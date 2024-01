Toyota, stop vendita di 10 auto diesel: motori non conformi nei test

Toyota Motor ha comunicato la sospensione delle consegne di alcuni modelli equipaggiati con motore diesel. A seguito del rilevamento di irregolarità nei test di certificazione per i motori sviluppati dalla controllata Toyota Industries Corporation, sono state bloccate le vendite e le prenotazioni. Le verifiche hanno identificato anomalie durante i test di potenza per la certificazione di tre famiglie di motori diesel. Ecco qual è il problema individuato.

MODELLI TOYOTA CON IRREGOLARITA’ AI MOTORI DIESEL

Sono circa 10 i modelli Toyota con irregolarità al motore diesel commercializzati a livello globale. Sebbene i modelli Toyota e Lexus siano da tempo prevalentemente benzina e Ibridi, ci sono 10 varianti equipaggiate con i motori diesel 1GD, 2GD, and F33A, come riporta Motor1. Le auto coinvolte nello stop alle vendite con i suddetti motori sono:

il pickup Hilux ;

; il SUV Land Cruiser 300 ;

; il VAN Hiace ;

; il SUV Fortuner ;

; l’MPV Innova ;

; il SUV Lexus LX500D.

QUAL E’ IL PROBLEMA ALLE AUTO TOYOTA DIESEL BLOCCATE

Le irregolarità sono emerse durante verifiche tecniche di conformità da cui è emerso che le prestazioni delle auto erano diverse rispetto a quelle previste. La causa è stata poi individuata in una versione del software nella centralina di controllo del motore diversa rispetto a quella delle auto vendute. Quindi il Costruttore ha deciso di sospendere le consegne per risolvere la questione e ha istituito una commissione investigativa per approfondire le irregolarità. Toyota si è impegnata anche a chiarire l’incidente alle autorità competenti e prenderà misure correttive, tra cui la conduzione di nuovi test di certificazione dei motori in presenza dei regolatori, se necessario. In questo approfondimento spieghiamo come avviene l’omologazione di un’auto.

PROBLEMI DI COMUNICAZIONE SECONDO TOYOTA INDUSTRIES

Il presidente di Toyota Industries, Koichi Ito, ha dichiarato in una conferenza stampa che vi è stata una mancanza di comunicazione con Toyota Motor e un coordinamento insufficiente riguardo ai processi e alle procedure di testing che avrebbero dovuto essere seguiti. L’azienda si è dichiarata determinata a risolvere il problema, sottolineando l’importanza di una comunicazione chiara e di procedure rigorose per garantire la conformità nei test di certificazione. Di recente, Toyota è già stata coinvolta nel polverone sollevato attorno ai test di sicurezza Daihatsu, che fa parte appunto del gruppo Toyota.