velocità fanno sì che il sistema di riscaldamento giochi un ruolo importante nel consumo energetico complessivo. La pompa per il calore, in questo contesto, garantisce una maggiore autonomia, consentendo di affrontare gli spostamenti cittadini con maggiore tranquillità e riducendo la frequenza delle ricariche. Questo si traduce non solo in un vantaggio pratico per l’utente, ma anche in un contributo significativo verso un futuro più ecocompatibile, grazie alla riduzione del consumo di energia e delle emissioni.

L’importanza di questo sistema nel panorama delle auto elettriche è quindi evidente. Si tratta di una tecnologia che non solo migliora l’efficienza energetica e l’autonomia, ma contribuisce anche alla riduzione dell’impatto ambientale. La scelta di dotare un’auto elettrica di una pompa per il calore rappresenta un investimento nel comfort, nella sostenibilità e nell’efficienza, un passo fondamentale verso una mobilità più responsabile e attenta alle esigenze del futuro.

POMPE DI CALORE AUTO ELETTICHE, IL COSTO

Su alcune auto elettriche la possibilità di acquistare la pompa di calore come accessorio a pagamento permette di abbassare i prezzi di listino. Tuttavia, acquistare un’auto elettrica senza pompa di calore, se la temperatura è frequentemente sottozero o parcheggiate l’auto in strada, può essere una scelta poco intelligente a seconda dell’utilizzo che si fa dell’auto. In ogni caso, il prezzo della pompa optional sulle auto elettriche che non ce l’hanno di serie (che non sono molto) è di circa 1.100 euro.