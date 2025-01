Taxi Genova – aeroporto: tariffe 2025 e numero

L’aeroporto di Genova è molto vicino al centro città (appena 9 km) e per questo l’opzione taxi risulta molto usata dai passeggeri, anche se non mancano collegamenti ferroviari o tramite bus navette. Chi sceglie il taxi per raggiungere lo scalo genovese o per fare il percorso inverso deve tuttavia valutare le condizioni del traffico che potrebbero aumentare i tempi di percorrenza, e regolarsi di conseguenza in base alle proprie necessità. Continua a leggere per scoprire le tariffe 2025 del tragitto in taxi da Genova all’aeroporto, e viceversa, e il numero da chiamare per prenotare una corsa.

AEROPORTO GENOVA: DOVE SI TROVA E COME ARRIVARE

Intitolato al genovese più famoso di tutti i tempi, Cristoforo Colombo, l’aeroporto di Genova è situato su una penisola artificiale di fronte al quartiere di Sestri Ponente, a circa 9 km di distanza dal centro città. Lo scalo è direttamente collegato alla viabilità urbana e, attraverso un raccordo dedicato, al sistema autostradale mediante il casello Genova Aeroporto dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, agevolando i collegamenti in direzione delle Riviere, del Piemonte, della Lombardia e dei trafori alpini. Per la cronaca, dal casello autostradale Nizza dista 210 km, Sanremo 140 km, Torino 170 km, Milano 140 km, La Spezia 105 km e Firenze 225 km.

TAXI GENOVA – AEROPORTO: NUMERI DA CHIAMARE

Chi atterra all’aeroporto di Genova trova i taxi di fronte al piazzale degli arrivi, mentre chi si deve recare in aeroporto dal centro città o da altri luoghi può prenotare una corsa chiamando uno dei seguenti numeri telefonici:

Radio Taxi 010.5966

Radio Taxi Genova 010.89333

Prenotaxi 010.77277.

Le corse con Radio Taxi si possono prenotare anche anche con messaggio su Whatsapp o Telegram al numero +39 392.5966 123.

In alternativa al telefono si possono usare le app IT Taxi, Telepass Pay e inTaxi.

TARIFFE 2025 TAXI GENOVA – AEROPORTO

Il tragitto da e per l’aeroporto di Genova dal centro città prevede la tariffa fissa di 25 euro a corsa.

Oltre la 5^ persona la tariffa sale a 30 euro, sono inoltre previsti i supplementi festivo e notturno, entrambi del costo di 2 euro a persona. La tariffa fissa comprende tutti i bagagli e i pedaggi autostradali.

Altre tariffe:

Aeroporto – Terminal Traghetti / Crociere e viceversa: 25 euro a corsa.

Aeroporto – Stazione di Brignole e viceversa: 8 euro a persona per un minimo di 3 persone.

Aeroporto – Stazione di Piazza Principe e viceversa: 7 euro a persona per un minimo di 3 persone, oppure 6 euro a persona per un minimo di 4 persone.

Supplemento festivo o notturno Terminal Traghetti / Crociere: 2 euro a persona.

Supplemento festivo o notturno Brignole / Principe: 1 euro a persona.