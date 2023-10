Milano: nel 2024 il centro sarà chiuso alle auto private

Chi pensava che con Area B e Area C Milano avesse raggiunto il massimo in fatto di limitazioni alla circolazione, dovrà presto ricredersi: il sindaco Beppe Sala ha infatti annunciato che nel corso del primo semestre 2024, con data esatta da definire, la zona più centrale e lussuosa della città, quella più o meno identificabile con il ‘quadrilatero della moda’, sarà totalmente chiusa al traffico delle auto private. La circolazione sarà consentita solamente a mezzi pubblici, taxi e NCC.

CHIUSURA CENTRO DI MILANO DAL 2024: LE STRADE INTERESSATE

L’annuncio è stato dato a margine dell’apertura dell’evento ‘Il Verde e il Blu Festival – Buone idee per il futuro del pianeta’, organizzato negli spazi di The Mall in piazza Alvar Aalto. “Nel primo semestre dell’anno prossimo vogliamo chiudere al traffico privato il ‘centro-centro’, poi da lì ci allargheremo. È una piccola cosa ma storica. Posso garantire”, ha proseguito Sala, “che agiremo con buonsenso. Del resto se il pubblico dà il buon esempio, il privato è più motivato a fare la sua parte. Se il pubblico dice al privato ‘tu devi fare la tua parte e io non la faccio’, non può funzionare”.

Per ‘centro-centro’ il sindaco di Milano intende la zona del quadrilatero della moda estesa a corso Matteotti, via Case Rotte fino a via Manzoni.

MILANO: CENTRO CHIUSO ALLE AUTO PRIVATE DAL 2024. COME SARANNO I CONTROLLI

Il sindaco Sala ha pure anticipato come saranno effettuati i controlli per individuare eventuali trasgressori, specificando che ci saranno delle telecamere in corso Venezia, dall’incrocio con via Senato, che registreranno i passaggi. Naturalmente ci saranno deroghe per consentire l’ingresso alle vetture dei residenti, di chi possiede un garage e di chi deve lasciare l’auto nei parcheggi pubblici: “Lì ci saranno altre telecamere che rileggeranno la targa annotata all’ingresso e annulleranno la potenziale multa”. Per tutti gli altri ingresso solo con autobus, tram, metro, taxi o NCC. Oppure, meglio ancora, a piedi o in bicicletta.

QUADRILATERO DELLA MODA CHIUSO AL TRAFFICO: PER SALA COMMERCIANTI SODDISFATTI

Qualcuno si è già chiesto come reagiranno i commercianti della zona dinanzi alla prospettiva di chiudere al traffico veicolare privato le vie del quadrilatero della moda, ma Sala ha smorzato subito le polemiche dichiarando di aver trovato ampio consenso: “Ne ho discusso molto soprattutto con le case di moda che sono le più interessate e devo dire che ho trovato molta approvazione. Qualcuno dice addirittura ‘pedonalizziamo’: chissà se in in futuro ci si potrà arrivare. Intanto, chiudere il centro alle auto è una misura che, a mio giudizio, non toglie molto ma aggiunge tanto ed è significativa perché detta un altro passo nel nostro modo di procedere”. Con la chiusura alle auto private finirà pure la sfilata di supercar che caratterizza le strade più lussuose di Milano: “Ma tanto non trovano mai parcheggio…”, ha commentato Sala.