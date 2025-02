Strisce bianche: Milano vuole azzerare la sosta gratuita

In futuro a Milano non ci saranno più le strisce bianche che identificano la sosta gratuita in città. L’intenzione del Comune è infatti quella di azzerare gradualmente i parcheggi liberi, rendendo la sosta su strada completamente a pagamento o riservata ai residenti e alle altre categorie autorizzate. L’intento è migliorare i problemi legati all’esubero di autovetture lasciate in strada e garantirne la rotazione.

SOSTA A MILANO SU STRADA: COM’È ORGANIZZATA

A Milano gli spazi di sosta su strada soggetti a regolamentazione sono facilmente riconoscibili perché contrassegnati da strisce colorate:

Strisce bianche : indicano i parcheggi liberi e gratuiti;

: indicano i parcheggi liberi e gratuiti; Strisce gialle: riservati ai residenti e ad altri aventi diritto che espongono il contrassegno rilasciato dall’amministrazione comunale, oppure per le operazioni di carico e scarico;

Strisce blu: riservati per la sosta a rotazione soggetta a pagamento di tariffa oraria, in base all’ambito di sosta di appartenenza. Ogni ambito ha tariffe, orari e durate diverse, riportati dalla segnaletica verticale posta in corrispondenza degli stalli.

In totale i parcheggi d’auto a Milano sono circa 300 mila, di cui soltanto 180 mila sono regolamentati. Nello specifico: il 37,2% sono a pagamento (strisce blu), il 18,2% sono riservati ai soli residenti (strisce gialle), l’1,9% è riservato ai disabili, l’1,5% al carico-scarico delle merci e il 2% ai mezzi autorizzati. Dal conteggio rimangono esclusi poco più di 100 mila parcheggi che, a oggi, sono posti liberi e gratuiti (strisce bianche).

IL PROGETTO DEL COMUNE DI MILANO PER LE STRISCE BIANCHE IN CITTÀ

Adesso, però, il Comune di Milano vuole eliminare le strisce bianche e azzerare, gradualmente, la sosta libera in città. Questo è quanto è emerso dall’ultimo Consiglio del Municipio 8, in occasione del quale l’assessora alla Mobilità, Arianna Censi, ha spiegato che “tutti gli ambiti della città saranno segnati da strisce blu o gialle a seconda delle esigenze“, ma che, “in ogni caso, i residenti potranno sempre parcheggiare richiedendo, come oggi, l’apposito contrassegno“.

STRISCE BIANCHE A MILANO: SARANNO AZZERATE PER GARANTIRE PIÙ POSTI AI RESIDENTI

In certe zone, in particolare quelle toccate dalla nuova linea della metropolitana M4, i lavori per eliminare le strisce bianche a Milano sono già iniziati. Nei quartieri di Lorenteggio e a San Cristoforo, ad esempio, le strisce bianche stanno diventando blu, così come parte dei parcheggi abusivi, che a Milano sono tantissimi. Oltre ad assorbire questi ultimi, il Comune vuole garantire che i residenti possano parcheggiare vicino a casa. In più, punta a evitare che i parcheggi in strada vengano occupati troppo a lungo, come già avviene ora nell’Area C, dove non si può parcheggiare per oltre due ore consecutive.