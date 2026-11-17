Dallo scorso 15 novembre e fino al prossimo 15 aprile è in vigore l’obbligo di montare gomme invernali o di avere le catene a bordo quando si percorrono strade soggette a specifica ordinanza. Il termine non è però così rigido perché a seconda della posizione geografica e delle condizioni meteo l’obbligo può anche iniziare prima e terminare dopo. Chi viaggia è dunque tenuto a conoscere le strade (e le autostrade) che richiedono l’uso delle gomme termiche, o quantomeno all season, oppure di catene o calze da neve, fermo restando che la prescrizione è sempre indicata tramite segnaletica verticale. A beneficio dei nostri lettori pubblichiamo la lista completa delle strade statali con obbligo di pneumatici invernali (o di catene o le calze a bordo) in base alle ordinanze ANAS per l’inverno 2026 – 2027. Prossimamente elencheremo anche le autostrade.

STRADE STATALI GESTITE DALL’ANAS

L’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) ha in concessione la gestione della rete stradale nazionale. In particolare la società gestisce e controlla una rete di 32.773 km di strade statali, autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta, compresi svincoli e complanari, divise in compartimenti regionali di competenza. Le statali di competenza dell’ANAS hanno una lunghezza di 26.013 km, a cui si aggiungono 267 km di strade in corso di classifica o declassifica. Da notare che la gestione e la proprietà delle strade statali, e relative pertinenze, della regione Trentino Alto Adige sono totalmente a carico delle province autonome territorialmente competenti.

STRADE CON OBBLIGO PNEUMATICI INVERNALI O CATENE A BORDO: LE ORDINANZE ANAS 2026 – 2027

Abruzzo: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Basilicata: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: sui tratti delle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade (in aggiornamento).

Calabria: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali e su alcune tratte dell’autostrada A2 Salerno – Reggio Calabria.

Quando: dal 15 novembre 20265 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade (in aggiornamento).

Campania: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su alcune tratte di strade statali e raccordi autostradali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o ghiaccio.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade (in aggiornamento).

Emilia Romagna: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 (sul tratto appenninico della SS 3 bis Tiberina l’obbligo è in vigore dal 1° novembre al 30 aprile tra gli svincoli di Canili e Sarsina Nord).

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Friuli Venezia Giulia: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su alcuni tratti delle strade statali del maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Lazio: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Liguria: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade (in aggiornamento).

Lombardia: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade (in aggiornamento).

Marche: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Scarica l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Molise: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Piemonte: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: sui tratti delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Puglia: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade (in aggiornamento).

Sardegna: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: sulla SS 131 ‘Carlo Felice’ Cagliari – Porto Torres tra il km 137+900 e il km 179+500 e sulla SS 389 var Nuoro – Lanusei tra il km 0+360 e il km 51+000.

Quando: dal 1° dicembre 2026 al 15 marzo 2027 (SS 131) e dal 15 novembre 2026 al 15 marzo 2027 (SS 389 var).

Sicilia: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: sulle autostrade e sulla viabilità ordinaria in gestione ANAS normalmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 marzo 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade (in aggiornamento).

Toscana: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Umbria: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: su tutte le strade statali e raccordi autostradali.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Valle d’Aosta: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: sui tratti delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quando: dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Veneto: strade con obbligo pneumatici invernali

Dove: sui tratti delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quando: dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Leggi l’ordinanza con la lista di tutte le strade.

Come già anticipato, la gestione delle strade statali in Trentino Alto Adige è delle province di riferimento (Trento e Bolzano). In entrambi i casi l’obbligo vige dal 15 novembre al successivo 15 aprile e riguarda tutte le strade statali o provinciali esterne ai centri abitati.