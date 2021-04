Traffico Genova in tempo reale: app e siti

Verificare il traffico di Genova in tempo reale: come farlo rapidamente e gratuitamente utilizzando app e siti con info istantanee

Il traffico di Genova è tra i più problematici d’Italia essendo il capoluogo ligure uno strategico e affollato crocevia di strade e di arterie, con 7 svincoli autostradali (Aeroporto, Bolzaneto, Genova Ovest, Genova Est, Nervi, Pegli e Pra’), senza considerare i Comuni dell’hinterland, e l’articolatissima rete viaria della città stretta tra il mare e la collina, caratterizzata dalle spesso congestionate Sopraelevata e Pedemontana (e comunque meno male che ci sono, perché se non ci fossero…). Gli automobilisti che transitano a Genova hanno dunque la necessità di controllare le condizioni del traffico in tempo reale, vediamo quali sono le app e i siti che permettono di farlo rapidamente.

APP PER CONTROLLARE IL TRAFFICO GENOVA IN TEMPO REALE

Inutile dire che l’app principe per controllare il traffico di Genova in tempo reale è Google Maps, che tutti o quasi hanno sul proprio telefonino. Maps permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori in corso. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico a Genova sono Waze, Info Traffico, ViaMichelin e My Way di Autostrade per l’Italia.

SITI PER CONTROLLARE IL TRAFFICO GENOVA IN TEMPO REALE

Se serve controllare in tempo reale il traffico di Genova da casa o dall’ufficio, prima di mettersi in viaggio, sono disponibili numerosi siti gratuiti, alcuni dei quali collegati alle app appena citate. Qualche nome? A parte Maps, anche ViaMichelin, Autostrade.it (per i soli tratti autostradali), Tutto Città, Distanze Chilometriche, Automap, Luce Verde e altri ancora. L’utilizzo è più o meno lo stesso per tutti: si può scegliere di visualizzare l’intera mappa della città per esaminare la zona che interessa, oppure digitare un determinato itinerario.

TRAFFICO DI GENOVA IN TEMPO REALE CON GENOVAALERT

Da non molto è attivo GenovaAlert, il nuovo canale Telegram del Comune di Genova, in collaborazione con Protezione Civile, Polizia Locale e AMT, con informazioni istantanee e gratuite su allerta meteo, variazioni mezzi pubblici e traffico in città. Per usufruire del servizio bisogna scaricare l’app Telegram (o collegarsi a Telegram Web), iscriversi al canale @GenovaAlert e attivare le notifiche per ricevere tutte le info sul traffico di Genova, e non solo sul traffico, in tempo reale.