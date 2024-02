Stellantis – Leapmotor: Mirafiori rinascerà con le auto cinesi?

Il panorama dell’industria automobilistica italiana potrebbe essere destinato a un’importante svolta con la chiacchieratissima joint-venture già avviata tra Stellantis e Leapmotor. Se da un lato Carlos Tavares, CEO Stellantis, ha smentito le voci di una possibile mega alleanza con altri Gruppi, ha anche spalancato tutte le porte all’avvio della produzione di auto elettriche cinesi. E questo mette nuovamente in primo piano l’impianto di Mirafiori dove oggi avviene l’assemblaggio della Fiat 500.

STELLANTIS, LEAPMOTOR E LA CONCORRENZA DELLE CASE AUTO CINESI

Per Tavares, la concorrenza cinese è la principale questione da affrontare, perché le Case auto cinesi riescono a vendere auto elettriche a un prezzo molto basso. Il numero uno di Stellantis sostiene che il vantaggio sui costi di almeno il 30% permette ai Costruttori cinesi di vendere auto EV allo stesso prezzo di quelle ICE. Tuttavia il “problema” non è solo europeo, ma si estende a tutti i mercati dove l’industria cinese ha piantato i suoi investimenti o è entrata nel mercato. Carlos Tavares ha dichiarato che la competitività cinese con i grandi Gruppi automobilistici è in Europa come negli USA, in Asia, Africa, America Latina e Medio Oriente.

PRODUZIONE AUTO ELETTRICHE LEAPMOTOR, IN ITALIA E NON SOLO

Stellantis non vedrebbe però la Cina come l’eldorado delle forniture, anzi, secondo il manager portoghese, che anche la Cina deve iniziare a guardarsi le spalle da India, Marocco, Turchia e Messico. Qui entra in gioco il rapporto con Leapmotor, 15esimo marchio di Stellantis. L’obiettivo sarà sempre più quello di proporre una piattaforma elettrica dal basso costo, vedi la Citroën ë-C3 da 25 mila euro. Ecco perché Stellantis si è assicurata di poter produrre le auto elettriche Leapmotor sfruttando i suoi impianti. Quello che non è ancora chiaro è dove saranno prodotte. Perché a quanto pare l’Italia (Mirafiori) potrebbe essere la candidata ideale del futuro della Fiat 500, ma il gruppo non esclude anche gli altri impianti negli USA.

STELLANTIS: PERCHE’ PROPRIO LEAPMOTOR

L’investimento di 1,5 miliardi di euro annunciato da Stellantis lo scorso anno ha permesso al gruppo di acquisire una quota del 51% di Leapmotor. Con la joint venture, Stellantis ha blindato anche i diritti esclusivi per l’esportazione, la vendita e la produzione dei veicoli Leapmotor al di fuori della Cina.

Ma perché proprio Leapmotor, nonostante non sia una delle Case auto cinesi più grandi? Stellantis lo spiega così “Leapmotor è stata la prima azienda al mondo di veicoli elettrici a implementare la tecnologia Cell-to-Chassis su larga scala e la sua nuova architettura elettrica ed elettronica Leap 3.0 a controllo centralizzato ‘Four-Leaf Clover’ consente una coordinazione perfetta e la massima efficienza tra tutti i componenti principali dei veicoli elettrici intelligenti.”