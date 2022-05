Aiways U5 sfida la fisica con quasi 2 ton nel test dell’alce

L’Aiways U5 si presenta svantaggiato al test dell’alce: il SUV elettrico “combatte” contro dimensioni, peso e gomme 4 stagioni

L’Aiways U5 è un SUV elettrico, commercializzato anche in Europa da qualche anno, di cui vi abbiamo già raccontato quanto è sicuro in caso d’incidente con i crash test Euro NCAP. Stavolta vi parleremo di quanto è agile in una manovra improvvisa di evitamento ostacolo. Il peso di quasi 2 tonnellate, come la maggior parte delle auto elettriche delle stesse dimensioni, influenza inevitabilmente la dinamica di guida oltre certe velocità. Sono i colleghi spagnoli del magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada, a raccontare pro e contro del SUV Aiways U5 nel video del test dell’alce qui sotto.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, l’Aiways U5 è stato messo alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante media di 70 km/h. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco il test Aiways U5 nel video qui sotto.

TEST ALCE AIWAYS U5: RISULTATO E COMMENTI

Il test dell’alce con l’Aiways U5 ha permesso ai colleghi del magazine spagnolo di fare anche una valutazione sulla manovrabilità del volante con una forma schiacciata alle estremità superiori e inferiori. Ma senza ombra di dubbio, il peso e la portanza da SUV in questo test sono i fattori chiave da cui dipende il risultato della prova. L’Aiways U5 ferma la bilancia a poco meno di 1800 kg nell’allestimento standard con una lunghezza di 468 cm. Ciononostante al primo tentativo si porta subito l’auto a 76 km/h, vicina al valore di riferimento (77 km/h) da cui prende il nome la testata: nessun cono finisce a terra. Nei tentativi successivi però l’auto raggiunge il limite a 78 km/h, una velocità già notevole con questo peso. “L’Aiways U5 risponde bene – riporta il magazine – Forse l’unica cosa meno positiva sono i rimbalzi della carrozzeria, che però non si percepiscono al volante”. Oltre gli 80 km/h prevale una tendenza al sottosterzo.

TEST SUV AIWAYS U5: LA PROVA DELLO SLALOM TRA I CONI

Neppure gli pneumatici 4 stagioni, generalmente meno performanti delle gomme estive quando sono sotto stress, riescono a mettere in difficoltà l’Aiways U5. Le gomme di serie sono Cooper Discoverer M+S nella misura 235/50 R19. Nella prova dello slalom il SUV elettrico cinese conserva un comportamento agile e senza sorprese soprattutto nei trasferimenti di carico dei cambi di direzione.