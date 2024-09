Stellantis, sindacati verso lo sciopero generale: “Situazione critica”

La situazione degli stabilimenti Stellantis in Italia, tra cassa integrazione e chiusure prolungate, diventa sempre più preoccupante e per i sindacati è giunto il momento di una grande mobilitazione unitaria a livello nazionale: Fiom-Cigl, Fim-Cisl e Uilm presenteranno domani, martedì 24 settembre, una forte iniziativa che probabilmente sfocerà in uno sciopero generale a difesa del settore automotive. Insomma, il temuto ‘autunno caldo’, che fa tanto anni ’70 e ’80, sta per concretizzarsi.

PRODUZIONE AUTO A PICCO NEL 2024

Del resto i numeri sono chiari: nel primo semestre del 2024 il calo della produzione negli stabilimenti italiani di Stellantis è stato del 26%, con un impatto enorme in termini di cassa integrazione in tutti gli impianti. Alla fine dell’anno il calo dovrebbe attestarsi intorno ai 500 mila veicoli. Servono dunque investimenti e nuovi modelli, spiega la Fim-Cisl, ma senza nuovi ammortizzatori sociali per molti stabilimenti di Stellantis e dell’indotto, il rischio di licenziamenti potrebbe investire circa 25 mila lavoratori. Senza contare che la recente decisione del gruppo franco-italiani e di ACC di sospendere l’investimento nella Gigafactory di Termoli aggiunge ulteriori preoccupazioni rispetto al futuro.

FIM-CISL: “STELLANTIS MANTENGA GLI IMPEGNI”

Per questo, continua il comunicato di Fim-Cisl, diventa indispensabile rendere vincolanti gli impegni già assunti da Stellantis sui nuovi modelli e le piattaforme medium e large (i 5 modelli di Melfi, la Panda a Pomigliano, i tre modelli a Cassino, la 500 ibrida), e richiedere che venga assegnata in Italia anche la piattaforma small e i relativi altri modelli: “È necessaria una nuova strategia sui marchi a partire da Maserati e diventa necessario verificare la coerenza delle scelte e degli investimenti, con l’impegno alla crescita dei volumi e al mantenimento di tutti i siti produttivi, oltre a precisare un impegno forte per l’indotto italiano“.

FIOM-CGIL: “SITUAZIONE CRITICA, CRISI VW RISCHIA DI TRAVOLGERE L’INTERO SETTORE”

Sulla stessa linea anche la Fiom-Cgil che parla di “situazione critica“, e che senza una netta inversione di direzione “rischia di essere complessivamente compromessa la prospettiva industriale e occupazionale“. I sindacati italiani guardano con preoccupazione anche a quanto sta accadendo al Gruppo Volkswagen, le cui conseguenze “rischiano di produrre un autentico terremoto per tutta l’industria dell’automotive nel continente, mentre in Usa e Cina difendono l’industria con fortissimi investimenti“. Nel mirino pure la strategia di riduzione del numero di dipendenti attraverso gli incentivi all’esodo, poco meno di 4.000 fino alla primavera scorsa, con il contestuale blocco delle nuove assunzioni.