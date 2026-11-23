Ottobre e novembre 2026 sono stati mesi molto difficili sul fronte dei trasporti con diversi scioperi che hanno ripetutamente coinvolto bus, treni e aerei. E anche dicembre si preannuncia complicato, con l’aggravante che le astensioni dal lavoro potrebbero interferire con gli spostamenti delle persone in vista delle festività di fine anno. Per fortuna la legge che regola gli scioperi prevede la cosiddetta ‘tregua natalizia’ che vieta le manifestazioni sindacali dai giorni immediatamente antecedenti al Natale e fino all’Epifania. Scopriamo, di conseguenza, il calendario di ogni sciopero dei trasporti a dicembre 2026.

SCIOPERO TRASPORTI DICEMBRE 2026: TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

4 dicembre : personale trasporto pubblico locale nell’ambito dello sciopero generale proclamato da Cub/Adl Varese/Sgb/Sbm/Sgc/SI Cobas (24 ore con modalità territoriali);

: personale trasporto pubblico locale nell’ambito dello proclamato da Cub/Adl Varese/Sgb/Sbm/Sgc/SI Cobas (24 ore con modalità territoriali); 14 dicembre : personale società Autolinee Romano regionali e Fratelli Romano di Crotone – proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil/Faisa-Cisal/Ugl-Fna (4 ore dalle 10:59 alle 14:59);

: personale società Autolinee Romano regionali e Fratelli Romano di Crotone – proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil/Faisa-Cisal/Ugl-Fna (4 ore dalle 10:59 alle 14:59); 14 dicembre : personale società Fasa di Rende (CS) – proclamato da Faisa-Cisal (4 ore dalle 10:59 alle 14:59);

: personale società Fasa di Rende (CS) – proclamato da Faisa-Cisal (4 ore dalle 10:59 alle 14:59); 15 dicembre: personale società AMC di Casale Monferrato (AL) – proclamato da Filt-Cgil (2,5 ore dalle 9:00 alle 11:30).

SCIOPERI TRASPORTO DICEMBRE 2026 TRENI

3 e 4 dicembre : personale trasporto ferroviario nell’ambito dello sciopero generale proclamato da Cub/Adl Varese/Sgb/Sbm/Sgc/SI Cobas (24 ore dalle 21:00 del 3/12 alle 21:00 del 4/12);

: personale trasporto ferroviario nell’ambito dello proclamato da Cub/Adl Varese/Sgb/Sbm/Sgc/SI Cobas (24 ore dalle 21:00 del 3/12 alle 21:00 del 4/12); 16 dicembre: personale ferroviario PDM-PV società Ferrovie del Sud-Est Bacino di Lecce – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa- Cisal (4 ore dalle 8:30 alle 12:29).

SCIOPERI NEI TRASPORTI DICEMBRE 2026: AEREI

4 dicembre : personale trasporto aereo nell’ambito dello sciopero generale proclamato da Cub/Adl Varese/Sgb/Sbm/Sgc/SI Cobas (modalità non ancora comunicate);

: personale trasporto aereo nell’ambito dello proclamato da Cub/Adl Varese/Sgb/Sbm/Sgc/SI Cobas (modalità non ancora comunicate); 14 dicembre : personale società Aviation Services presso aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino – proclamato da Fast-Confsal (24 ore dalle 0:00 alle 24:00);

: personale società Aviation Services presso aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino – proclamato da Fast-Confsal (24 ore dalle 0:00 alle 24:00); 15 dicembre : personale società Enav Apt Bologna – proclamato da Uilt-Uil (24 ore dalle 0:00 alle 24:00);

: personale società Enav Apt Bologna – proclamato da Uilt-Uil (24 ore dalle 0:00 alle 24:00); 16 dicembre: personale società La Lucente appalto pulizia presso aeroporto di Bologna – proclamato da Filcams Cgil/Uilt-Uil (4 ore dalle 11:00 alle 15:00).

SCIOPERO TRASPORTO DICEMBRE 2026: TAXI

15 dicembre: addetti al servizio taxi – proclamato da Claai/Uritaxi/Uti/Unimpresa/Orsa Taxi/Ugl Taxi/Federtaxi-Cisal/Sitan/Fast-Confsal Taxi/Satam/Tam/Usb Taxi/Filt-Cgil Taxi/Uiltrasporti/Atlt/Consultaxi/Sul Taxi/Atitaxi (14 ore dalle 8:00 alle 22:00).

SCIOPERO TRASPORTI DICEMBRE 2026: AUTOSTRADE

3 e 4 dicembre: personale autostrade nell’ambito dello sciopero generale proclamato da Cub/Adl Varese/Sgb/Sbm/Sgc/SI Cobas (24 ore dalle 22:00 del 3/12 alle 22:00 del 4/12).

SCIOPERO TRASPORTI DICEMBRE 2026: AUTOTRASPORTO

18 dicembre: personale dipendente imprese autotrasporto merci – proclamato da Usb Lavoro Privato (24 ore dalle 0:00 0alle 24:00).

L’elenco deve in ogni caso considerarsi in aggiornamento perché altri scioperi a dicembre potrebbero essere proclamati nei prossimi giorni. Nel caso provvederemo ad aggiungerli. Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2026.