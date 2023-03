Traforo Monte Bianco: nel 2023 sarà chiuso per oltre 3 mesi

Dal 1965 il Traforo del Monte Bianco collega l’Italia e la Francia tra le città di Courmayeur, in Valle d’Aosta, e Chamonix, nell’Alta Savoia. All’epoca dell’inaugurazione i suoi 11,6 km gli permisero di diventare la galleria stradale più lunga al mondo, mentre oggi è ‘solo’ al decimo posto, superata anche dal tunnel del San Gottardo e da quello del Frejus, aperti entrambi nel 1980. Dato che giornalmente ci transitano in media circa 5.000 veicoli, con punte ovviamente più alte nei mesi estivi e durante le vacanze invernali. vediamo quali sono le tariffe del Traforo del Monte Bianco e le interruzioni previste prossimamente.

Aggiornamento del 20 marzo 2023 con la notizia della chiusura del Traforo del Monte Bianco per oltre 3 mesi durante l’autunno 2023.

TRAFORO MONTE BIANCO: CHIUSURA DI 3 MESI NELL’AUTUNNO 2023

Per l’esecuzione di lavori di risanamento della volta, il Traforo del Monte Bianco resterà chiuso dal 4 settembre al 18 dicembre 2023. Lo ha comunicato il GEIE, raggruppamento di gestione della struttura tra Italia e Francia. Nel periodo autunnale verrà allestito il primo cantiere test che consentirà di ‘determinare la migliore metodologia operativa’, in vista del programma di risanamento.

Il periodo di chiusura autunnale è stato scelto per la bassa affluenza di veicoli. Durante le 15 settimane di lavori, è previsto lo smontaggio di tutti gli impianti di sicurezza sulla volta, che non è possibile rimuovere e rimontare ogni giorno ed è quindi richiesta una chiusura totale al traffico. Il primo cantiere test interverrà su un tratto di galleria di 600 metri. Per completare l’intervento, previsto tra il 2023 e il 2024, saranno investiti 50 milioni di euro.

TRAFORO MONTE BIANCO: TARIFFE 2023

Il transito della galleria del Monte Bianco non è gratuito ma è soggetto al pagamento di un pedaggio, che viene calcolato in base alla classificazione dei veicoli. Sono previste diverse forme di pedaggio (corsa semplice, andata e ritorno, abbonamento, a forfait) con tariffe regolate da un accordo internazionale tra Italia e Francia, stabilite e revisionate al 1° gennaio di ogni anno dalla commissione intergovernativa. Curiosamente l’importo nei due Paesi non è lo stesso: le tariffe del Traforo del Monte Bianco sono leggermente più basse in Francia perché nella nazione d’Oltralpe l’IVA è al 20%, mentre da noi è al 22%.

Ecco le tariffe in vigore sul versante italiano del tunnel del Monte Bianco in vigore dal 1° gennaio 2023 (tra parentesi le tariffe francesi). Prima però un ripassino su come si guida in galleria.

Classe 5 – moto, moto con sidecar, moto con rimorchio:

Corsa semplice: 34,60 euro (34,10)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 43,50 euro (42,80)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 106,70 euro (106,90)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 152,20 euro (149,70)

Forfait (1 mese, fino a 50 transiti, ossia 25 A/R): 261,20 euro (256,50).

Classe 1 – veicoli a due o più assi la cui altezza, misurabile all’asse anteriore, sia inferiore a 1,30 metri e la cui altezza totale sia inferiore o uguale a 2 metri (rientrano le automobili, anche con piccoli rimorchi):

Corsa semplice: 52,30 euro (51,50)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 65,30 euro (64,20)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 163,30 euro (160,60)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 228,60 euro (224,80)

Forfait (1 mese, fino a 50 transiti, ossia 25 A/R): 261,20 euro (256,50).

Classe 2 – veicoli a due o più assi la cui altezza totale sia superiore a 2 metri e inferiore o uguale a 3 metri (rientrano le automobili con roulotte, i furgoncini e i piccoli camper):

Corsa semplice: 69,30 euro (68,10)

Andata e ritorno (entro 7 giorni): 87,10 euro (85,60)

Abbonamento 10 transiti (entro 2 anni): 217,60 euro (214,10)

Abbonamento 20 transiti (entro 2 anni): 304,70 euro (299,70).

Classe 3 – veicoli a due assi la cui altezza totale sia superiore a 3 metri (rientrano gli autobus e i grossi camper):

Corsa semplice: 190 euro (186,90)

Andata e ritorno (entro 15 giorni): 295,80 euro (290,10).

Classe 4 – veicoli a tre o più assi la cui altezza totale sia superiore a 3 metri (rientrano i pullman turistici, i tir e i rimorchiatori):

Corsa semplice: 381,90 euro (375,60)

Andata e ritorno (entro 15 giorni): 599,80 euro (590,00).

Classe D – trasporto eccezionale categoria A (rientrano p.es. i tir con celle frigorifero e i veicoli che ne trainano altri):

Corsa semplice: 396,90 euro (390,60).

Classe E – convogli eccezionali categoria B (richiedono l’occupazione dell’intera carreggiata):

Corsa semplice: 1.052,30 euro (1.035,10).

COME SI PAGA IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Di norma il pagamento del pedaggio del Traforo del Monte Bianco avviene direttamente al momento del transito. Può essere effettuato in contanti (in Euro), con carte di credito bancarie e con carte petrolifere o di servizio. Solo gli abbonamenti per 10 e 20 transiti si possono acquistare anche in prevendita, senza necessariamente effettuare il primo transito, recandosi a piedi presso una cabina di pedaggio su uno dei due piazzali antistanti gli imbocchi e rivolgendosi al personale di esazione.

Inoltre per i mezzi pesanti sono disponibili abbonamenti in post-fatturazione (tessera interoperabile Monte Bianco-Frejus che consente di conteggiare ogni transito al 50% della tariffa di andata-ritorno) acquistabili presso il servizio clientela mediante sottoscrizione del contratto corrispondente. Ulteriori informazioni qui.

TRAFORO DEL MONTE BIANCO: INTERRUZIONI 2023

Periodicamente la circolazione nel Traforo del Monte Bianco è interrotta per consentire lo svolgimento di esercitazioni di sicurezza o la realizzazione di lavori di manutenzione. Tali interruzioni sono normalmente programmate in ore notturne, e vengono comunicate preventivamente. Altre attività di manutenzione che non necessitano la chiusura completa della galleria, sono anch’esse realizzate in orario notturno in regime di senso unico alternato. Cliccando su ognuno dei seguenti link sono disponibili: