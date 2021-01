Spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio: ipotesi su provvedimenti in arrivo

Limitazioni e divieto di spostamenti tra regioni dal 7 al 15 gennaio: ecco su quali restrizioni sta decidendo il Governo

Gli spostamenti tra regioni e comuni fino al 15 gennaio 2021 sono al vaglio del Governo che sta imbastendo nuove restrizioni per i weekend dopo l’Epifania. I possibili provvedimenti sugli spostamenti tra comuni e regioni arriveranno proprio con la partenza dei saldi in Italia. Ecco le ipotesi più credibili sulle limitazioni nei weekend 8-10 e 15-17 gennaio e nuove condizioni per le zone arancioni e rosse.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI E LIMITAZIONI FINO AL 15 GENNAIO: IPOTESI 1

La prima ipotesi sulle limitazioni agli spostamenti dal 7 gennaio prevede un prolungamento delle misure in vigore e introdotte con il DPCM 3 dicembre 2020 e il Decreto Natale. Il nuovo provvedimento farebbe da cuscinetto tra la scadenza del Decreto Natale (6 gennaio 2021) e la scadenza del DPCM (15 gennaio 2021). Le limitazioni dal 7 al 15 gennaio secondo questa ipotesi prevedono che ci siano zone arancioni nei giorni feriali e zone rosse nei weekend a prescindere dalla situazione regionale. Resta il divieto di spostamento tra regioni se non per motivi di necessità e ospitare più di due persone a casa. Si potrà vedere quali sono le restrizioni anche su Covidzone. Secondo quanto dichiarato dal Ministro della Salute Speranza, sarebbe questa la strada più concreta su cui convergono Governo e CTS.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI E LIMITAZIONI FINO AL 15 GENNAIO: IPOTESI 2

La seconda ipotesi per le limitazioni agli spostamenti tra comuni e regioni dal 7 gennaio 2021 è meno restrittiva. Si tratterebbe di tornare in zona gialla dal 7 gennaio 2021 e introdurre misure più stringenti in funzione del monitoraggio dei contagi:

– 7 e 8 gennaio 2021 zona gialla in tutte le regioni;

– 9 e 10 gennaio 2021 zona arancione in tutte le regioni e chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo ma asporto consentito;

– Da 11 gennaio stabilire zone differenziate nelle regioni in funzione dell’andamento dei contagi;

– Divieto di spostamento tra regioni (eccetto necessità) dal 7 al 15 gennaio 2021;

– Divieto di ospitare più di due persone a casa inclusi minori di 14 anni dal 7 al 15 gennaio 2021.

SPOSTAMENTI DAL 7 GENNAIO: NUOVI LIMITI RT ZONE ARANCIONI E ROSSE

Oltre alle limitazioni dal 7 gennaio 2021 dovrebbe essere previsto in un’ordinanza del ministro Speranza anche un abbassamento dell’indice Rt che fa scattare le zone arancioni e rosse. L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici dei contagi diventerebbe:

– da 1,25 a 1 per Rt zona arancione;

– da 1,5 a 1,25 per Rt zona rossa.