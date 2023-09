Tutor disattivati nelle autostrade con cantieri: ecco dove e perché

Fino a poche settimane fa sulle autostrade italiane erano attivi 166 tutor per una lunghezza pari a circa 1.550 km di carreggiata, ma la Polizia stradale ha poi comunicato di averne disattivati alcuni sulle tratte interessate dalla presenza di cantieri. Scopriamo quindi in quali autostrade sono stati spenti i tutor e perché.

CHE COSA SONO I TUTOR

I tutor o safety tutor sono dispositivi automatici di rilevamento che misurano la velocità media di un veicolo in un determinato tratto invece che la velocità istantanea come fanno gli autovelox. Sviluppati da Autostrade per l’Italia ma interamente gestiti dalla Polizia Stradale, che ne programma l’attività definendone le ore di accensione e i relativi parametri di funzionamento (oltre ad accertare le infrazioni emettendo i verbali delle sanzioni), si basano sulla tecnologia SICVE, acronimo di ‘sistema informativo per il controllo della velocità’ (quella finita nel mirino dei giudici perché un’azienda toscana ne reclama la titolarità del brevetto). Mentre nel 2018 è uscita una nuova e più efficace versione denominata SICVE-PM (Plate Matching) che un po’ alla volta soppianterà la precedente. Il nuovo sistema di tutor garantisce infatti una scansione più dettagliata dell’immagine del veicolo e un’efficienza maggiore nel rilevamento e nella velocità della trasmissione dei dati.

TUTOR DISATTIVATI IN AUTOSTRADA: DOVE E PERCHÉ

Dal mese di agosto del 2019, risolte (per il momento) le beghe legali, Autostrade è tornata a ripristinare progressivamente i tutor sull’intera rete. Ora, come detto, sono in funzione 166 tutor autostradali su 1.550 km di autostrada. A pieno regime, prima del momentaneo spegnimento, operavano circa 300 impianti spalmati su 2.500 km. L’obiettivo è tornare presto su queste cifre, tuttavia nelle ultime settimane le buone intenzioni hanno subito una battuta d’arresto per la decisione di disattivare i tutor nelle autostrade maggiormente penalizzate dalla presenza di cantieri per lavori in corso.

Nel dettaglio sono stati spenti i tutor delle autostrade A6 (Torino-Savona), A7 (Milano-Genova) e A26 (Genova-Gravellona Toce), tutte in gran parte ricadenti sul territorio della Liguria. La sospensione è ovviamente momentanea ed è dovuta all’impossibilità, con il cambio continuo dei limiti dovuto ai cantieri, di registrare la velocità media delle auto che procedono. Secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera dalla Polizia stradale, “sulle suddette autostrade sono comunque in corso servizi di controllo della velocità istantanea attraverso apparecchiature di rilevazione mobili (autovelox mobili, ndr)”. Una volta completati i lavori, con la rimozione dei cantieri, sarà possibile ripristinare i controlli della velocità media con il sistema tutor. ASPI spera di riattivare i tuto sulle tratte di propria competenza già entro la fine dell’anno.

TUTOR DISATTIVATI IN AUTOSTRADA: ERA NECESSARIO?

Sullo spegnimento dei tutor si è comunque sollevata qualche voce contraria che ha ritenuto il provvedimento diseducativo nell’ambito della lotta per la sicurezza stradale, considerando che ci sono delle specifiche norme che regolano i limiti di velocità in presenza di cantieri (art. 41 del Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada e ‘Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici’ del 10/7/2002). Bastava quindi applicare rigidamente queste norme tenendo accesi i tutor, per lo meno a scopo dissuasivo. Allo stesso tempo, e chi ha percorso le autostrade della Liguria di recente può confermarlo, su queste arterie è praticamente impossibile pigiare l’acceleratore oltre il lecito visto che ci sono più cantieri che tratti liberi e tra chiusure, restringimenti, corsie uniche e corsie alternate si viaggia quasi sempre ben al di sotto dei limiti massimi di velocità.