Suzuki Vitara 1.4T 2023 nel test dell’alce: attenti al sovrasterzo

Nel test dell’alce, la Suzuki Vitara 1.4T MildHybrid 2023 è uno di quei SUV 4×4 che trasmette molta sicurezza. L’intervento non troppo invasivo dei sistemi di assistenza alla guida in una sterzata improvvisa però mostra una reazione inusuale nelle auto sottoposte al test di evitamento ostacolo. Il video del test Suzuki Vitara 2023 realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada, mostra a quale velocità aumenta il rischio di perdere il controllo dell’auto.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Suzuki Vitara 2023 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante (circa 70 km/h). In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco com’è andata la prova Suzuki Vitara 2023 nel video qui sotto.

TEST ALCE SUZUKI VITARA 2023

Il test Suzuki Vitara 2023 è stato effettuato sulla versione 1.4T benzina MildHybrid con trazione 4×4 e pneumatici Continental EcoContact5 misura 215/55 R17. A differenza di molti altri SUV, ad esempio la BMW X1 nello stesso test, la Suzuki Vitara mostra un comportamento sovrasterzante nell’evitare l’ostacolo (l’auto percorre una traiettoria curva più stretta di quella impostata con il volante). Da un lato facilità il rientro nella corsia di partenza, ma dall’altro potrebbe prendere alla sprovvista un conducente che non si aspetta questa reazione. La velocità a cui la Suzuki Vitara 2023 supera il test è 75 km/h, molto buona e secondo il magazine spagnolo, se si esagera troppo interviene comunque l’ESC per contrastare la tendenza al sovrasterzo.

TEST SUZUKI VITARA 1.4T 2023 NELLO SLALOM TRA I CONI

La trazione 4×4 della Suzuki Vitara 2023 facilita le partenze da fermo, infatti lo scatto alla prova dello slalom è molto buono. “Cambia appoggio molto velocemente quasi come un’auto con connotazioni sportive. Va dove vuole il conducente e fa sentire sicuri al volante”, afferma il magazine. Il tempo totale per completare la prova è appena 24 secondi, in linea con altri modelli di auto sportive più prestazioni.