Vacanze estate 2020: 6 itinerari dalla montagna al mare

Dove trascorrere le vacanze estate 2020: ecco 6 itinerari dalla montagna al mare con alcune delle più belle mete per le vacanze estive

Con l’emergenza Coronavirus e il lockdown alle spalle, le vacanze estate 2020 saranno diverse per molti italiani. Per oltre 3 italiani su 4 si consolida la scelta delle ferie estive in auto. Ecco gli itinerari dalla montagna al mare più gettonati secondo un’indagine online e cosa bisogna ricordare prima della partenza per le vacanze estate 2020.

VACANZE ESTATE 2020: GLI ITALIANI IN AUTO

Secondo l’indagine online di un noto portale di compravendita auto, l’83% degli italiani sceglierà di restare in patria e di partire in viaggio alla scoperta di mete italiane. La maggior parte degli italiani (76,8%) passerà le vacanze estate 2020 in auto. Ecco perché quest’anno diventa fondamentale calcolare i costi di viaggio, ma soprattutto sapere quali frontiere sono aperte in Europa per chi vorrà andare anche oltreconfine. Se il viaggio non riguarda familiari conviventi, ecco quante persone possono partire insieme con la stessa auto.

VACANZE ESTATE 2020: COSA BISOGNA RICORDARE

La voglia di partire non deve prendere il sopravvento, soprattutto dopo un periodo di letargo prolungato per molte auto, ecco qui sotto alcune guide utili prima di parlare degli itinerari estate 2020. A maggior ragione se il 25% degli italiani afferma di non sapere ancora dove trascorrere le vacanze estate 2020, evitate le partenze improvvisate dell’ultimo minuto. Ecco di seguito alcune delle nostre più utili guide alla partenza sicura e più sotto 6 itinerari dalla montagna al mare.

– 10 cose da non dimenticare quando si parte per le vacanze

– 15 errori da non fare con il noleggio auto

– 10 controlli da fare all’auto prima di partire per le vacanze

– 10 errori da non fare se l’auto si ferma in autostrada

– 10 errori da non fare quando si imbarca l’auto sulla nave o traghetto

GLI ITINIERARI PER LE VACANZE ESTATE 2020

L’indagine di Automobile.it rivela che le vacanze estate 2020 non saranno la classica vacanza estiva, ma una vacanza a tappe spezzettata in base alla distanza. Il 34,4% degli italiani farà 2-3 mini-vacanze durante l’estate, il 21% partirà ogni 15 giorni e circa 1 su 10 viaggerà nei weekend. Ecco di seguito i 6 itinerari, con percorrenza e costi di viaggio tra le mete più gettonate in Italia dalla montagna al mare.

1.Vacanze estate 2020 in Piemonte

L’itinerario per le vacanze estate 2020 tra le montagne piemontesi prevede partenza da Ivrea. Passando per Stupinigi, e magari visitare Palazzina di Caccia sabauda, si arriva alle cime del Sestriere fino al Lago dei 7 colori, al confine con la Francia.

– Distanza viaggio 202 km;

– Costo medio benzina 37 euro;

– Tempo di viaggio 3,34 ore.

2.Vacanze estate 2020 ai Borghi Medievali e Lago Maggiore

Al confine tra Piemonte e Lombardia, diretti verso il lago maggiore, immersi nell’arte, per l’estate 2020. L’itinerario parte da Milano, passa per Vigevano e Novara per poi portarvi verso il Lago Maggiore. Tappa obbligata tra le Prealpi lombarde, dove è possibile visitare la Rocca di Angera e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

– Distanza viaggio 92 km;

– Costo medio benzina 17 euro;

– Tempo di viaggio 2 ore.

3.Vacanze estate 2020 ai Colli bolognesi

Trascorrere le vacanze estate 2020 sui colli bolognesi: 122 km di borghi, paesini all’insegna dell’arte e tradizioni culinarie. Un tragitto per chi ama abbinare la forchetta alle meraviglie del nostro patrimonio artistico. Ricordate però di non appesantirvi troppo a tavola e di non bere alcol prima di mettervi al volante.

– Distanza viaggio 122 km;

– Costo medio benzina 20 euro;

– Tempo di viaggio 2 ore.

4.Vacanze estate 2020 ai Castelli romani

Tra le destinazioni per chi ama l’arte e la natura tra un’escursione e l’altra si sono i Castelli romani: cibo tradizionale e storia vi accompagnano durante la vostra vacanza 2020. Dai borghi arroccati sui Colli Albani tra castelli e ville romane alle sponde del lago di Albano e del lago di Nemi, destinazioni ideali per escursioni e relax.

– Distanza viaggio 22 km;

– Costo medio benzina 6,5 euro;

– Tempo di viaggio 40 minuti.

5.Vacanze estate 2020 in Costiera Amalfitana

Una delle coste più visitate tutto l’anno da italiani e stranieri è sempre tra le migliori mete per le vacanze estive. Se la vacanza è più lunga ci si può concedere una deviazione di percorso passando per la Reggia di Caserta. Per chi parte da Napoli e si mette in viaggio verso la Costiera Amalfitana può fare tappa ai siti archeologici di Pompei ed Ercolano, prima di Sorrento, ultima tappa che vi proietta verso la culla estiva delle vacanze: Amalfi. La repubblica marinara (tra IX e XI secolo) custodisce la Cattedrale di Sant’Andrea, meta per i tanti turisti.

– Distanza viaggio 106 km;

– Costo medio benzina 22 euro;

– Tempo di viaggio 2,30 ore.

6.Vacanze estate 2020 in Salento

L’ultimo dei 6 itinerari dalla montagna al mare è per chi vuole trascorrere le vacanze estate 2020 in Puglia. Alla volta di città d’arte come Rutigliano, sino ad arrivare alle spiagge di Polignano a Mare e al Parco nazionale dell’Alta Murgia. Anche questo itinerario accomuna chi è alla ricerca di una vacanza tra arte, mare, natura e buona cucina.

– Distanza viaggio 118 km;

– Costo medio benzina 22 euro;

– Tempo di viaggio 2 ore.