Strade chiuse a Napoli per la festa Scudetto: elenco delle vie

Il Napoli si appresta a festeggiare il quarto Scudetto della sua storia con una sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo, in programma nel pomeriggio di lunedì 26 maggio 2025, che prevede il passaggio di due bus scoperti su cui viaggerà la squadra. Ovviamente l’intero percorso dei bus sarà delimitato da transenne anti-ribaltamento, con conseguente chiusura di strade, deviazione di mezzi pubblici e applicazione di divieti di sosta temporanei. A beneficio dei residenti ma anche della gente di passaggio, scopriamo nel dettaglio il Piano Mobilità messo in atto dal Comune di Napoli con l’elenco delle strade chiuse e altre informazioni utili.

FESTA SCUDETTO DEL NAPOLI: IL PERCORSO DELLA SFILATA

La sfilata dei calciatori del Napoli sui bus scoperti si terrà a partire dalle ore 15:00 del 26 maggio sul lungomare Caracciolo, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Sannazaro e piazza Vittoria. Per l’occasione l’intero percorso dei bus scoperti (circa 2,5 km) sarà delimitato mediante l’utilizzo di transenne anti-ribaltamento, inoltre l’intera area dell’evento (racchiusa a nord da via Giordano Bruno e via Riviera di Chiaia, a ovest da piazza Sannazaro e a est da piazza della Vittoria) verrà perimetrata e contingentata con accessi presidiati in viale Gramsci (lato piazza Sannazaro), piazza della Repubblica, Villa Comunale e piazza della Vittoria.

Nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo, precisamente a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza S. Pasquale e via Partenope (all’altezza dell’ex Università), verranno allestiti quattro maxischermi per consentire, anche a coloro che non riusciranno ad accedere all’interno dell’area contingentata, di assistere alla sfilata.

ELENCO STRADE CHIUSE A NAPOLI IL 26 MAGGIO 2025 PER LA FESTA SCUDETTO

Alla luce dei provvedimenti elencati nel paragrafo precedente, il Comune ha disposto la chiusura di diverse strade in determinate fasce orarie. Ecco l’elenco delle strade chiuse a Napoli per i festeggiamenti dello Scudetto:

dalle ore 6:00, fino e a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito veicolare nella Galleria Laziale ;

; sempre dalle ore 6:00, e fino a cessate esigenze, vige anche il divieto di transito su via Francesco Caracciolo , nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria , nella corsia di marcia con direzione piazza Vittoria.

, nel tratto compreso , nella corsia di marcia con direzione piazza Vittoria. dalle ore 9:00, fino e a cessate esigenze, divieto di transito veicolare (eccetto i veicoli delle Forze dell’ordine, disoccorso, i veicoli diretti al Consolato USA e i veicoli impegnati nel vertice NATO) in:

a) via Posillipo, da piazza San Luigi a largo Sermoneta;

b) rampe Sant’Antonio;

c) largo Sermoneta;

d) via Mergellina;

e) via Francesco Caracciolo;

f) via Partenope;

g) via Nazario Sauro;

h) via Ammiraglio Ferdinando Acton;

i) galleria Vittoria;

j) via Giorgio Arcoleo;

k) piazza Vittoria;

l) via Giosuè Carducci;

m) via Riviera di Chiaia;

n) via Piedigrotta;

o) piazza Sannazaro;

p) viale Antonio Gramsci;

q) viale Anton Dohrn.

a) via Francesco Caracciolo e relative traverse;

b) via Chiatamone, dall’intersezione con via Ugo Foscolo all’intersezione con via Giorgio Arcoleo;

c) via Domenico Morelli;

d) via Vannella Gaetani;

e) via Nicolò Tommaseo;

f) vico Satriano;

g) vico Ischitella;

h) via Riviera di Chiaia;

i) piazza San Pasquale;

j) via Giosuè Carducci, dall’intersezione con piazza San Pasquale all’intersezione con via Vincenzo Cuoco;

k) via San Pasquale, dall’intersezione con via Vincenzo Cuoco all’intersezione con piazza San Pasquale;

l) via Mergellina;

m) largo Sermoneta;

n) piazza della Repubblica;

o) piazza Vittoria;

p) piazza Sannazaro;

q) viale Antonio Gramsci;

r) via Giorgio Arcoleo;

s) via Ugo Foscolo;

t) via Giambattista Pergolesi;

u) via Ferdinando Galiani;

v) via Tommaso Campanella;

w) via Partenope.

a) piazza Vittoria;

b) piazza San Pasquale;

c) via Alessandro Dumas Padre;

d) tutte strade e piazze interessate dal percorso dell’evento.

MEZZI PUBBLICI DEVIATI E METROPOLITANE CHIUSE PER LA FESTA SCUDETTO DEL NAPOLI

Anche il servizio di ANM, la società che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, subirà delle modifiche nella giornata del 26/5.

Metro 6 : effettuerà servizio ordinario con ultime corse alle ore 14:44 da Mostra e 14:50 da Municipio.

: effettuerà servizio ordinario con ultime corse alle ore 14:44 da Mostra e 14:50 da Municipio. Funicolare Mergellina : su disposizione della Prefettura, il servizio sarà sospeso dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze.

: su disposizione della Prefettura, il servizio sarà sospeso dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze. Linea bus 112 : dalle ore 6:00, proveniente da via Consalvo, prosegue per viale Augusto, via Doria, via Leopardi, via Arlotta, via Bixio, via Consalvo e proprio percorso.

: dalle ore 6:00, proveniente da via Consalvo, prosegue per viale Augusto, via Doria, via Leopardi, via Arlotta, via Bixio, via Consalvo e proprio percorso. Linea 128 : dalle ore 9:00 limita e staziona a piazza Amedeo.

: dalle ore 9:00 limita e staziona a piazza Amedeo. Linee 140 e C21 : sospese dalle ore 9:00 a fino cessate esigenze.

: sospese dalle ore 9:00 a fino cessate esigenze. Linea 151 : dalle ore 6:00 alle ore 9:00 limita il percorso a piazza Sannazaro. Dalle ore 9:00 la linea è sospesa fino a cessate esigenze.

: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 limita il percorso a piazza Sannazaro. Dalle ore 9:00 la linea è sospesa fino a cessate esigenze. Linea 154 : sospesa per l’intera giornata.

: sospesa per l’intera giornata. Linea R7 : dalle ore 6:00 limita a via delle Legioni e proprio percorso di esercizio per Bagnoli.

: dalle ore 6:00 limita a via delle Legioni e proprio percorso di esercizio per Bagnoli. Linea C16: limita e staziona alla stazione Mergellina di Metro Linea 2.

Restano invece invariati il servizio no stop della metro 1, delle funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e dei parcheggi di interscambio Frullone, Aulisio, Centro Direzionale, Grimaldi, Brin, Colli Aminei, Dell’Erba, Chiaiano, Scampia, Pianura e Bagnoli.

Infine dalle ore 16:00, fino a cessate esigenze, resterà chiusa la stazione della metro 2 di piazza Amedeo (gestita da Trenitalia).