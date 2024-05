Telepass, UnipolMove e MooneyGo: offerte a confronto

Una volta c’era il monopolio di Telepass ma adesso gli automobilisti italiani hanno ben tre servizi di telepedaggio per pagare l’autostrada senza fermarsi al casello, potendo scegliere tra lo stesso Telepass, UnipolMove e MooneyGo. Ma quale conviene di più? La domanda è tornata d’attualità dopo i rincari annunciati recentemente proprio da Telepass, che hanno spinto o potrebbero spingere molti utenti verso gli altri operatori. Proviamo allora ad aiutare i nostri lettori confrontando le diverse offerte.

OFFERTA TELEPASS 2024

Lo storico operatore offre in realtà un’ampia gamma di servizi che va ben al di là del semplice telepedaggio autostradale. Gli utenti di Telepass possono scegliere tra numerosi pacchetti in base alle proprie necessità.

Telepass Base : 1,83 euro al mese ma dal 1° luglio 2024 il prezzo aumenterà a 3,90 euro al mese . Si può associare a 2 targhe. Include memo per le scadenze del veicolo, pagamento Area C di Milano, accesso a parcheggi convenzionati, imbarchi sul Traghetto per lo Stretto di Messina, acquisto Vignette elettroniche direttamente in app e, dall’1/7/2024, pagamento dei soli minuti effettivi di sosta sulle Strisce Blu. Inoltre chi si abbona entro il 30 giugno 2024 ha 6 mesi di canone omaggio .

Importante: Telepass è l’unico dei tre operatori ad avere anche la possibilità di funzionare fuori dalle autostrade italiane, sottoscrivendo un abbonamento al Telepass Europeo per viaggiare anche in Croazia, Francia, Portogallo e Spagna. UnipolMove e MooneyGo invece funzionano unicamente in Italia transitando nelle corsie contrassegnate dal simbolo del Telepass e la bandiera europea. Attenzione, UnipolMove non ha ancora la copertura per le autostrade siciliane e il Tunnel Schio-Valdagno, ma pare che si stia attivando.

OFFERTA UNIPOLMOVE 2024

Il servizio di telepedaggio UnipolMove è stato lanciato nel 2022 dalla compagnia assicurativa UnipolSai tramite la controllata UnipolTech. Continua a leggere per scoprire prezzi, offerte e servizi collegati.

L’attuale promozione (valida fino al 31 agosto 2024) prevede l’uso gratuito nei primi 12 mesi poi costerà 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e 1,00 euro al mese per un secondo dispositivo. UnipolMove permette di collegare il dispositivo a una targa, ma tramite l’app si può sostituirla quando si vuole e senza limiti con la targa di un altro autoveicolo o di un motoveicolo. Volendo fare un confronto, attualmente il servizio base Telepass Base costa 1,83 euro al mese ed è associabile a due targhe. Ma con gli aumenti annunciati dal 1° luglio 2024 questa tariffa salirà a 3,90 euro.

I clienti UnipolMove possono attivare la funzione pay-per-use: in questo modo il canone giornaliero di 0,50 euro scatta al primo passaggio autostradale, mentre se non si utilizza il dispositivo, il canone non scatta. L’attivazione della funzione pay-per-use ha un costo una tantum di 10 euro.

La sottoscrizione di UnipolMove consente anche di gestire vari servizi di mobilità come strisce blu, rifornimenti, parcheggi in strutture convenzionate, Area C di Milano, pagamento del bollo, bollettini e multe, da app o da area riservata sul sito web. Previsti inoltre ulteriori vantaggi e sconti presso altre società del Gruppo Unipol o convenzionate con lo stesso.

OFFERTA MOONEYGO 2024

Da settembre 2023 c’è una terza via italiana per pagare i pedaggi autostradali senza fermarsi al casello: è MooneyGo, creata e gestita da Mooney, azienda italiana del gruppo Enel e Intesa Sanpaolo che opera nel settore dei servizi di mobilità (sosta, taxi, trasporto pubblico, ecc.). Scopriamo le offerte di MooneyGo.

Il telepedaggio con MooneyGo si può pagare con abbonamento, consigliato ai viaggiatori abituali, o in modalità pay-per-use, per viaggiatori occasionali.

Abbonamento : ha un costo di attivazione una tantum di 5,00 euro, poi si pagano 1,50 euro di canone fisso ogni mese + il costo dei transiti. Si possono associare due targhe. Chi attiva fino all’11 agosto 2024 ha i primi 6 mesi gratis.

L’offerta di MooneyGo include altri servizi come il pagamento automatico in più di 380 parcheggi convenzionati, l’ingresso in Area C di Milano e il traghetto sullo Stretto di Messina.