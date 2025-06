Viaggio in auto con un neonato: 5 consigli utili

Viaggiare in auto con un neonato può sembrare una sfida impervia, ma con la giusta preparazione può diventare un’esperienza serena e piacevole, che si tratti di un breve spostamento o di un viaggio più lungo, magari per le imminenti vacanze estive. Ecco 5 consigli pratici per affrontare il viaggio in auto con serenità, tenendo conto delle esigenze dei neonati e delle normative sui seggiolini.

1. SCEGLIERE IL SEGGIOLINO GIUSTO E SICURO

La sicurezza del bebè a bordo inizia con un seggiolino auto adatto alla sua età (qui i test con i migliori 20 modelli del 2025) e conforme alle normative vigenti. Il nostro Codice della Strada (articolo 172) dispone che i bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, mentre in maniera più specifica la più recente normativa europea stabilisce che i neonati fino a 15 mesi o 76 cm di altezza devono viaggiare in seggiolini omologati, posizionati in senso contrario alla marcia, preferibilmente sul sedile posteriore.

Oggi in Europa convivono due normative, la UNECE R44/04 e la più recente UNECE R129, ma dal 1° settembre 2024 sono disponibili in commercio soltanto seggiolini omologati con la seconda. Tuttavia, i consumatori che hanno acquistato un seggiolino R44/04 prima di quella data possono continuare a usarlo senza alcun limite e senza rischiare alcuna sanzione.

È importante assicurarsi che il seggiolino sia installato correttamente, utilizzando il sistema Isofix (se disponibile) o la cintura di sicurezza dell’auto. Controllare inoltre che le cinghie siano ben regolate, aderenti al corpo del bebè ma non troppo strette. Un consiglio in più: installare il seggiolino prima del viaggio per familiarizzare con il sistema e verificare che sia stabile. La sicurezza è il primo passo per un viaggio tranquillo.

2. PIANIFICARE IL VIAGGIO PENSANDO AL RITMO DEL NEONATO

I neonati fino a 6 mesi hanno ritmi molto precisi, tra poppate, cambi e pisolini. Per questo è meglio pianificare il viaggio in modo che coincida con i loro momenti di sonno, se possibile. Ad esempio, un neonato di 2 mesi potrebbe dormire più facilmente durante il movimento dell’auto, quindi partire dopo una poppata può essere ideale. Per un bimbo di 6 mesi, che magari è più curioso e sveglio, considerare soste frequenti per evitare che si annoi o si agiti.

Consigliamo di programmare il percorso includendo pause ogni 1,5 – 2 ore, soprattutto per i viaggi più lunghi. Durante le soste si può allattare, cambiare il pannolino o semplicemente lasciare che il piccolo si sgranchisca un po’ in un ambiente sicuro, come una coperta stesa su un prato. Portare sempre una borsa con tutto l’essenziale: pannolini, salviette, biberon, ciuccio e un cambio di vestiti. Sapere di essere pronti a ogni evenienza farà sentire più rilassati.

3. VIAGGIO CON NEONATO: CREARE UN AMBIENTE CONFORTEVOLE IN AUTO

Il comfort del neonato è fondamentale per un viaggio sereno. Per prima cosa regolare la temperatura dell’auto, mantenendola tra i 20 e i 22° per evitare che il piccolo abbia troppo caldo o freddo. E usare una tendina parasole per proteggere il bebè dalla luce diretta, soprattutto se il seggiolino è vicino al finestrino. Un neonato di 4 o 6 mesi potrebbe gradire un giocattolo morbido o un sonaglio appeso al seggiolino, ma occorre assicurarsi che sia sicuro e non possa cadere.

Un altro trucco è portare un oggetto familiare, come una copertina o un peluche che il bimbo associa al sonno. Per i neonati di 2 mesi, il suono dell’auto potrebbe già essere rilassante, ma per quelli un po’ più grandi si può provare una playlist di ninne nanne o rumori bianchi per favorire il relax. È importante, inoltre, ascoltare i ‘segnali’ del piccolo: ogni bebè è unico, e i genitori sanno cosa lo fa sentire a suo agio.

4. GESTIRE LE POPPATE E IL CAMBIO PANNOLINO

Le poppate sono un aspetto cruciale, soprattutto per i neonati molto piccoli, che hanno bisogno di mangiare frequentemente. Chi allatta al seno deve pianificare soste in luoghi tranquilli, come aree di servizio con spazi dedicati o parcheggi silenziosi. Mentre chi usa il latte artificiale deve tenere a portata di mano acqua, biberon sterilizzati e una scorta di latte in polvere. Un thermos con acqua calda può essere un salvavita per preparare il biberon in viaggio.

Per il cambio del pannolino, portare un fasciatoio portatile che permetterà di cambiare il piccolo comodamente anche in macchina o in aree di sosta non attrezzate. Tenere sempre in auto una scorta di pannolini, salviette umidificate e sacchetti per i pannolini usati. Un neonato di 6 mesi potrebbe essere più vivace durante il cambio, quindi meglio intrattenerlo con un sorriso o una canzoncina: il calore della mamma o del papà lo calmerà.

5. MANTENERE LA CALMA ED ESSERE FLESSIBILI

Last but not least, il consiglio più importante è: fidarsi di se stessi. Viaggiare con un neonato può portare imprevisti, ma la serenità dei genitori può essere contagiosa. Se il piccolo piange, basta fermarsi in sicurezza e coccolarlo: spesso basta un abbraccio per calmarlo. Inutile poi sentirsi in colpa se il viaggio richiede più tempo del previsto: i neonati hanno i loro tempi, e va bene così.

Un bimbo di 2 mesi potrebbe richiedere più attenzioni per il sonno, uno di 4 mesi potrebbe essere distratto da un nuovo ambiente, e uno di 6 mesi potrebbe voler esplorare: in questi casi bisogna sempre ascoltare le sue esigenze e adattarsi. Portare un po’ di musica rilassante o un audiolibro per mantenere la serenità durante il viaggio farà bene anche ai genitori.