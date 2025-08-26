Smart: noleggio immediato se la consegna va per le lunghe
Nuova iniziativa di Smart: noleggio immediato di un'auto in attesa della vettura ordinata, senza anticipo né penali di restituzione. Ecco come funziona
Smart ha lanciato una formula innovativa per ovviare ai lunghi tempi di consegna: il noleggio immediato di un’altra auto in attesa della vettura ordinata. L’iniziativa, denominata Gimme # – Waiting for, è pensata per offrire ai clienti un’esperienza premium anche durante i tempi di attesa per la consegna della loro nuova Smart. Vediamo come funziona.
SMART: NOLEGGIO IMMEDIATO IN ATTESA DELL’AUTO ORDINATA, COME FUNZIONA
In pratica, chi sottoscrive un contratto d’acquisto o di noleggio di una Smart #1, Smart #3 o Smart #5, con tempi di attesa superiori alle quattro settimane, può mettersi subito al volante di una delle vetture della gamma disponibili per il noleggio: Smart #1 Launch Edition, Smart #3 Premium o Smart #5 nelle versioni Summit o Brabus.
Queste vetture, consegnate presso i punti di ritiro Smart di Milano e Roma, sono disponibili con formula di noleggio a 6 mesi, canone mensile senza anticipo, chilometraggio illimitato e nessuna penale per la restituzione anticipata al momento dell’arrivo del veicolo ordinato.
Attenzione: l’iniziativa Gimme # – Waiting for è valida per ordini entro il 30 ottobre 2025 e consegne fino al 31 gennaio 2026.
SMART: PREZZI DELLE AUTO A NOLEGGIO
Ma quanto costa il noleggio immediato di una Smart in attesa della vettura ordinata? Ecco le tariffe mensili Iva inclusa:
- Smart #1 Launch Edition: 450 €
- Smart #3 Premium: 490 €
- Smart #5 Summit Edition: 800 €
- Smart #5 Brabus: 950 €.
Chi vuole può chiedere di aggiungere gli pneumatici invernali al costo supplementare di 30 € al mese per #1 #3 e di 45 € al mese per #5.
Per usufruire del noleggio immediato di una Smart occorre rispettare alcuni requisiti:
- contratto firmato con tempi di consegna superiori 4 settimane;
- in caso di acquisto cash: caparra di 2.000 €;
- in caso di leasing/noleggio/finanziamento: contratto sottoscritto e pratica finanziaria approvata.
CARATTERISTICHE DELLE AUTO A NOLEGGIO SMART
Il Launch Edition di Smart #1 combina l’allestimento Premium con dettagli estetici esclusivi per chi vuole distinguersi già al debutto. Dispone di un’ampia autonomia (fino a 273 miglia WLTP grazie alla tecnologia avanzata e pompa di calore) e una dotazione sofisticata come fari a matrice LED, sistema audio Beats e head-up display. Prezzo di listino: 43.584 €.
Posizionata come allestimento intermedio, la Smart #3 Premium offre carrozzeria elegante, cerchi da 19″, tetto panoramico, sistema a pompa di calore, abbaglianti LED Matrix, head-up display e audio Beats, con un’autonomia WLTP fino a circa 455 km e ricarica rapida a 150 kW per lo 0-80% in meno di 30 minuti. Prezzo di listino: 48.544 €.
Lanciata in anteprima mondiale in Australia, la Smart #5 Summit Edition è il primo SUV medio di Smart, pensato per l’avventura. Offre AWD, batteria fino a 100 kWh, ricarica ultra-rapida (800 V, oltre 400 kW), trailer hitch elettrico, roof rack, side ladder, e drive mode specifici per fuoristrada. Il tutto con un’autonomia WLTP fino a circa 590 km e una dotazione tecnologica avanzata. Prezzo di listino: 59.174 €.
Infine Smart #5 Brabus è la top di gamma ad alte prestazioni: AWD fino a 475 kW, 0-100 km/h in soli 3,8 secondi con Launch Mode, e ricarica 400 kW in 18 minuti (100 kWh, 540 km WLTP). Esteticamente caratterizzata da cerchi Brabus da 21″, pinze rosse e badge esclusivi, tecnologicamente offre doppio display Oled da 13″, sistema audio Sennheiser da 20 speaker con Dolby Atmos e una finitura interna raffinata da eccellenza. Prezzo di listino: 63.294 €.