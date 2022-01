Limiti di velocità in Europa: regole a confronto

Informazioni, curiosità e confronti sui limiti di velocità in Europa: le regole e le sanzioni vigenti in Italia e negli altri principali Paesi

Quali sono le regole sui limiti di velocità d’Europa e le relative sanzioni? Tutti conosciamo le norme che si applicano in Italia (nel caso contrario qui c’è un utile ripasso). Assai meno quelle in vigore nei principali competitor europei, specie in relazione all’uso degli strumenti di rilevazione automatica della velocità, come l’autovelox. Proviamo dunque a scoprire e a confrontare le leggi di Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. Soprattutto per capire dove funzionano meglio.

LO STUDIO SULLA MISURAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ

La nostra fonte di riferimento è lo “Studio comparativo fra legislazione e regolamentazione italiana e quella dei Paesi esteri (focus Europa) in materia di misurazione automatica della velocità”. Pubblicato ad agosto 2021 dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus – Università degli Studi di Firenze e realizzato principalmente per vedere come si posiziona l’Italia, normativamente e nei risultati in ambito di sicurezza stradale, rispetto agli altri Paesi europei sul tema della misurazione della velocità. Lo studio è molto ampio e articolato e vi invitiamo ovviamente a leggerlo integralmente. Qui riportiamo solo alcuni numeri che ci sembrano particolarmente interessanti.

LIMITI DI VELOCITÀ IN EUROPA: 9 PAESI A CONFRONTO

Riguardo i limiti di velocità le 9 nazioni esaminate nello studio (ripetiamo: Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera) si presentano pressoché allineate dal punto di vista dei tetti massimi.

– Austria

Strade urbane: 50 km/h.

Strade extraurbane: 100 km/h.

Autostrade: 130 km/h.

– Francia

Strade urbane: 50 km/h.

Strade extraurbane: 110 km/h.

Autostrade: 130 km/h.

– Germania

Strade urbane: 50 km/h.

Strade extraurbane: 70-80-100 km/h.

Autostrade: 130 km/h.

– Italia

Strade urbane: 50 km/h.

Strade extraurbane: 70-90-110 km/h.

Autostrade: 130 km/h.

– Paesi Bassi

Strade urbane: 30 km/h.

Strade extraurbane: 80 km/h.

Autostrade: 100 km/h dalle 6 alle 19; 130 km/h dalle 19 alle 6.

– Regno Unito

Strade urbane: 48 km/h.

Strade extraurbane: 96 km/h.

Autostrade: 112 km/h.

– Spagna

Strade urbane: 20 km/h su strade filo marciapiede; 30 km/h su strade a singola corsia; 50 km/h su strade a doppia corsia.

Strade extraurbane: 80 km/h.

Autostrade: 120 km/h.

– Svezia

Strade urbane: 50 km/h.

Strade extraurbane: 70-90 km/h.

Autostrade: 110-120 km/h.

– Svizzera

Strade urbane: 20-30-50 km/h.

Strade extraurbane: 80 km/h.

Autostrade: 110-120 km/h.

LIMITI DI VELOCITÀ IN EUROPA: SANZIONI PAESE PER PAESE

I quadri sanzionatori per chi supera i limiti di velocità in ciascuno dei 9 Paesi di riferimento sono strutturati con sistema progressivo delle multe e perfino la detenzione in alcuni Paesi.

– Austria

Sanzioni: da 60 a 160 euro.

Sospensione patente: da 2 settimane a 6 mesi.

Limitazione libertà personale: No.

– Francia

Sanzioni: da 135 a 1.500 euro.

Sospensione patente: da 6 mesi a 3 anni.

Limitazione libertà personale: Sì (prevista carcerazione per infrazioni ripetute con eccesso di velocità superiore a 50 km/h).

– Germania

Sanzioni: da 20 a 680 euro.

Sospensione patente: da 1 a 3 mesi.

Limitazione libertà personale: No.

– Italia

Sanzioni: da 41 a 16.661 euro.

Sospensione patente: da 1 a 18 mesi.

Limitazione libertà personale: No.

– Paesi Bassi

Sanzioni: da 76 a 431 euro.

Sospensione patente: da 1 mese al totale ritiro fino alla decisione del magistrato.

Limitazione libertà personale: No.

– Regno Unito

Sanzioni: da 100 a 2.500 sterline.

Sospensione patente: da 2 mesi a 2 anni.

Limitazione libertà personale: in casi eccezionali a discrezione del tribunale.

– Spagna

Sanzioni: da 100 a 600 euro.

Sospensione patente: da 1 a 3 mesi.

Limitazione libertà personale: Sì.

– Svezia

Sanzioni: da 215 a 430 euro.

Sospensione patente: da 2 a 8 mesi.

Limitazione libertà personale: No.

– Svizzera

Sanzioni: da 20 a 540.000 franchi svizzeri.

Sospensione patente: da 1 mese a 10 anni.

Limitazione libertà personale: Sì.

LIMITI DI VELOCITÀ IN EUROPA: EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI

Valutiamo adesso nei 9 Stati l’efficacia degli attuali sistemi di controllo e prevenzione delle infrazioni ai limiti di velocità. I dati offrono una panoramica su riduzione dei decessi, limiti, dispositivi di misurazione della velocità in uso, segnalazione degli stessi e aspetti normativi.

– Austria

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: 2003.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: i rilevatori della velocità media tutor sono gli unici ad essere segnalati; le postazioni fisse o mobili non lo sono.

