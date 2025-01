Test autonomia 24 auto elettriche: sottozero scende fino a -30%

Una delle domande centrali sull’acquisto di un’auto elettrica riguarda sicuramente l’autonomia: “quanti km fa con una ricarica della batteria?” L’Automobile Club Austriaco (ÖAMTC), in collaborazione con i suoi partner, ha partecipato alla quinta edizione del più grande test di autonomia al mondo su 24 auto elettriche, l’”El Prix”. Una novità importante di questa edizione è stata l’adozione di un nuovo criterio per determinare l’autonomia: il test si è concluso quando un veicolo non è stato più in grado di mantenere una certa velocità, anziché procedere fino all’arresto completo con la batteria totalmente scarica come nelle precedenti edizioni.

CONDIZIONI DEL TEST DI AUTONOMIA AUTO ELETTRICHE 2025

Il test di autonomia delle auto elettriche 2025, organizzato dalla Norwegian Automobile Association (NAF), si è svolto in condizioni climatiche invernali, con temperature comprese tra -9 e 1 °C, per mettere alla prova le prestazioni reali dei veicoli elettrici a batteria (BEV) in situazioni quotidiane.

I veicoli hanno intrapreso un percorso prestabilito a partire da un parcheggio sotterraneo di Oslo. Seguendo un tragitto rigorosamente definito, hanno attraversato diverse località norvegesi, tra cui Gjøvik, Vinistra, Otta, Donbás e Hjerkinn, prima di dirigersi a Folldal e completare il tragitto a Rondane Gjestegård. Per garantire una valutazione uniforme, i veicoli hanno ripetuto l’ultimo tratto tra Hjerkinn e Rondane Gjestegård fino al raggiungimento del limite di prestazione.

LE AUTO ELETTRICHE CON LA MAGGIORE AUTONOMIA NEI TEST 2025

I risultati confermano quanto le basse temperature incidano negativamente sulle prestazioni delle auto elettriche. Nessuno dei 24 modelli testati è riuscito a raggiungere le autonomie dichiarate secondo il ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). I veicoli nel test hanno registrato una deviazione media dell’autonomia del 18,7% rispetto ai dati ufficiali. Questo significa che in condizioni reali, soprattutto in inverno, l’autonomia effettiva risulta significativamente ridotta rispetto a quanto dichiarato dai Costruttori. Un dato di fatto dimostrato anche in precedenti test e ormai accettato dagli acquirenti delle località più fredde.

Ma la rivelazione è che le auto elettriche perdono autonomia con il freddo in modo molto variabile. “Alcuni dei modelli testati quest’anno, 7 veicoli per l’esattezza, provenivano da produttori cinesi. Il risultato del test di autonomia invernale mostra che la deviazione dall’autonomia WLTP è del 5% nel migliore dei casi (Polestar 3, ndr) e del 29,5% nel peggiore dei casi (Voyah Dream, ndr)”, ha commentato Florian Merker, esperto di tecnologia e test ÖAMTC. Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati di autonomia auto elettriche 2025 a tutta larghezza.

TEST DI RICARICA AUTO ELETTRICHE 2025

Un altro aspetto fondamentale del test ha riguardato i tempi di ricarica. Dopo un periodo di guida di almeno due ore per condizionare la batteria, ogni veicolo è stato ricaricato partendo da un livello di carica inferiore al 10% fino all’80%. Il test sulle 24 auto elettriche ha dimostrato che metà dei veicoli testati è riuscita a raggiungere questa soglia in meno di 30 minuti, mostrando progressi significativi fatti dai vari Costruttori. D’altro canto però 4 modelli hanno superato notevolmente i tempi di ricarica dichiarati dai rispettivi produttori, mostrando che ci sono ancora ampi margini di miglioramento per alcune Case automobilistiche.

Secondo l’ÖAMTC, parametri come l’autonomia complessiva e la potenza massima di ricarica potrebbero perdere importanza e centralità nelle scelte dei consumatori. A trarne beneficio saranno invece la velocità di ricarica, l’efficienza energetica e la disponibilità delle infrastrutture di ricarica, che diventano sempre più determinanti per gli automobilisti.