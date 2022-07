Strisce blu Trieste: costo, orari e mappa

Scopri come funzionano le strisce blu a Trieste con il costo del parcheggio, gli orari di attivazione della sosta tariffata e la mappa degli stalli a pagamento

Nell’area centrale della città di Trieste sono presenti lungo le strade diversi stalli per la sosta a pagamento, delimitati dalle classiche strisce blu. L’Amministrazione comunale ha affidato la gestione della sosta tariffata a tre società, Esatto (ex AMT), Park San Giusto e Saba Italia, ognuna delle quali propone un proprio prezzario anche in base all’ubicazione dei parcheggi. Riepiloghiamo dunque come funzionano le strisce blu a Trieste, con il costo, l’orario e la mappa degli stalli (vedi immagine in basso).

STRISCE BLU TRIESTE GESTITE DA ESATTO SPA

A Trieste la società Esatto SpA gestisce una quota significativa dei parcheggi a raso della città giuliana per un totale di circa 600 stalli ripartiti in quattro fasce tariffarie (rossa, gialla, verde e azzurra), serviti da parcometri, oltre a svariati parcheggi in struttura.

Le strisce blu sono attive tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:00, con la seguente tariffazione:

– Zona rossa (ubicazione centralissima): 1,40 euro/ora. Tariffa minima 0,70 euro pari a 30 minuti, fraz. successive 0,35 euro pari a 15 minuti.

– Zona gialla (ubicazione centrale): 1,00 euro/ora. Tariffa minima 0,50 euro pari a 30 minuti, fraz. successive 0,25 euro pari a 15 minuti.

– Zona verde (ubicazione semicentrale): 0,80 euro/ora. Tariffa minima 0,40 euro pari a 30 minuti, fraz. successive 0,20 euro pari a 15 minuti.

– Zona azzurra (ubicazione periferica): 0,50 euro/ora. Tariffa minima 0,25 euro pari a 30 minuti.

Per pagare il ticket delle strisce blu sono disponibili parcometri (accettano monete da 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 e 2,00 euro), tessere elettroniche a scalare da 50,00 euro e relativi multipli, sistema prepagato Easypark (pagamento tramite cellulare) e sistema prepagato Neospark (pagamento tramite parchimetro personale).

Vengono applicate delle tariffe agevolate (prima ora di parcheggio gratis) per i veicoli al servizio di persone disabili in possesso di contrassegno e per le auto elettriche e ibride.

Per ulteriori informazioni sulle strisce blu Trieste gestite da Esatto cliccare qui.

STRISCE BLU TRIESTE GESTITE DA PARK SAN GIUSTO

Le strisce blu gestite da Park San Giusto si quantificano in 158 parcheggi, suddivisi in due zone tariffarie diverse, e si estendono su tutta la via del Teatro Romano (zona viola), piazza Forno (zona viola), via dell’Orologio (zona viola), via del Mercato Vecchio (zona viola) e via Cadorna (zona rossa).

In queste aree di parcheggio esterne a Trieste, la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da effettuarsi mediante dispositivo automatico di rilascio dei ticket (parcometro). La messa in funzione del dispositivo di esazione tramite parcometro consiste nel far emettere, al momento d’inizio della sosta, lo scontrino per il periodo desiderato e nell’esporlo sul cruscotto dell’auto in maniera che risulti ben visibile e leggibile dal parabrezza. Ecco le tariffe applicate:

– Zona rossa: 1,40 euro/ora. Tariffa minima 0,70 euro pari a 30 minuti.

– Zona viola: 1,70 euro/ora. Tariffa minima 0,85 euro pari a 30 minuti.

I possessori di auto elettriche, ibride e/o del contrassegno disabili possono usufruire di un’ora di parcheggio gratuito premendo l’apposito pulsante sulla colonnina ed esponendo il libretto dell’auto e/o il già citato contrassegno. Negli stalli gestiti da Park San Giusto è inoltre è possibile usufruire, per il pagamento della sosta, dell’applicazione EasyPark e del dispositivo manuale NeosPark.

Per ulteriori informazioni sulle strisce blu Trieste gestite dalla Park San Giusto cliccare qui.

STRISCE BLU TRIESTE GESTITE DA SABA ITALIA

Infine Saba Italia gestisce 292 stalli con strisce blu a Trieste. Il costo del parcheggio è di 1,00 euro ogni ora e il sistema a tariffazione è attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Saba a Trieste gestisce anche numerosi parcheggi in struttura, situati pure nei pressi del centro storico del capoluogo.

Per ulteriori informazioni sulle strisce blu Trieste gestite da Saba Italia cliccare qui.