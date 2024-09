Metro M4 Milano: apertura completa, ecco la data

È stata finalmente annunciata la data dell’apertura completa della linea metropolitana M4 di Milano, che per il momento vede attive solamente 8 fermate da Linate a San Babila. Tra meno di un mese, infatti, saranno inaugurate le restanti fermate per un totale di 21 stazioni fino all’altro capolinea di San Cristoforo, in zona Navigli. La giornata dell’inaugurazione sarà allietata da eventi e spettacoli nei quartieri, nei mezzanini della nuova linea, nei cinema e nei teatri dislocati lungo il percorso della M4.

M4 MILANO: FERMATE E MAPPA DELLA METRO BLU

La metro M4, contrassegnata dal colore blu, collega il centro storico di Milano con la zona est (quartiere Forlanini e aeroporto di Linate) della città e con la zona sud-ovest (quartiere Lorenteggio e stazione FS San Cristoforo) attraversando la Cerchia dei Navigli, per un totale di 15 km di estensione e 21 stazioni. Precisamente: Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore, San Babila, Sforza-Policlinico, S. Sofia, Vetra, De Amicis, S. Ambrogio, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo FS.

La metropolitana M4 prevede 6 punti di interscambio con altre linee metropolitane (ad eccezione della metro M5), del Passante Ferroviario e delle Ferrovie dello Stato. Una volta completata, la metro M4 di Milano sarà lunga circa 15 km (portando il totale delle linee metropolitane milanesi a 118 km) con una flotta composta da 47 treni senza conducente.

Attualmente le 8 stazioni effettivamente in servizio della metro M4 di Milano sono Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila. Proprio a San Babila c’è l’interscambio con la fermata della metro M1, mentre la fermata di Stazione Forlanini è connessa con l’omonima stazione FS e quella di Dateo con l’omonima stazione del Passante ferroviario. A ottobre 2024 saranno aperte al pubblico le restanti fermate di Sforza-Policlinico (interscambio con M3 Missori), S. Sofia, Vetra, De Amicis, S. Ambrogio (interscambio con M2), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo FS (interscambio con stazione FS e Passante ferroviario).

Clicca qui per visualizzare il dettaglio della mappa con tutte le fermate.

METRO M4 MILANO: ORARI E COSTI

La linea metropolitana M4 è in servizio tutti i giorni fino a tarda sera con ultima partenza da Linate alle 00:20 e ultima partenza da San Babila (poi da San Cristoforo FS, quando sarà aperta) alle 00:40. Gli orari sono stati definiti per coprire tutti i voli serali in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Linate. Di notte M4 è chiusa e le corse sono sostituite dai bus notturni NM4 in servizio sull’intero tragitto tra Linate e San Babila (poi San Cristoforo FS).

Il biglietto singolo della M4 costa 2,20 euro ed è valido 90 minuti dalla prima convalida. Significa che nel periodo di validità si possono fare più viaggi in metro e su tutti gli altri mezzi pubblici di Milano. Il biglietto giornaliero costa 7,60 euro e vale 24 ore dalla prima convalida, il biglietto 3 giorni costa 15,50 euro e il carnet 10 corse costa 19,50 euro. Ricordiamo che le ragazze e i ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis sui mezzi pubblici di Milano.

M4 MILANO: LA DATA DELL’APERTURA COMPLETA

L’apertura completa della linea M4 di Milano avverrà sabato 12 ottobre 2024. Come preannunciato, sarà una giornata di festa per la città con musica, eventi e spettacoli nei quartieri, nei mezzanini della nuova linea, nei cinema e nei teatri dislocati lungo il percorso della metropolitana blu.

In particolare, negli spazi di superficie presso le fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri saranno organizzati giochi ed eventi, tra cui attività sportive a cura delle associazioni dilettantistiche di zona, giochi cooperativi, laboratori creativi e molto altro.

Nel pomeriggio del 12 ottobre sarà la volta di artisti e band di diversi generi musicali, che daranno vita a oltre 40 esibizioni dal vivo nel corso nei mezzanini delle stazioni da San Babila a San Cristoforo.

La giornata si concluderà con una serata dedicata allo spettacolo dal vivo aperta alla città: 14 tra teatri, cinema e spazi culturali che hanno sede in prossimità del nuovo tratto della linea M4, offriranno ai cittadini e alle cittadine spettacoli con ingresso gratuito. Per partecipare agli spettacoli basta prenotarsi sull’apposita pagina.

APERTURA COMPLETA M4 MILANO: RIASSETTO DELLE LINEE DI SUPERFICIE

Per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova linea M4 e offrire al maggior numero di persone la possibilità di raggiungere facilmente la metropolitana, il Comune di Milano ha programmato e studiato un riassetto delle linee di superficie che verrà realizzato in due fasi.

La prima fase, in concomitanza con l’apertura della M4 il 12 ottobre, riguarderà il prolungamento della linea 95 dall’attuale capolinea alla Barona, fino a via Martinelli di fronte al capolinea della M4, collegando così i quartieri a sud Milano anche con la nuova metropolitana. La linea 64 sarà limitata alla tratta urbana Bonola M1-Molinetto di Lorenteggio, mentre la tratta extraurbana sarà sostituita e potenziata dall’introduzione di una linea nuova, la 326.

Per quanto riguarda le linee extraurbane, la linea 324 riprenderà il percorso Milano-Corsico in viale Resistenza (transitando dal Cimitero) che sarà prolungato fino a piazza Europa, sempre a Corsico. A Milano avrà il capolinea a Romolo M2, insieme alla 325. Il servizio si svolgerà anche in fascia di morbida dal lunedì al sabato e in tutti i giorni della settimana. La linea 325 sarà prolungata da Corsico (viale Resistenza) a Buccinasco (via Lario) con una revisione delle frequenze e l’inserimento di bus da 18 metri, con il capolinea nel capoluogo a Romolo M2. Come detto, verrà introdotta una nuova linea, la 326, che riprende e amplia il percorso suburbano della linea 64, connettendo Corsico (via Copernico e il quartiere Lavagna) e Cesano Boscone (via Grandi) con la M4, facendo capolinea in piazza Tirana. La stessa linea, a Molinetto, interscambia con il tram 14 e i bus 50 e 64.

Infine, la linea 351 si fermerà in piazzale Negrelli, dato che Buccinasco sarà collegata a Romolo con la linea 325. La 351 avrà anche un miglioramento del livello di servizio nella morbida feriale e nei festivi per un interscambio con la M4 e il tram 2.

La seconda fase, invece, partirà nei prossimi mesi, dopo la chiusura completi dei cantieri in superficie vicino alle fermate della linea Blu. Le variazioni riguardano in particolare il servizio sulla cerchia dei Navigli e sull’asse di via Foppa, con l’inversione delle linee 50 e 58, effettuato per consentire a chi proviene dall’area di Baggio di raggiungere la nuova metropolitana, e con una nuova linea circolare sulla Cerchia dei Navigli senza perdita di fermate. Nel dettaglio, la linea 50 riprenderà il percorso della linea 58 nella tratta tra largo Brasilia e piazzale Cadorna, e farà capolinea come ora in piazza Cairoli; la linea 58 coprirà il servizio su via Lorenteggio e via Foppa con capolinea in viale Papiniano (piazza Aquileia) consentendo la coincidenza con la nuova 50.

La linea 84 sarà unita alla 94, coprendo il percorso da Corvetto a Porta Volta e la linea 85 sarà arretrata a Cadorna. Entrambi i tratti non più effettuati da queste due linee saranno sostituiti dalla nuova linea circolare, la 96-97, che percorrerà la Cerchia dei Navigli.