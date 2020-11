Spostamenti a Natale tra regioni: quali regole nel nuovo DPCM?

Si parla ormai quasi soltanto delle regole sugli spostamenti a Natale tra regioni e comuni diversi: ecco le ipotesi allo studio in vista del nuovo DPCM

Sembra che il tema degli spostamenti a Natale tra regioni, province e comuni diversi sia diventata la principale fonte di discussione degli italiani (ma all’estero non è poi così diverso). In effetti il Governo deve affrontare la patata bollente delle festività di fine anno in piena seconda ondata del Coronavirus, tra la tentazione di concedere qualche libertà in più e la necessità di tenere a bada la diffusione del contagio. Al momento nulla è deciso visto che l’attuale DPCM che ha suddiviso l’Italia in tre diverse zone a seconda della curva epidemiologica, sarà valido fino al prossimo 3 dicembre. Poi bisognerà prendere una decisione sul Natale che, possiamo già scommetterci, scontenterà più o meno tutti, qualunque essa sia.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI E COMUNI: LE REGOLE DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Attualmente (e, ribadiamo, la situazione resterà tale fino al 3 dicembre) le regole sugli spostamenti sono queste:

– Nelle regioni in zona rossa non è permesso alcun spostamento, neppure all’interno del proprio Comune, se non per comprovate esigenze lavorative o di studio, situazioni di necessità, motivi di salute, oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. È comunque consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza abituale.

– Nelle regioni in zona arancione sono liberamente consentiti solo gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Altrimenti valgono le stesse restrizioni e le medesime eccezioni delle zone rosse.

– Nelle regioni in zona gialla è invece permessa piena libertà di circolazione sia all’interno della propria regione che verso un’altra regione in zona gialla, anche se ciò comporta dover transitare in regioni arancioni o rosse (solo transito no sosta).

Resta inteso che in tutta Italia è vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, con le medesime eccezioni descritte prima. Ogni spostamento che deroga alle limitazioni del DPCM dev’essere motivato compilando il modulo dell’autocertificazione.

SPOSTAMENTI A NATALE TRA REGIONI E COMUNI: COSA FARÀ IL GOVERNO?

Bene, queste sono le regole attuali. Ma a Natale cosa succederà? Al di là delle raccomandazioni sul numero di persone a tavola per il cenone, che lasciano ovviamente il tempo che trovano, la questione riguarda principalmente due aspetti: permettere i ‘ricongiungimenti familiari’ (consentendo a chi studia o lavora in una città diversa da quella d’origine di tornare dai propri cari); permettere di raggiungere le località turistiche per qualche giorno di vacanza.

Diciamola francamente: al momento, a prescindere dalle dichiarazioni più o meno ufficiali, è probabile che neppure gli stessi Conte e Speranza sappiano cosa fare di preciso. Ed è normale che sia così perché l’andamento del contagio può cambiare di settimana in settimana in un senso o nell’altro. E quindi la situazione del 23 novembre potrebbe essere ben diversa da quella del 3 dicembre e addirittura diversissima da quella dei giorni immediatamente vicini al Natale, a cui manca ancora un mese. Non è un mistero, infatti, che tra le ipotesi allo studio del Governo ci sia quella di emanare un DPCM valido solo dal 4 dicembre fino al 20 dicembre circa. E poi un altro, vigente durante le festività, con misure potenzialmente meno rigide (senza esagerare) in base alla curva dell’epidemia che si registrerà nella seconda metà del mese.

SPOSTAMENTI A NATALE: LE IPOTESI ALLO STUDIO PER IL NUOVO DPCM

Tuttavia riteniamo che prevarrà, giustamente, una strategia contrassegnata dalla massima prudenza e a Natale gli spostamenti saranno consentiti solo tra regioni gialle, esattamente come adesso. Al momento le regioni gialle sono poche ma gli italiani possono sperare che nel giro di un mese aumentino di numero, approfittando del raffreddamento dei contagi, favorendo così una maggiore circolazione da un territorio all’altro. Il dato da prendere in considerazione è l’ormai mitico indice RT che deve scendere sotto il valore di 1, anche se i parametri totali per collocare una ragione in zona gialla, arancione e rossa sono in realtà 21. Le nostre previsioni sugli spostamenti a Natale sono comunque queste:

– Zona rossa e arancione: nessuna specifica deroga a spostamenti non necessari, salvo consentire i ricongiungimenti familiari. Possibilità di rinviare di qualche ora l’orario d’inizio del coprifuoco, per lo meno nei giorni 24 e 31 dicembre.

– Zona gialla: spostamenti liberamente permessi come adesso, sia interni che per altre regioni dello stesso colore, confidando nell’aumento del numero di regioni in zona gialla. Inizio coprifuoco spostato alle 0:00 o all’1:00 il 24 e il 31 dicembre.

Ricordiamo infine che è sempre permesso rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, a prescindere dalla zona. Ad esempio chi si è trasferito in un’altra città per lavoro o per studio mantenendo la residenza nella città di origine, può tornarci in qualsiasi momento mostrando in caso di controlli l’autocertificazione e un documento d’identità attestante l’effettiva residenza.