Mezzi pubblici Napoli: come fare l’abbonamento

Prima di spiegare come fare l’abbonamento ai mezzi pubblici di Napoli occorre precisare che nel capoluogo campano, giusto per ‘facilitare’ le cose, i trasporti pubblici sono gestiti da tre aziende distinte: ANM, l’azienda municipale per il trasporto pubblico; EAV, azienda campana che copre i trasporti interni e, soprattutto, esterni alla città di Napoli; e Trenitalia, azienda nazionale che copre i trasporti interni ed esterni al Comune di Napoli su linea ferroviaria. Di conseguenza ci sono due tipologie di biglietti e abbonamenti: quelli ‘aziendali‘, ossia validi per una sola delle tre aziende, e quelli TIC (Ticket Integrato Campania) o ‘integrati‘, validi per tutte e tre le aziende.

COME FUNZIONANO I MEZZI PUBBLICI A NAPOLI

Nello specifico, ANM (Azienda Napoletana Mobilità) gestisce la rete di trasporti urbani più ampia del territorio napoletano. Sono sotto la sua gestione la Metropolitana Linea 1, la nuova Metropolitana Linea 6, le linee tramviarie (tram) e gli autobus urbani, le funicolari e Alibus, il servizio che collega il centro città all’aeroporto di Capodichino.

EAV (Ente Autonomo Volturno) gestisce invece la rete di trasporti urbani ed extra urbani su ferro più ampia e radicata nel vesuviano. Sono sotto la sua gestione la Circumvesuviana, la Circumflegrea e la Cumana.

Infine Trenitalia gestisce il passante ferroviario Napoli San Giovanni Barra – Pozzuoli su cui corre la Linea 2 della metropolitana.

MEZZI PUBBLICI NAPOLI: TIPI DI ABBONAMENTO E PREZZI

Di seguito riportiamo le tipologie di abbonamenti per viaggiare sui mezzi pubblici di Napoli con i relativi prezzi. A scelta, in base alle proprie necessità, si può optare per un abbonamento aziendale (valido solo sulle linee ANM, solo sulle linee EAV o solo sulle linee Trenitalia) oppure per un abbonamento integrato, valido su tutte le linee.

Abbonamento sette giorni: valido per un numero illimitato di spostamenti fino alle ore 24:00 del sesto giorno successivo la data di prima convalida.

Prezzo aziendale Urbano: 13,50 €

Prezzo integrato Urbano: 16,20 €.

Abbonamento mensile: valido per un numero illimitato di spostamenti fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese di convalida.

Prezzo aziendale Urbano: 35,00 €

Prezzo aziendale Extraurbano NA1: 37,50 €

Prezzo aziendale Extraurbano NA2: 46,00 €

Prezzo aziendale Extraurbano AC1: 30,00 €

Prezzo integrato Urbano: 42,00 €

Prezzo integrato Extraurbano NA1: 50,00 €

Prezzo integrato Extraurbano NA2: 57,50 €

Prezzo integrato Extraurbano AC1: 40,00 €.

Abbonamento annuale: valido per un numero illimitato di spostamenti, per 12 mesi solari consecutivi a partire dal primo giorno del mese di validità fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese di validità.

Prezzo aziendale Urbano: 235,20 €

Prezzo aziendale Extraurbano NA1: 262,50 €

Prezzo aziendale Extraurbano NA2: 368,00 €

Prezzo aziendale Extraurbano AC1: 210,00 €

Prezzo integrato Urbano: 294,00 €

Prezzo integrato Extraurbano NA1: 350,00 €

Prezzo integrato Extraurbano NA2: 460,00 €

Prezzo integrato Extraurbano AC1: 280,00 €.

I residenti in Campania possono richiedere un abbonamento annuale agevolato, integrato o aziendale, beneficiando di uno sconto dal 10% o al 35% in base ai requisiti di età (over 65), status (studenti, dottorandi, forze dell’ordine), reddito ISEE e percentuale di invalidità previsti. Scarica lo schema tariffario per conoscere tutti i prezzi.

COME FARE L’ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI DI NAPOLI

Per acquistare gli abbonamenti aziendali e integrati bisogna rivolgersi ai punti vendita autorizzati dal Consorzio Unico Campania. Prima, però, occorre dotarsi della Smart Card su cui sarà caricato l’abbonamento.

La richiesta della Smart Card può essere effettuata online, registrandosi al portale di vendita regionale SVR, inserendo tutti i dati necessari e allegando una fotografia formato tessera (formato jpeg, massimo 300 kb) e una copia del documento di identità (formato PDF, massimo 2 mb). La richiesta va fatta entro il giorno 20 di ogni mese per ritirare la card presso il punto vendita prescelto a partire dal terzultimo giorno lavorativo del mese di richiesta. Nella fase di registrazione non viene richiesto alcun pagamento: quest’ultimo avverrà al momento del ritiro presso la rivendita selezionata. Il costo della Smart Card è di 5,00 euro.

In alternativa alla procedura online, la Smart Card può essere richiesta anche presso i punti vendita fisici e sempre entro il 20 di ogni mese.

Una volta ottenuta la Smart Card si può finalmente fare l’abbonamento ai mezzi pubblici di Napoli: o recandosi in uno dei punti vendita abilitati, oppure presso le emettitrici di nuova generazione installate. È possibile acquistare l’abbonamento dal giorno 20 del mese precedente l’inizio validità, fino al giorno 10 del mese di validità. Per esempio l’abbonamento valido dal 1° gennaio è acquistabile dal 20 dicembre al 10 gennaio.

Attraverso il portale di vendita regionale si può anche acquistare l’abbonamento online, tuttavia dopo l’acquisto è comunque necessario recarsi presso uno dei punti vendita o presso una delle emettitrici di nuova generazione per ‘abilitare’ la card all’utilizzo, materializzando il contratto sulla Smart Card.

In caso smarrimento, furto o danneggiamento della Smart Card si può fare richiesta di duplicato al costo di 10,00 euro, direttamente online oppure presso gli infopoint abilitati.

Clicca qui per ulteriori informazioni su come fare l’abbonamento ai mezzi pubblici di Napoli.