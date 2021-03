Telepass Family: quanto costa e come richiederlo

Come richiedere il Telepass Family e quanto costa: ecco tutte le risposte con le cose da sapere in caso di disdetta del Telepass e le penali da pagare

Il Telepass Family è per molti automobilisti la soluzione più utilizzata per pagare il pedaggio autostradale senza contanti e senza fermarsi. Meno noti invece sono i costi del Telepass Family, i vantaggi e come chiedere o disdire il Telepass Family. Ecco tutte le risposte che ti servono e le info utili su come chiedere il Telepass Family e usarlo senza sorprese.

TELEPASS FAMILY: COME RICHIEDERLO

Il Telepass Family è un contratto sottoscritto con Telepass che possono richiedere le persone fisiche titolari di un conto corrente bancario presso un istituto di credito italiano, su cui domiciliare i pagamenti dei pedaggi. Il Telepass Family come il Telepass Europeo (se attivato al costo di 6 euro con formula Pay per Use) può essere installato solo su veicoli ad uso privato per il trasporto di persone (veicoli a due assi) e su motocicli dalla cilindrata di cilindrata 150 cc in su. A tal proposito, se ti stai chiedendo quante targhe si possono associare ad ogni Telepass, il limite è 2 targhe (anche se di veicoli di tipo diverso). Ma non solo, la stessa targa può essere abbinata a un solo Telepass.

Per richiedere il Telepass Family ci sono diverse soluzioni:

– Richiesta di un dispositivo Telepass Online direttamente sul sito Telepass;

– Presso gli istituti bancari o gli uffici postali (procedura non sempre veloce come invece l’ultima);

– Presso un PuntoBlu, Telepass Point o Centro Servizi delle Concessionarie autostradali, compilando i moduli per l’attivazione di un dispositivo Telepass;

In tutti i casi bisogna fornire la targa dell’auto, il numero di conto corrente o l’IBAN e i documenti di chi sottoscrive il contratto Telepass Family.

TELEPASS FAMILY: QUANTO COSTA

Il costo del Telepass Family è variabile in funzione del numero dei pedaggi e in base alla sottoscrizione delle formule Telepass Europeo, per viaggiare all’estero nei Paesi in cui è attivo il servizio, Telepass Wow e Telepass Premium. Entrambe le sottoscrizioni Wow e Premium permettono di usufruire di altri servizi connessi (assistenza stradale, RC Auto, ecc.). A tal proposito di recente l’Antitrust ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro con il provvedimento PS11710 nei confronti di Telepass. Per l’Autorità Garante sarebbe stata messa in atto “una pratica commerciale ingannevole nella distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria App, collegate a Telepass Family”.

I costi base del Telepass Family da considerare in base al contratto o all’opzione sottoscritti sono:

– Canone di locazione trimestrale primo Apparato Telepass/Telepass Europeo: 3,78 Euro;

– Quota per superamento del plafond trimestrale di 258,23 euro: 3,72 Euro;

– Canone di locazione trimestrale dell’Apparato Telepass aggiuntivo (Opzione Twin sullo stesso contratto): 1,80 Euro;

– Costo di spedizione del Telepass/Telepass Europeo (se prevista alla sottoscrizione): 5,73 Euro;

DISDETTA CONTRATTO TELEPASS FAMILY E PENALI

Un dettaglio da non sottovalutare è che il dispositivo Telepass con contratto Telepass Family o altri resta sempre di proprietà di Telepass spa. Di conseguenza è importante sapere come disdire il Telepass Family se non utilizzato, smarrito o rotto per non pagare una penale. La buona notizia è che si può recedere dal contratto Telepass Family (e dai contratti relativi ai servizi) anche online attraverso l’area personale senza penalità o spese di chiusura. E’ a carico del richiedente il pagamento di transiti effettuati e non ancora fatturati e pagati. In caso di mancata restituzione del Telepass saranno applicate queste penali:

– Penale Telepass per mancata o tardata restituzione in caso di recesso: 25,82 Euro;

– Penale Telepass per mancata restituzione in caso di furto o smarrimento: 30 Euro.