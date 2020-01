Ztl Genova: mappa, orari e parcheggi

Alla scoperta delle Ztl di Genova: mappa, orari e parcheggi delle otto zone a traffico limitato istituite nel territorio del capoluogo ligure

Andiamo alla scoperta delle Ztl di Genova con mappa, orari, posizione dei parcheggi e altre informazioni utili a beneficio degli utenti. Create per tutelare le aree ad alto valore urbanistico del capoluogo ligure, le zone a traffico limitato di Genova sono attualmente otto e precisamente: Centro Storico, Boccadasse, Bolzaneto, Castelletto, Molo, Nervi, Rivarolo e Vernazzola. Le Ztl sono sempre in funzione (tranne Castelletto che è solo notturna), hanno regole abbastanza comuni e sono accessibili soltanto ai veicoli muniti di regolare permesso (in primis i residenti, ma anche altre categorie). Cliccate sulle mappe per visualizzarle in formato più grande.

ZTL GENOVA: CENTRO STORICO

La Ztl di Genova ‘Centro Storico’ ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco della giornata. Solo in occasione di particolari situazioni di traffico o per rilevanti ricorrenze di interesse della città, con motivato provvedimento può essere consentita limitazione diversa per taluni giorni ed orari. La Ztl Centro Storico è suddivisa in cinque settori e i controlli sono posti ai seguenti varchi: via del Campo, vico Giannini, piazza della Raibetta, via San Giorgio, via Ravasco, via di Porta Soprana, via Garibaldi, via Cairoli, via Lomellini, vico delle Camelie e mura delle Grazie.

Ulteriori informazioni: https://genovaparcheggi.com/ztl-centro-storico/

ZTL GENOVA: BOCCADASSE

La Ztl di Genova ‘Boccadasse’ ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco della giornata, salvo deroghe. Le strade che fanno parte di questa Ztl sono via Boccadasse (tratto da via Dodero a piazza Nettuno), piazza Nettuno, via Aurora, piazza E. Bassano, via N. Dodero, via della Casa. Hanno inoltre diritto di ottenere il permesso di accesso i residenti di via Boccadasse (tratto da via Caprera a via N. Dodero), via della Scalinata, via al Capo di Santa Chiara.

Ulteriori informazioni: https://genovaparcheggi.com/ztl-boccadasse/

ZTL GENOVA: BOLZANETO

La Ztl di Genova ‘Bolzaneto’, delimitata da via A. Oldoini, via R. Bonghi (tratto da via O. Doria a via N.S. Della Neve), via N.S. della Neve (tratto da via R. Bonghi a via Bolzaneto), via C. Stuparich (tratto da via T. Ponsella a via C. Reta), via F. Bettini (tratto da via N.S. della Neve a piazza R. Rissotto), via A. Gianuè e via G.A. Canzio, ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore.

Possono accedervi, sostando negli spazi a essi riservati, i veicoli merci il cui peso complessivo a pieno carico risulti inferiore a 3,5 tonnellate, dalle 6:30 alle 11:00 per il tempo necessario a svolgere operazioni di carico e scarico merci.

Ulteriori informazioni: https://genovaparcheggi.com/ztl-bolzaneto/

ZTL GENOVA: CASTELLETTO

La Ztl di Genova ‘Castelletto’ ha validità in tutti i giorni dell’anno dalle ore 21:00 alle ore 6:00. Si tratta pertanto di una zona a traffico limitato attiva soltanto nelle ore serali e notturne. L’area della Ztl è delimitata da spianata di Castelletto, via C. Crosa di Vergagni e via Gaetano Colombo. Hanno comunque diritto al tagliando Ztl anche i residenti di salita di S. Gerolamo civici dal 2 al 16, salita alla spianata di Castelletto civici dal 9 al 30, salita dell’Acquidotto civici dall’1 al 6, salita della Torretta civico 6, belvedere Montaldo civici dall’1 al 5.

Ulteriori informazioni: https://genovaparcheggi.com/ztl-castelletto/

ZTL GENOVA: MOLO

La Ztl di Genova ‘Molo’ ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore, salvo deroghe particolari. I confini della Ztl sono via del Molo e adiacente piazza San Marco, piazzetta Porta del Molo, mura del Molo, mura della Malapaga, prosecuzione del confine lungo una linea ideale che congiunge mura della Malapaga e piazza Cavour passando per le sezioni terminali di vico chiuso Gelsa e vico Lavatoi (entrambi compresi all’interno dell’area), Piazza Cavour (esclusa).

L’accesso alla Ztl Molo è consentito alle categorie di veicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 2,5 tonnellate e larghezza non superiore ai 2,10 metri.

