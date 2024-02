Trenitalia: nuove regole bagagli sulle Frecce dal 1° marzo 2024

Da venerdì 1° marzo 2024 nuove regole sui bagagli per chi viaggia con le Frecce di Trenitalia: il trasporto gratuito dei bagagli viene infatti sottoposto a limitazioni e cambiano pure le norme per il trasporto di biciclette, anche pieghevoli, e monopattini elettrici. Queste novità, spiega Trenitalia, nascono dall’esigenza di evitare gravi rischi per la sicurezza e per porre un freno a situazioni potenzialmente pericolose, verificatesi ultimamente, nell’accesso dei viaggiatori e nei convogli.

REGOLE BAGAGLI SULLE FRECCE DI TRENITALIA: NOVITÀ DA MARZO 2024

Dunque, a partire dal 1° marzo 2024 su tutti i treni delle Frecce (Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa) ogni passeggero può portare gratuitamente fino a un massimo di due bagagli, con dimensioni differenti in base alla classe di viaggio.

In 2^ classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve superare 161 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm).

In 1^ classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve invece superare 183 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm).

I passeggeri devono collocare i bagagli esclusivamente negli appositi spazi dedicati e NON possono riporli in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito. È inoltre vietato imballare i bagagli, né si può trasportare a bordo materiale destinato alla vendita al dettaglio.

Più in generale, i bagagli non devono recare intralcio e/o danni agli altri passeggeri, ostacolare le attività di servizio del personale ferroviario e danneggiare le vetture. Tutti i passeggeri sono invitati ad apporre su ciascun bagaglio un’etichetta recante, in maniera chiara e leggibile, il proprio nominativo e i contatti di riferimento.

TRENITALIA, NUOVE REGOLE BAGAGLI SULLE FRECCE: BICI E MONOPATTINI ENTRO CERTE MISURE

Sempre dal 1° marzo 2024, oggetti come sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette (tutte le tipologie, purché smontate e/o pieghevoli) e monopattini elettrici si possono trasportare in aggiunta al numero di bagagli consentito, a condizione però che la somma delle dimensioni totali di sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali non sia superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità), mentre le dimensioni della sacca che deve contenere la bicicletta o il monopattino elettrico non può superare 80 x 110 x 45 cm.

NUOVE REGOLE BAGAGLI TRENITALIA: SANZIONI

Chi non rispetta le nuove regole dei bagagli sulle Frecce di Trenitalia viene sanzionato con una penalità di 50 euro e deve inoltre provvedere a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

Ricordiamo che in aggiunta al nuovo regolamento, per viaggiare sulle Frecce i bagagli non devono contenere sostanze maleodoranti nonché cose pericolose o nocive come oggetti esplosivi e infiammabili o materie soggette a infiammazione spontanea, tossiche, infettanti, radioattive e corrosive.

I bagagli sono sempre sotto la custodia del passeggero mentre Trenitalia risponde, per legge, solo dei danni derivanti da propria responsabilità. Allo stesso tempo Trenitalia offre gratuitamente una polizza assicurativa, con determinati limiti di risarcimento, valida in caso di furto a bordo treno su Frecce e Intercity. In particolare la polizza assicura i bagagli e i valori che al momento del furto si trovavano nel vano-bagagli esterno al salone passeggeri delle carrozze dei treni Frecciarossa e Frecciargento, Intercity, Frecciabianca, oppure nelle cuccette o nei vagoni-letto, a condizione che il compartimento fosse chiuso correttamente. I massimali della polizza sono di 300 euro per singolo bagaglio e di 600 euro per singolo cliente. Maggiori informazioni qui aprendo il tab ‘In caso di furto su Frecce e Intercity’.