Telepass Family 2022: 6 mesi gratis per i residenti della Milano-Serravalle

Nuova promozione Telepass Family nel 2022: 6 mesi di canone gratis per i residenti delle province attraversate dalla Milano-Serravalle. Offerta valida solo per nuovi clienti

La società Telepass inizia a rispondere all’arrivo sul mercato di UnipolMove (a dimostrazione che la concorrenza fa bene…) e, dopo l’annuncio della piattaforma TBusiness per le aziende, lancia una nuova iniziativa che prevede l’esenzione per 6 mesi del canone di abbonamento di Telepass Family a favore dei residenti nelle province attraversate o in prossimità della tratta da Milano a Serravalle Scriivia dell’autostrada A7 che attivano un nuovo contratto.

TELEPASS FAMILY 2022: LA PROMOZIONE RIGUARDA UN BACINO DI 7 MILIONI DI ABITANTI

A partire dal 1° luglio 2022 il canone mensile di Telepass Family subirà un robusto ritocco e adesso c’è pure la necessità di rispondere alla concorrenza del nuovo sistema di telepedaggio UnipolMove. Alla luce di questo la società controllata da Atlantia e Partners Group, in collaborazione con la concessionaria Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA, ha pensato bene di promuovere un’iniziativa (e probabilmente ne seguiranno altre) che interessa un bacino di quasi 7 milioni di abitanti. Ricordiamo che la Milano Serravalle non gestisce soltanto l’omonima tratta della A7 ma anche le trafficatissime tangenziali milanesi Ovest, Est e Nord.

TELEPASS FAMILY GRATIS PER 6 MESI NEL 2022: COME FUNZIONA?

L’iniziativa è questa: dal 15 aprile al 15 giugno 2022 è possibile attivare un nuovo contratto Telepass Family usufruendo del canone gratuito per i primi 6 mesi di abbonamento. Il beneficio è riservato ai residenti nelle province di Milano, Monza Brianza, Pavia, Alessandria, Como, Varese e Lecco, ossia tutti i territori attraversati o prossimi alla A7. Per essere ammessi all’agevolazione occorre non aver mai avuto un contratto Telepass attivo nel 2022. I 6 mesi di esenzione decorrono dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritto l’abbonamento, e nel suddetto periodo il cliente pagherà solamente la tariffa della tratta autostradale percorsa, senza i costi fissi relativi al canone di locazione del dispositivo Telepass.

COME ATTIVARE LA PROMOZIONE TELEPASS FAMILY

La promozione che prevede 6 mesi gratis di Telepass Family nel 2022 si può attivare tramite il sito web di Telepass, i Punti Cortesia della concessionaria Milano Serravalle e mediante i punti della rete Telepass presenti nelle province interessate. Aderendo alla promozione i nuovi clienti avranno a disposizione gli altri classici servizi di TF oltre al telepedaggio, come la possibilità di pagare la sosta presso i parcheggi in struttura convenzionati, il pagamento dell’Area C a Milano o l’acquisto dei biglietti per il traghetto sullo Stretto di Messina senza passare dalla cassa.