Ulteriori informazioni: https://genovaparcheggi.com/ztl-molo/

ZTL GENOVA: NERVI

La Ztl di Genova ‘Nervi’ ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore, salvo deroghe per particolari situazioni di traffico o per rilevanti ricorrenze di interesse della città. È delimitata da via Gazzolo (tratto dal civico 14 rosso all’incrocio con via Caboto), via Caboto e Via Ganduccio (esclusa l’area del porticciolo in cui vige il divieto di transito), via Provana di Leyni (tratto compreso tra via Caboto e via Lega Navale). Nello specifico sono ricompresi nel tratto di strada di cui sopra i civici pari neri, dal 4 a fine numerazione; pari rossi, dal 4 a fine numerazione; dispari neri, dal 17 a fine numerazione; dispari rossi, dal 7C a fine numerazione.

Oltre alle persone dotate di regolare permesso, nella Ztl di Nervi possono accedere – al costo giornaliero di 11 euro, mensile di 20 euro, semestrale di 30 euro e annuale di 54 euro – gli affiliati a soggetti con sede nella Ztl (associazioni, cooperative, club, scuole) legati all’attività canoistica al fine del trasporto dei natanti; i soggetti affidatari dell’area demaniale marittima, in concessione al comune di Genova; i soggetti con necessità di accesso allo scalo pubblico per il trasporto della propria imbarcazione o natante.

Ulteriori informazioni: https://genovaparcheggi.com/ztl-nervi/

ZTL GENOVA: RIVAROLO

La Ztl di Genova ‘Rivarolo’ ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore, salvo deroghe. I confini sono via G. Rasori (tratto da via Jori a via Piccone), via Piccone (tratto da via Rasori a via Umberto Pace), via Umberto Pace, via T.M. Canepari (tratto da via Umberto Pace a via G. Jori), via G. Jori (tratto da via T.M. Canepari a via G. Rasori). Pur essendo interne a tale perimetro, rimangono escluse dalla Ztl Rivarolo via E. Dandolo e via Pongoli.

Possono accedere alla Ztl, sostando negli spazi a essi riservati, i veicoli merci il cui peso complessivo a pieno carico è inferiore a 3,5 tonnellate, alle 07:30 alle 11:30 per il tempo necessario a svolgere operazioni di carico e scarico merci.

Ulteriori informazioni: https://genovaparcheggi.com/ztl-rivarolo/

ZTL GENOVA: VERNAZZOLA

La Ztl di Genova ‘Vernazzola’ ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore, salvo deroghe. La Ztl è delimitata da via Argonauti, piazza Vernazzola, via Chighizola (nel tratto compreso tra via Argonauti e piazza Vernazzola), via Icaro, via Urania, vico chiuso Vernazzola e via Vernazzola.

I veicoli merci possono accedere all’interno dell’area sostando negli appositi settori per brevi operazioni di carico e scarico.

Ulteriori informazioni: https://genovaparcheggi.com/ztl-vernazzola/

ZTL GENOVA: PERMESSI E DEROGHE

L’accesso alle Ztl di Genova è consentito a numerose categorie tramite permessi e deroghe. Le principali le riportiamo più in basso, cliccate invece su questo link per accedere al file completo (formato.ods, aprire con Excel o simili) che contiene la descrizione di tutte le categorie che possono chiedere l’accesso alle varie Ztl, l’informativa con gli indirizzi a cui rivolgersi, gli eventuali costi e i moduli per la richiesta.

Residenti;

Dimoranti o alloggianti;

Possessori parcheggio privato;

Assistenza familiare;

Servizi di pubblico soccorso;

Forse dell’ordine;

Forze Armate;

Taxi e noleggio con conducente;

Veicoli del car sharing;

Invalidi permanenti e temporanei con contrassegno;

Medici visita domiciliare;

Esercenti professioni sanitarie;

Attività con sede all’interno della Ztl;

Clienti alberghi, autorimesse, autofficine.

Le auto elettriche possono accedere alle Ztl di Genova tutti i giorni, in qualsiasi orario e gratuitamente, con obbligo però di richiedere l’apposito contrassegno e di registrare la targa per le Ztl telecontrollate. Si precisa inoltre che la tipologia dei permessi rilasciati dal comune di Genova varia a seconda della classe di inquinamento dei veicoli. N.B. mappe, tranne Ztl Bolzaneto, tratte dal sito Accessibilità Centri Storici.

ZTL GENOVA: PARCHEGGI

All’interno della Ztl di Genova i parcheggi sono riservati (gratuitamente o a pagamento) soltanto alle vetture che hanno il permesso di accedervi. Tutte le altre vetture devono sostare al di fuori delle zone a traffico limitato, su strada oppure nei numerosi parcheggi, molti dei quali sono posti in aree limitrofe alle varie Ztl. Per esempio chi deve accedere pedonalmente alla Ztl Centro Storico può optare per i parcheggi di Piazza Carignano, via Carducci e Piccapietra. I parcheggi Area Porto Antico e Marina Porto Antico vanno invece bene sia per la Ztl Centro Storico che, soprattutto, per la Ztl Molo. Il secondo è quello più consigliato per l’accesso all’Acquario di Genova.