Tipologia di dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori della velocità media (tutor); radar autonomi mobili; radar selettivi; rilevatori a bordo auto; auto inseguitrici; radar informativi.

Prassi di segnalazione dispositivi: i rilevatori della velocità media (tutor) sono segnalati; le postazioni fisse normali e l’uso delle pistole laser non lo sono.

Numero di sistemi attualmente in forza: 4039 circa.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 4,62 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 931 nel 2003 > 416 nel 2019.

– Francia

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: 2003.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: ordinanza del 4 Marzo 2013 del Ministero dell’Interno (cartelli SR3a e SR3b).

Tipologia di dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori velocità media (tutor); radar autonomi mobili; radar selettivi; rilevatori a bordo auto; auto inseguitrici; radar informativi.

Prassi di segnalazione dispositivi: segnalati, ma non è indicato a che distanza i cartelli di segnalazione sono collocati.

Numero di sistemi attualmente in forza: 5.000 attivi e 10.000 inerti a scopo deterrente.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 4,97 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 6.058 nel 2003 > 3.244 nel 2019.

– Germania

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: 2003.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: i vari Länder stabiliscono se e a che distanza segnalare i dispositivi. Non tutti i Länder li segnalano.

Tipologia di dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori velocità media (tutor); radar autonomi mobili; rilevatori a bordo auto; induction loop.

Prassi di segnalazione dispositivi: segnalati in alcuni Länder; la distanza media tra dispositivo e cartello è di m 200.

Numero di sistemi attualmente in forza: 1 sistema di controllo della velocità ogni 5.000 veicoli.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 3,64 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 6.613 nel 2003 > 3.046 nel 2019.

– Italia

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: 1972.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: articolo 142 comma 6-bis del Codice della Strada.

Tipologia di dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori velocità media (tutor); radar autonomi mobili; rilevatori a bordo auto da inseguimento.

Prassi di segnalazione dispositivi: segnalati con cartelli segnaletici posti a distanza adeguata dall’apparecchio di misurazione.

Numero di sistemi attualmente in forza: 41 fisse in autostrade; 38 sistemi Tutor. Circa 8500 a livello di autorità municipale e provinciale.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 5,25 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 6.563 nel 2003 > 3.173 nel 2019.

– Paesi Bassi

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: anni ‘80.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: non vi è una normativa specifica che disciplina la segnalazione dei dispositivi fissi o mobili. In caso di intensificazione dei controlli i media informano gli utenti.

Tipologia di dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori velocità media (tutor); radar autonomi mobili; rilevatori a bordo auto.

Prassi di segnalazione dispositivi: non vi è una normativa specifica che preveda l’obbligo di segnalazione dei dispositivi. I sistemi di monitoraggio tutor sono segnalati ma senza parametri specifici di distanza tra il cartello segnalatore e il dispositivo.

Numero di sistemi attualmente in forza: 540 postazioni fisse e 28 postazioni tutor in tutto il Paese.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 3,86 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 1.028 nel 2003 > 661 nel 2019.

– Regno Unito

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: 1992.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: non vi è una normativa specifica a tal proposito ma una circolare secondo cui i dispositivi dovrebbero essere segnalati a una certa distanza in base al limite sullo specifico segmento stradale.

Tipologia di dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori velocità media (tutor); monitoraggio aereo (elicotteri); veicolo inseguitore; dispositivi montati su auto della polizia.

Prassi di segnalazione dispositivi: segnalati in alcuni casi ma non in base a normativa precisa. Una circolare indica che i dispositivi dovrebbero essere segnalati 60 metri prima del dispositivo su strade con limite di 40 Mph o inferiore, e 100m in zone con limiti superiori.

Numero di sistemi attualmente in forza: circa 7.000 dispositivi.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 2,58 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 3.658 nel 2003 > 1.752 nel 2019.

– Spagna

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: nd.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: una legge e il relativo regolamento disciplinano l’uso delle videocamere da parte delle forze dell’ordine. Disponendo tra le altre cose che le postazioni fisse devono essere segnalate da un apposito cartello stradale.

Tipologia dei dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori velocità media (tutor);

Prassi di segnalazione dispositivi: si segue la suddetta normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo.

Numero di sistemi attualmente in forza: circa 1.300 dispositivi.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 3,75 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 5.399 nel 2003 > 1.755 nel 2019.

– Svezia

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: 2003.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: nessuna normativa, a discrezione dei corpi di polizia.

Tipologia dei dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori velocità media (tutor).

Prassi di segnalazione dispositivi: cartelli segnalatori della presenza di strumenti di misurazione della velocità a 30 e 400 metri dal dispositivo.

Numero di sistemi attualmente in forza: circa 2.015 dispositivi.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 2,19 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 524 nel 2003 > 221 nel 2019.

– Svizzera

Anno di partenza dei sistemi di controllo della velocità: 2007.

Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: è vietato qualsiasi tipo di segnalazione relativa a qualsiasi controllo di polizia in base alla legge Federale sulla circolazione stradale.

Tipologia dei dispositivi: postazioni fisse e mobili; pistole laser (laser guns); rilevatori velocità media (tutor); monitoraggio aereo (elicotteri); veicolo inseguitore; dispositivi montati su auto della polizia.

Prassi di segnalazione dispositivi: nessuna segnalazione.

Numero di sistemi attualmente in forza: circa 1.000 dispositivi.

Decessi stradali per 100.000 abitanti nel 2019: 2,16 (media UE: 5,1)

Riduzione decessi stradali: 471 nel 2003 > 221 nel 2019.