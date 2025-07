Viaggiare in auto: i consigli per un viaggio on the road

Viaggiare in auto è una delle opzioni preferite dagli italiani per le vacanze, complici la libertà di movimento e la possibilità di personalizzare il viaggio in base alle proprie esigenze. Un road trip pianificato a dovere permette di scoprire angoli nascosti, fermarsi quando lo si desidera e vivere l’esperienza del viaggio come parte integrante della vacanza. Vediamo alcuni consigli per fare tutto in sicurezza.

COME VIAGGIARE IN AUTO SICURI

Possedere un’auto nuova e sicura per un viaggio on the road è il primo passo per poter percorrere ogni strada con meno pensieri. I modelli e i brand di riferimento possono essere differenti, tra cui per esempio le Nissan da sempre sinonimo di comodità, comfort e sicurezza estrema. Una volta individuato il tipo di veicolo è bene considerare di effettuare, in ogni caso, un controllo presso il meccanico di fiducia. I principali componenti da controllare sono i seguenti:

motore e trasmissione , per assicurarsi che il sistema funzioni in modo efficiente;

, per assicurarsi che il sistema funzioni in modo efficiente; cambio dell’olio e sostituzione dei filtri (olio, aria e carburante), fondamentali per le prestazioni del veicolo;

(olio, aria e carburante), fondamentali per le prestazioni del veicolo; stato degli ammortizzatori , importanti per la stabilità e la tenuta di strada;

, importanti per la stabilità e la tenuta di strada; efficienza dell’impianto frenante , con verifica delle pastiglie e dei dischi;

, con verifica delle pastiglie e dei dischi; pressione e usura degli pneumatici , incluso l’equilibrio e l’eventuale convergenza;

, incluso l’equilibrio e l’eventuale convergenza; funzionamento del climatizzatore , con controllo del gas refrigerante;

, con controllo del gas refrigerante; filtro antipolline , importante per la qualità dell’aria in abitacolo;

, importante per la qualità dell’aria in abitacolo; livello dei liquidi tra cui olio motore, liquido dei freni, liquido refrigerante, lavavetri;

tra cui olio motore, liquido dei freni, liquido refrigerante, lavavetri; corretto funzionamento dei fari anteriori, posteriori e fendinebbia.

In aggiunta è bene verificare la copertura assicurativa, includendo il soccorso stradale che potrebbe rivelarsi necessario in caso di imprevisti lontano da casa.

FERMARSI PER RIPOSARE: LE REGOLE DA NON DIMENTICARE

La sicurezza alla guida è strettamente legata al livello di attenzione e di concentrazione del conducente. Affaticamento e sonnolenza sono tra le principali cause di incidenti stradali, ancora di più sui lunghi percorsi. È quindi imperativo fare delle pause regolari, ogni due ore di guida o ogni 200 chilometri, per evitare cali di rendimento fisico e mentale.

Durante le soste si dovrebbe scendere dall’auto, camminare per qualche minuto, idratarsi e, se necessario, consumare uno spuntino leggero. Le aree di servizio sono attrezzate per questo tipo di esigenze, stesso discorso per una semplice area verde o un punto panoramico per una breve pausa rigenerante.

Sarebbe utile evitare dei pasti pesanti prima e durante la guida, poiché la digestione rallenta i riflessi. Se ci si sente stanchi, o si avverte una perdita di concentrazione, è bene fermarsi e riposare per una ventina di minuti.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN VIAGGIO ON THE ROAD?

Un viaggio in auto è sinonimo di autonomia e divertimento potendo decidere in ogni momento quando partire, dove fermarsi e quali deviazioni compiere lungo il tragitto scelto. Per le famiglie si tratta di una soluzione pratica considerando che si può portare tutto il necessario senza vincoli legati a peso e dimensioni dei bagagli, come spesso accade con gli aerei. Oltremodo, durante le soste è possibile rilassarsi, fare uno spuntino o semplicemente godersi il panorama, trasformando il percorso in un’esperienza piacevole.

Dal punto di vista economico, in particolar modo in alta stagione, tale opzione può risultare conveniente rispetto all’acquisto di biglietti ferroviari o aerei per più persone. Anche in caso di prenotazioni last minute, si ha maggiore flessibilità nei costi.

GLI ORARI INDICATI PER VIAGGIARE IN AUTO

Scegliere l’orario di partenza giusto è un elemento da valutare per evitare congestioni e aumentare l’efficienza del viaggio. Le prime ore del mattino, tra le 5:00 e le 7:00, sono il momento migliore per mettersi in strada: le temperature sono più fresche, il traffico è generalmente scarso e la guida risulta più fluida.

Chi viaggia con bambini o animali domestici dovrebbe tenere conto delle loro esigenze, pianificando le partenze in orari che favoriscano il riposo e il comfort.