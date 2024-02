Anche Mercedes ci ripensa: “auto elettriche più costose a lungo”

Le principali Case auto mondiali hanno un grosso problema da risolvere: riuscire a vendere auto elettriche allo stesso prezzo delle ICE o quantomeno avvicinarsi di molto. Finché i costi di produzione delle BEV saranno molto più alti, diventa inevitabile per i Costruttori rivedere gli obiettivi di vendite. L’annuncio di Mercedes Benz, in occasione dell’assemblea degli investitori è solo l’ultimo di una scia di frenate sull’elettrico più o meno intense.

COSTI DIPRODUZIONE AUTO ELETTRICHE ALTI ANCHE PER MERCEDES

Non si tratta di un dietrofront, secondo quanto espresso dal CEO Mercedes Ola Källenius, ma di una presa di realtà: fare profitti con le auto elettriche è un traguardo lontano, figuriamoci produrre solo auto elettriche entro il 2030 come hanno annunciato molti Costruttori. Nel 2023 la Casa di Stoccarda ha chiuso con ricavi in crescita del +2,1% a 153,3 miliardi di euro, ma con un utile netto di 14,53 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto al 2022. Alcuni degli argomenti chiave dell’assemblea sono stati proprio l’interesse in calo verso le auto elettriche in generale (sebbene le vendite BEV Mercedes siano state 240.668 nel 2023, +61% rispetto al 2022) e i costi di produzione molto più alti rispetto alle auto ICE. Il numero uno della Casa tedesca ha avvertito che i costi saranno più alti ancora a lungo, spostando all’orizzonte il punto di pareggio tra costi BEV e ICE.

MERCEDES RIVEDE GLI OBIETTIVI AL 2030: 50% DI VENDITE EV

Cosa comporterà? Intanto come molti altri prima di Mercedes, l’obiettivo di vendite ridotto al 50% di auto elettriche entro il 2030. Inoltre la chiara intenzione di continuare a produrre e migliorare i motori a combustione interna. Almeno finché non ci sarà un vero ban, che difatti sta perdendo sempre più forza rispetto alle ipotesi iniziali. Poi ci sono le auto ibride Plug-in, “che saranno rilevanti per molto tempo ancora”.

PRODUZIONE AUTO ELETTRICHE TRA VANTAGGI DELLA CINA E ROULETTE TESLA

D’altronde la situazione attuale del mercato vede da un lato le Case costruttrici cinesi con un vantaggio del 30% sui costi di produzione delle auto elettriche. Questo, secondo Carlos Tavares, gli permette di vendere già auto elettriche allo stesso prezzo delle auto ICE. Inoltre, la provocazione dei prezzi al ribasso avviata da Tesla per fare volumi a scapito dei margini è stata – per fortuna – ignorata dai competitors, tranne che per limature dei listini per accedere agli eco incentivi. Gli effetti immediati li abbiamo già raccontati con la cancellazione degli ordini di auto a noleggio di Hertz e probabilmente il rischio di implosione avrebbe avuto effetti devastanti se l’industria avesse accettato la sfida di Musk.