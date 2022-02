Telepass senza canone: la promozione valida fino al 15 marzo 2022

Fino al 15 marzo 2022 si può attivare il Telepass senza canone e costo: ecco come fare e i dettagli della promozione

Fino al 15 marzo 2022 è possibile attivare il Telepass senza canone, nell’ambito di un’iniziativa Telepass con Eni Live Station. Ecco tutti i vantaggi, come fare e la durata delle agevolazioni per i nuovi clienti Telepass Family.

ATTIVARE IL TELEPASS SENZA CANONE, LO SCONTO FINO AL 15 MARZO

Dal 15 febbraio e fino al prossimo 15 marzo 2022 è possibile attivare un nuovo contratto di abbonamento Telepass Family senza alcun costo per i primi 9 mesi. Basta recarsi in una delle Eni Live Station che ospitano i Telepass Point. L’offerta prevede anche fino a 6 mesi di canone gratis per l’Assistenza Stradale Europea, con incluso il Rimborso pedaggio in caso di ritardo per incidente. Non bisogna dimenticare poi che per tutti i clienti Telepass, è più semplice ricevere il cash back Autostrade in caso di rallentamenti. Con la partnership tra Telepass ed Eni è possibile accedere in modo più agevole ai vari servizi Telepass anche in viaggio, ad esempio:

– aprire un contratto Telepass Family;

– attivare l’assistenza stradale;

– ritirare e sostituire il Telepass ordinato online, anche per i clienti Business (Telepass con Viacard);

TELEPASS SENZA CANONE ALLE ENI STATION E MOLTO ALTRO

Inoltre nelle Eni Live Station, sia al servito che al self, si può pagare il carburante attraverso l’app Telepass Pay, sia in autostrada che in città. Il servizio di pagamento è compreso nel canone mensile fisso di Telepass Pay ed è gestito direttamente dal device mobile del cliente, su dispositivi iOS e Android. “Grazie alla partnership con Eni e l’introduzione dei Telepass Point presso le Eni Live Station, Telepass è ancora più vicino ai propri clienti, vecchi e nuovi, con un servizio capillare su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato Francesco Maria Cenci, Head of Toll Unit & Sales Channel di Telepass. “Questo ci consente di proseguire il nostro percorso per facilitare sempre di più, anche attraverso le promozioni di azzeramento del canone messe in atto, la vita delle persone in mobilità, in autostrada e in città”.

I SERVIZI INCLUSI CON TELEPASS FAMILY

Con Telepass Family oltre a poter pagare il pedaggio senza fermarsi al casello utilizzando il dispositivo in auto, funzione ormai molto nota, sono disponibili anche altri servizi. Ad esempio:

– accedere ai parcheggi convenzionati utilizzando la corsia riservata e pagare la sosta in automatico;

– pagare l’Area C di Milano;

– pagare il biglietto per attraversare lo Stretto di Messina in traghetto senza scendere dall’auto;

Inoltre con l’Assistenza Stradale Europea, viene garantito il soccorso stradale gratuito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in Italia ed Europa, con la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo a seguito di guasto fino a cinque giorni.