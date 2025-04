Auto elettrica con batteria scarica: come si avvia in emergenza?

Può sembrare strano, ma anche le auto elettriche possono ritrovarsi in panne a causa della batteria di avviamento scarica, come dimostra il report degli interventi di soccorso stradale ADAC. In situazioni di emergenza, è importante sapere come avviare un’auto elettrica con la batteria scarica. Anche se si tratta di un evento raro, questo è uno dei pochi inconvenienti che le auto elettriche condividono con le vetture tradizionali. Proprio come un’auto con motore termico, anche un veicolo elettrico può essere riavviato utilizzando i cavi di emergenza collegati a un’altra auto. Vediamo quindi come avviare un’auto elettrica con i cavi e quali sono i consigli dei Costruttori per farlo in sicurezza.

QUANTE BATTERIE HA UN’AUTO ELETTRICA?

Tutte le auto, anche le auto elettriche, sono dotate di una batteria di avviamento da 12V. Nelle auto a combustione è il motore termico, tramite l’alternatore, a mantenerla carica. Nelle auto elettriche, invece, la batteria di servizio a 12V viene ricaricata dalle batterie ad alta tensione. Le auto elettriche hanno solitamente due batterie distinte:

la batteria di trazione HV , che alimenta il motore elettrico;

la batteria a 12V, usata per alimentare i sistemi di bordo e gestire l’accensione.

A CHE SERVE LA BATTERIA DI SERVIZIO NELLE AUTO ELETTRICHE

La batteria 12V è fondamentale per avviare i sistemi elettronici dell’auto, compreso quello che permette alla batteria HV di attivarsi e ricaricare il veicolo. In pratica, se la batteria a 12V è completamente scarica, nemmeno la batteria ad alta tensione può intervenire. È per questo motivo che le auto elettriche non dovrebbero mai restare ferme a lungo senza ricarica, esattamente come le auto tradizionali. In caso di batteria 12V scarica, niente panico: vediamo come avviare un’auto elettrica con la batteria scarica usando i cavi di emergenza, meglio se di buona qualità come spieghiamo in questa guida.

COME SI AVVIA UN’AUTO ELETTRICA CON BATTERIA SCARICA

La procedura standard per l’avviamento di un’auto elettrica con la batteria di servizio scarica è praticamente la stessa delle auto tradizionali. Ma è opportuno consultare il manuale di istruzioni per sapere se la batteria che soccorre va collegata esattamente in parallelo a quella scarica. Il costruttore, infatti, potrebbe consigliare di collegare il polo negativo di soccorso a un punto di massa dell’auto soccorsa, anziché al polo negativo della batteria scarica. Il video qui sotto spiega come si fa l’avviamento di emergenza senza danneggiare i sensori dell’auto.

COSA CAMBIA RISPETTO ALLE AUTO TRADIZIONALI

A differenza di un’auto a benzina o diesel, una auto elettrica non emette suoni quando si avvia. Per capire se l’avviamento è riuscito:

controlla che tutte le spie di check siano spente;

verifica la comparsa del messaggio “Ready” sul cruscotto.

Se il veicolo non parte subito, lascia i cavi collegati per qualche minuto e riprova. È importante ricordare che qualsiasi auto dotata di batteria da 12V compatibile può essere utilizzata per soccorrere un’auto elettrica. Dopo l’avviamento, guida l’auto per almeno 30 minuti per permettere alla batteria HV e al sistema di recupero energia in frenata di ricaricare la batteria di servizio a 12V. Questo procedimento è analogo a quanto avviene con i veicoli a motore termico.