Smart: noleggio immediato se la consegna va per le lunghe

Smart ha lanciato una formula innovativa per ovviare ai lunghi tempi di consegna: il noleggio immediato di un’altra auto in attesa della vettura ordinata. L’iniziativa, denominata Gimme # – Waiting for, è pensata per offrire ai clienti un’esperienza premium anche durante i tempi di attesa per la consegna della loro nuova Smart. Vediamo come funziona.

SMART: NOLEGGIO IMMEDIATO IN ATTESA DELL’AUTO ORDINATA, COME FUNZIONA

In pratica, chi sottoscrive un contratto d’acquisto o di noleggio di una Smart #1, Smart #3 o Smart #5, con tempi di attesa superiori alle quattro settimane, può mettersi subito al volante di una delle vetture della gamma disponibili per il noleggio: Smart #1 Launch Edition, Smart #3 Premium o Smart #5 nelle versioni Summit o Brabus.

Queste vetture, consegnate presso i punti di ritiro Smart di Milano e Roma, sono disponibili con formula di noleggio a 6 mesi, canone mensile senza anticipo, chilometraggio illimitato e nessuna penale per la restituzione anticipata al momento dell’arrivo del veicolo ordinato.

Attenzione: l’iniziativa Gimme # – Waiting for è valida per ordini entro il 30 ottobre 2025 e consegne fino al 31 gennaio 2026.

SMART: PREZZI DELLE AUTO A NOLEGGIO

Ma quanto costa il noleggio immediato di una Smart in attesa della vettura ordinata? Ecco le tariffe mensili Iva inclusa:

Smart #1 Launch Edition: 450 €

Smart #3 Premium: 490 €

Smart #5 Summit Edition: 800 €

Smart #5 Brabus: 950 €.

Chi vuole può chiedere di aggiungere gli pneumatici invernali al costo supplementare di 30 € al mese per #1 #3 e di 45 € al mese per #5.

Per usufruire del noleggio immediato di una Smart occorre rispettare alcuni requisiti:

contratto firmato con tempi di consegna superiori 4 settimane;

in caso di acquisto cash: caparra di 2.000 €;

in caso di leasing/noleggio/finanziamento: contratto sottoscritto e pratica finanziaria approvata.

CARATTERISTICHE DELLE AUTO A NOLEGGIO SMART

Il Launch Edition di Smart #1 combina l’allestimento Premium con dettagli estetici esclusivi per chi vuole distinguersi già al debutto. Dispone di un’ampia autonomia (fino a 273 miglia WLTP grazie alla tecnologia avanzata e pompa di calore) e una dotazione sofisticata come fari a matrice LED, sistema audio Beats e head-up display. Prezzo di listino: 43.584 €.

Posizionata come allestimento intermedio, la Smart #3 Premium offre carrozzeria elegante, cerchi da 19″, tetto panoramico, sistema a pompa di calore, abbaglianti LED Matrix, head-up display e audio Beats, con un’autonomia WLTP fino a circa 455 km e ricarica rapida a 150 kW per lo 0-80% in meno di 30 minuti. Prezzo di listino: 48.544 €.

Lanciata in anteprima mondiale in Australia, la Smart #5 Summit Edition è il primo SUV medio di Smart, pensato per l’avventura. Offre AWD, batteria fino a 100 kWh, ricarica ultra-rapida (800 V, oltre 400 kW), trailer hitch elettrico, roof rack, side ladder, e drive mode specifici per fuoristrada. Il tutto con un’autonomia WLTP fino a circa 590 km e una dotazione tecnologica avanzata. Prezzo di listino: 59.174 €.

Infine Smart #5 Brabus è la top di gamma ad alte prestazioni: AWD fino a 475 kW, 0-100 km/h in soli 3,8 secondi con Launch Mode, e ricarica 400 kW in 18 minuti (100 kWh, 540 km WLTP). Esteticamente caratterizzata da cerchi Brabus da 21″, pinze rosse e badge esclusivi, tecnologicamente offre doppio display Oled da 13″, sistema audio Sennheiser da 20 speaker con Dolby Atmos e una finitura interna raffinata da eccellenza. Prezzo di listino: 63.294 €.